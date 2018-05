Edwin Bendyk Jak w epoce cyfrowej odzyskać kontrolę nad światem Nowa republika sieci Czas internetu dopiero nadchodzi – przekonywali uczestnicy berlińskiej konferencji Re:Publica. I ciągle można odzyskać społeczną kontrolę nad światem w epoce cyfrowej. Trzeba tylko uwierzyć w siebie i w społeczeństwo.

Martin H. Simon/Redux/EAST NEWS Mark Zuckerberg, szef Facebooka, przed przesłuchaniem w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Kwietniowe przesłuchanie Marka Zuckerberga, założyciela i szefa Facebooka, w Kongresie Stanów Zjednoczonych było fascynującym i jednocześnie budzącym trwogę spektaklem. Spotkaniem dwóch rzeczywistości. Bo po jednej stronie przedstawiciele instytucji ciągle najpotężniejszego państwa na Ziemi, po drugiej – właściciel i administrator świata wirtualnego zamieszkanego przez 2 mld ludzi. Sprawy by nie było, gdyby nie okazało się, że ów świat wirtualny, dla wielu członków Kongresu USA równie odległy jak czasy gorączki złota w Kalifornii, coraz mocniej oddziałuje na realne życie nie tylko pojedynczych ludzi, lecz także całych gospodarek i państw.

Nikt nigdy nie będzie pewny, jaki był wpływ manipulacji medialnych w przestrzeni Facebooka czy Twittera na wynik wyborów prezydenckich w USA lub brytyjskiego referendum w sprawie brexitu. Od przesłuchania Zuckerberga minął miesiąc, a ciągle wychodzą na światło dzienne kolejne informacje o zakresie dostępu do informacji na temat użytkowników FB przez takie organizmy, jak niesławna już firma Cambridge Analityca, specjalizująca się w nowoczesnym marketingu. Największego zdumienia i przerażenia nie wywołuje jednak wcale poziom niewiedzy polityków, na tle których Mark Zuckerberg jawił się niemal jak przybysz z innej planety. O wiele większym powodem do niepokoju jest to, że sam szef Facebooka pokazał, że nie kontroluje stworzonego przez siebie świata. Mówili o tym już rok temu uczestnicy berlińskiej konferencji Re:Publica 2017. Organizatorzy poświęcili jeden z jej najważniejszych wątków tematycznych demokracji w czasach algorytmów i komunikacyjnego monopolu algorytmicznej fabryki Facebooka. Analitycy z różnych miejsc świata, niezbyt ciekawi tego, co ma do powiedzenia Mark Zuckerberg, poddali jego imperium wiwisekcji. Posłużyli się takimi samymi metodami, jakimi FB i firmy trzecie, takie jak Cambridge Analityca oraz tysiące innych firm badawczych, marketingowych i wywiadowczych, podglądają i analizują dane pozostawiane przez użytkowników. Głównym narzędziem tego procederu są algorytmy – informatyczne procedury kontrolujące, co i jak ludzie oglądają w internecie oraz jakie treści publikują, by na tej podstawie zamieniać użytkowników w jak najlepiej sprofilowany produkt przeznaczony do sprzedaży reklamodawcom i dostawcom treści komercyjnych. Proces przygotowania i doskonalenia algorytmów jest coraz bardziej zautomatyzowany, w coraz większym stopniu odwołuje się do narzędzi sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Złożoność systemu – zarówno ze względu na skomplikowanie samych rozwiązań informatycznych, jak i skalę całego przedsięwzięcia – rośnie w tempie szybszym niż zdolność do efektywnej kontroli przez twórców tego systemu. To, co w maju 2017 r. pokazali w Berlinie badacze internetu, jeszcze przed wybuchem afery z udostępnieniem danych Facebooka firmie Cambridge Analityca, potwierdził Mark Zuckerberg podczas przesłuchania w Waszyngtonie. Cyfrowy świat tworzony przez takie superkorporacje jak FB pod libertariańskim hasłem „internet wants to be free” (internet chce być wolny), wyrwał się spod kontroli. Pilnowanie strażnika Mark Zuckerberg, a za jego pośrednictwem cała reszta „cyfrowych baronów”, dostała od amerykańskich polityków ostrzeżenie, które najdobitniej wyraziła już w listopadzie 2017 r. senator Dianne Feinstein podczas senackiego przesłuchania Colina Stretcha reprezentującego Facebooka: „Stworzyliście te platformy, a teraz są one niewłaściwie wykorzystywane. To wy musicie coś z tym zrobić. Jeśli nie, my to zrobimy”. Unia Europejska postanowiła nie czekać na opamiętanie świata cyfrowego biznesu i zabrała się za regulowanie obszaru jego wolności. Spektakularnym efektem jest wchodząca w życie 25 maja dyrektywa RODO, czyli przepisy o ochronie danych osobowych, mające o wiele skuteczniej niż dotychczas chronić prywatność mieszkańców cyfrowego świata. Aktywność regulacyjna państw i agend międzynarodowych jest niezbędna, ale też rodzi wiele wątpliwości. Wszak zanim doszło do afery z Facebookiem i amerykańskich wyborów prezydenckich w 2016 r., już w 2012 r. Edward Snowden ujawnił skalę procederu elektronicznego podsłuchu stosowanego przez National Security Agency. Okazało się, że na celowniku były rozmowy telefoniczne kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Czy państwo, którego służby mają pokusę do totalnej inwigilacji, bo takie możliwości daje współczesna technika, jest jeszcze najlepszym gwarantem wolności i praw jednostki? Powrót Wielkiego