Warto przeczytać o nauce

Nasi koledzy z redakcji naukowej POLITYKI polecają książki warte przeczytania.

Kosmetologia: kremy bez ściemy

Bez parabenów. Jak bronić się przed kosmetycznymi oszustwami i mądrze dbać o urodę, Beatrice Mautino, przekł. Hanna Szulczewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019

Mam słabość do kosmetyków. I nie jestem w tym osamotniona – gdy krążę po alejkach drogerii, zawsze robię to w tłumie innych kosmetykoholiczek. Dla tych, którym żal laboratoryjnych zwierząt, jak również wyznawczyń wege, bio czy powrotu do natury, książka włoskiej doktor biotechnologii i popularyzatorki nauki jest jak kubeł zimnej wody.