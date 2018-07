Piotr Majewski Na niebie będzie się działo, czyli największe zaćmienie XXI w. Kosmiczny show Krwistoczerwony Księżyc wzejdzie w towarzystwie niepokojąco jasnego Marsa. Wokół nich posypią się iskry z nieba, a nad tym wszystkim majestatycznie przeleci olśniewająco jasny punkt sunący z zachodu na wschód. Koniec świata? Niekoniecznie, ale noc 27 lipca będzie szczególna.

Piotr Majewski/www.radio-teleskop.pl Komputerowa symulacja nieba nad centralną Polską, 27 lipca ok. godz. 22:35. Po godz. 20.45 przyjrzyjmy się uważnie linii wolnego od drzew i budynków południowo-wschodniego horyzontu, zza którego wyłania się Księżyc. Jego tarcza będzie jakby „nadgryziona” z lewej strony. Tak rozpocznie się zaćmienie. Wraz z nabieraniem wysokości przez naszego satelitę cień Ziemi pochłaniać go będzie coraz bardziej, by o 21.30 rozpocząć fazę całkowitą. Srebrny Glob przybierze krwiste oblicze, a ponieważ wciąż będzie niewysoko nad widnokręgiem, jego „krwistość” powinna być intensywna.

Po godz. 20.45 przyjrzyjmy się uważnie linii wolnego od drzew i budynków południowo-wschodniego horyzontu, zza którego wyłania się Księżyc. Jego tarcza będzie jakby „nadgryziona” z lewej strony. Tak rozpocznie się zaćmienie. Wraz z nabieraniem wysokości przez naszego satelitę cień Ziemi pochłaniać go będzie coraz bardziej, by o 21.30 rozpocząć fazę całkowitą. Srebrny Glob przybierze krwiste oblicze, a ponieważ wciąż będzie niewysoko nad widnokręgiem, jego „krwistość” powinna być intensywna. Najdłuższe zaćmienie Księżyc będzie całkowicie pogrążony w cieniu naszej planety aż do godz. 23.14 – to najdłuższe zaćmienie w XXI w. Jak do tego dojdzie? W przeciwieństwie do zaćmienia Superksiężyca z 28 września 2015 r., kiedy Srebrny Glob znalazł się w perygeum (czyli najmniejszej odległości od Ziemi na swej orbicie), tym razem mamy do czynienia z Miniksiężycem. Nasz satelita znajduje się bowiem w apogeum, czyli w największej odległości od Ziemi – różnica w stosunku do Superksiężyca przekracza 50 tys. km. W tym punkcie Srebrny Glob nieco zwalnia swój ruch wokół Ziemi, zaś jego wizualny rozmiar jest o 14 proc. mniejszy od maksymalnego. Oznacza to, że wędrówka Księżyca w ziemskim cieniu 27 lipca br. potrwa dłużej niż zwykle. Przy okazji zwróćmy uwagę na barwę i jasność księżycowej tarczy, każde zaćmienie wygląda bowiem inaczej. Zależy to od stanu przejrzystości ziemskiej atmosfery. Jeżeli jest ona nasycona np. pyłami wulkanicznymi, wtedy Księżyc staje się brunatnobrązowy lub głęboko popielaty (czasem wręcz trudno go dostrzec). Przy w miarę czystym powietrzu na Ziemi jej cień odwzorowuje się na księżycowym ekranie odcieniami pomarańczy lub miedzi. Najogólniej mówi się, że podczas całkowitego zaćmienia Księżyc staje się krwistoczerwony. Niektórzy używają wręcz określenia: krwawy. Przypomnijmy, że do całkowitego zaćmienia dochodzi, kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc znajdują się w jednej linii, a oświetlana przez Słońce Ziemia rzuca cień na Księżyc. Słoneczne promienie ulegają załamaniu w ziemskiej atmosferze, zaś najłatwiej przebijają się przez nią w widmie czerwieni, stąd taka właśnie barwa zaćmionego satelity. Wspomniane całkowite zaćmienie sprzed trzech lat okazało się o wiele ciemniejsze, niż zakładali astronomowie, dzięki czemu Księżyc w fazie maksimum przybrał barwy głębokiej czerwieni wpadającej w brąz. Uczeni wyjaśniają, że o takiej postaci zjawiska zdecydował zbieg kilku okoliczności. Przede wszystkim Księżyc znajdował się w minimalnej odległości od Ziemi na swej orbicie (perygeum), co sprzyjało głębszemu zanurzeniu Srebrnego Globu w cieniu naszej planety. Okazało się przy tym, że ziemska atmosfera nie była wolna od pyłów i aerozoli będących pozostałością erupcji wulkanu Calbuco na południu Chile w kwietniu 2015 r. Mimo upływu kilku miesięcy, w wysokich partiach atmosfery nadal krążyły rozproszone wyziewy Calbuco, wzbogacone o dymy i popioły z gigantycznych pożarów lasów. Lato było wyjątkowo suche i gorące, stąd liczba pożarów o wiele większa od średniej wieloletniej. Richard Keen, badacz wpływu erupcji wulkanicznych na wygląd zaćmień Księżyca, zwraca też uwagę na fakt, że nasz satelita znalazł się w południowej części ziemskiego cienia, czyli tam, gdzie nagromadzenie pyłów wyrzuconych przez Calbuco było największe, stąd pogłębiony efekt zaćmienia. Księżyc zanurzony w Ziemi Nie ma dwóch identycznych zaćmień Księżyca, dlatego stworzono 5-stopniową skalę oceny jego jasności i barwy. W 1921 r. zaproponował ją francuski astronom André-Louis Danjon. Jest to klasyfikacja wedle oceny subiektywnej, dokonywanej gołym okiem w czasie maksimum zaćmienia, stąd każdy może zabawić się w astronoma, dokonując oceny we własnym zakresie. Niebagatelną rolę dla ciemności zaćmienia odgrywa stopień zanurzenia Księżyca w cieniu Ziemi, który jest niejednolity: im bliżej środka, tym cień głębszy. Czasami nasz satelita przecina stożek ziemskiego cienia, zaledwie dotykając jego centrum. W przypadku zaćmienia 27 lipca 2018 r. Srebrny Glob wpadnie znacznie głębiej w cień naszej planety niż podczas opisywanego zjawiska z 28 września 2015 r. Bonusem dla uważnych obserwatorów 27 lipca będzie wyświetlenie obrazu warstwy ozonowej ziemskiej atmosfery na tle tarczy Księżyca. Kiedy nasz satelita rozpoczyna całkowite zanurzenie w cieniu Ziemi (bądź się z niego wynurza), na kilka chwil pojawia się pojaśnienie krawędzi księżycowego ekranu. Przybiera ono gołębi kolor, niekiedy zbliżający się do indygo lub subtelnego fioletu. Jest to efekt przejścia promieni słonecznych przez ziemską warstwę ozonową, gdzie czerwień jest rozpraszana, zaś błękit (i barwy pokrewne) wędrują dalej w przestrzeń, subtelnie wyświetlając się na chwilę na tle księżycowej tarczy. Będzie i inna niespodzianka: poniżej Księżyca zaświeci niezwykle jasny, czerwonawy punkt. To Mars w wielkiej opozycji. Na całe szczęście nie ma to nic wspólnego z polityką. Opozycja astronomiczna to sytuacja tożsama z konfiguracją ciał niebieskich podczas całkowitego zaćmienia Księżyca będącego zarazem w pełni. A każda pełnia Księżyca jest opozycją, bo tylko w tej jego fazie dochodzi do zaćmień. W przypadku Marsa różnica polega na tym, że linię tworzą: Słońce, Ziemia i Czerwona Planeta właśnie, która jest na tyle daleko od nas, że nie może znaleźć się w zasięgu ziemskiego cienia. Staje ona niejako „za plecami” Ziemi, a Słońce świeci jej prosto w twarz, wydobywając maksimum jej blasku. Ponieważ orbita Marsa jest bardziej „jajowata” od ziemskiej, a ruch obu planet jest nierównomierny, to wzajemne spotkania Czerwonej i Błękitnej Planety wypadają w różnych odległościach, a różnica ta waha się od 56 aż do 101 mln km. Co 15–18 lat Ziemia i Mars schodzą się w minimalnym dystansie i wówczas mówimy o wielkiej opozycji. Mars staje się najjaśniejszym obiektem nocnego nieba (oczywiście po Księżycu), a już przez niewielki teleskop można dostrzec szczegóły jego powierzchni – przede wszystkim czapy polarne. Warto się spieszyć z obserwacjami, bo iście olśniewający blask Mars uzyskuje na kilka dni przed wielką opozycją, a kilka dni po niej dość szybko zaczyna go tr

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.