Brata Doskonałą, choć najbardziej drastyczną ilustracją ważności tego pytania jest przykład Chin. Tamtejsze państwo postanowiło rozwiązać problemy, z jakimi zderzyły się zachodnie demokracje, poddając przestrzeń medialną, również w wymiarze cyfrowym, totalnej państwowej kontroli. W zamian władze dostały dostęp do danych, jakie w sieci zostawiają obywatele. O ile w przypadku Facebooka dane te służą doskonaleniu oferty marketingowej, a NSA wykorzystuje je do tropienia terrorystów, w Chinach są podstawą dla tworzenia „systemu zaufania społecznego”. Ma on uzyskać pełną sprawność w 2020 r., już jednak jest wdrażany i zaczyna kształtować codzienne życie Chińczyków. Dane uzyskiwane z sieci służą profilowaniu obywateli i ich ocenie, która z kolei umożliwia administracji podejmowanie konkretnych decyzji. Według informacji ogłoszonych na początku roku restrykcje dotknęły ponad 9 mln osób, którym ze względu na „złe zachowanie” – np. zaleganie ze spłatą długów lub palenie w pociągu – odmówiono zakupu biletu lotniczego, a 3 mln straciły szansę na podróż klasą biznes szybkiej kolei. Oto więc z jednej strony mamy internet jako przestrzeń ekspansji wolnego rynku, monopolizowanej przez cyfrowy kapitał, którego wyrazem jest imperium GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), niezbyt udolnie kontrolowany przez agendy państw demokratycznych. Z drugiej strony konsoliduje się model totalnej państwowej kontroli przestrzeni komunikacyjnej, a wraz z nią także społecznej. Czy rzeczywiście skazani jesteśmy na alternatywę polegającą na realizacji dystopii George’a Orwella z „Roku 1984”, tylko z wyborem między opcją rynkową a etatystyczną? Trzecia droga Nie, to fałszywa alternatywa – przekonywali uczestnicy tegorocznej konferencji Re:Publica 2018 i towarzyszącej jej Konwencji Medialnej. Ściągnęło na nią do Berlina blisko 20 tys. osób i przez trzy dni dyskutowały w postindustrialnej scenerii Station Berlin o przyszłości internetu, świata, polityki, kultury, gospodarki. Zebrali się pod hasłem POP – Power of People (Władza Ludu), właśnie w uspołecznieniu cyfrowego świata i odzyskaniu demokracji (dzięki m.in. uspołecznieniu nowych mediów) widząc trzecią drogę. Przyszłość nie jest zdeterminowana, zależy od wyborów, jakich dokonamy dziś. A właśnie otworzyło się okno niezwykłych możliwości, dzięki którym da się być może zrealizować także pozytywne scenariusze przyszłości. Sceptyk pamiętający co nieco historię nowych mediów żachnie się zapewne i stwierdzi: przecież to wszystko już było, o uspołecznieniu internetu i sile wielości organizującej się w sieci pisali już lata temu, na początku tego stulecia, liczni wizjonerzy. Yochai Benkler przepisywał na nowo Adama Smitha i w opracowaniu „Bogactwo sieci” snuł wizje przyszłości opartej na uspołecznionej produkcji w dobie internetu. Howard Rheingold pisał o „Smart Mobs” (Inteligentne tłumy) mających zmienić i zdemokratyzować demokrację, a Henry Jenkins przekonywał, że nadchodzi „Kultura konwergencji” zapowiadająca coś w rodzaju nowego renesansu. Niespełna dwie dekady później mamy Donalda Trumpa w Białym Domu, oligopol GAFA, Ubera i tzw. Gig Economy, czyli gospodarkę opartą na pracy prekariuszy konkurujących, kto taniej przewiezie pasażera lub pizzę, ewentualnie popracuje za darmo w którejś z firm Nowej Gospodarki w zamian za obietnice świetlanej przyszłości. Zamiast Władzy Ludu jest bezprecedensowa konsolidacja kapitału w rękach takich ludzi, jak Mark Zuckerberg oraz Larry Page i Sergey Brin z Google czy Jeff Bezos z Amazona, najbogatszy dziś człowiek świata (jego majątek jest szacowany na 130 mld dol.). Czyż to nie oni obiecują, że w najbliższym czasie zautomatyzują wszystko, by pozbyć się najbardziej uciążliwego elementu systemu produkcji: człowieka? Owszem, wszystko już było, gdy popatrzymy na historię emancypacyjnej opowieści o sieci. Narodziła się na długo zanim internet stał się słowem zrozumiałym dla wszystkich. Przecież już w 1983 r. Ithiel de Sola Pool pisał o „Technologiach wolności”, przewidując, że komputery połączone w sieć zmienią świat w nie mniejszym stopniu niż pół tysiąca lat wcześniej maszyna drukarska. W tym porównaniu ukryta jest historyczna intuicja – upowszechnienie radykalnej innowacji, jaką był druk, a dziś jest internet, wymaga czasu. Od uruchomienia drukarni przez Gutenberga do 95 tez Marcina Lutra musiało upłynąć pół wieku, tyle zajęło upowszechnienie opartej na druku kultury czytania. Bez niej reformacja nie udałaby się, Luter skończyłby na stosie jak przedgutenbergowski reformator Jan Hus. Klucz do zmiany Jeśli z tej perspektywy popatrzyć na internet, to dopiero w 2018 r. osiągnie on punkt przełomu – w listopadzie ma z niego korzystać już ponad połowa Ziemian. W czasie, kiedy powstawały pierwsze wizje uspołecznionego internetu, był on domeną białych mężczyzn z klasy średniej z krajów o wysokich dochodach. To z myślą o nich powstawały pierwsze i ciągle dominujące w sieci serwisy. Ten rodowód ciągle ciąży nad internetem pod postacią zaszytej w jego strukturze mizoginii i rasi

