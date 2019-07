Polski SpaceX i nasz własny Elon Musk (a nawet trzech)

3 lipca 2019 r. na orbicie ustawiono dwa polskie sztuczne satelity: doświadczalny KRAKsat i demonstrator technologii Światowid. Ten ostatni pochodzi z firmy SatRevolution z Wrocławia, którą można by nazwać „polskim SpaceX”.

W XXI w. wysłaliśmy w kosmos sześć satelitów (PW-Sat, PW-Sat2, Lem, Heweliusz, KRAKsat i Światowid). Żaden nie powstał w ramach programu rządowego, choć Lem i Heweliusz były w części zbudowane za państwowe pieniądze przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN), a PW-Sat i PW-Sat2 powstały przy znacznym wsparciu Politechniki Warszawskiej.

Nie oszukujmy się jednak: gdyby nie naukowcy z wymienionych instytucji i studenci wydziałów Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ich entuzjazm, upór, wkład pracy i wiedzy – nic by z tych programów nie było. Wszystkie satelity należą do grupy tzw. nanosatelitów, czyli bardzo małych obiektów kosmicznych o masie nieprzekraczającej 10 kg.

Polskie satelity badawcze, pierwsze i kolejne sukcesy

Pierwszy polski satelita, PW-Sat, został zbudowany za ok. 200 tys. zł, czyli niewiele, biorąc pod uwagę kosztowność materiałów, ale i zachowania odpowiednich standardów konstrukcji. PW-Sat spełnił wyśrubowane wymagania i nawet wygrał konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), dzięki czemu w kosmos wyniosła go za darmo włoska rakieta nośna Vega, startująca z Gujany Francuskiej, zbudowana na zamówienie właśnie ESA.

Stało się to 13 lutego 2012 r. Satelita badał elastyczne ogniwa słoneczne oraz nowo opracowaną metodę zejścia z orbity i samozniszczenia w gęstych warstwach atmosfery. Chodzi o to, by na orbicie nie zostawiać krążących i groźnych kosmicznych śmieci.

Eksperyment z ważącym jeden kilogram satelitą powiódł się, a opiekun naukowy grupy, wybitny polski naukowiec prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przeszedł do historii – pod jego kierunkiem zbudowano pierwszego całkowicie polskiego satelitę.

Sukces powtórzył PW-Sat2. Przetestowano na nim specjalny żagiel słoneczny do zainicjowania procesu zejścia z orbity. W kosmos wyniosła go rakieta Falcon 9 prywatnej amerykańskiej firmy SpaceX Elona Muska. Zapłaciło za to nasze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Start: 3 grudnia 2018 r.

Polskie satelity i rosyjskie rakiety

Z kolei dwa satelity należące do Centrum Badań Kosmicznych PAN były częścią kanadyjsko-austriacko-polskiego programu badań promieniowania kosmicznego pochodzącego ze Słońca, znanego jako Bright Target Explorer (BRITE). Każdy z zaangażowanych krajów wystrzelił po dwa satelity tworzące razem konstelację badawczą. Rodzime Lem i Heweliusz wystartowały 21 listopada 2013 r. i 19 sierpnia 2014 r.

Ze względu na ograniczone fundusze wykorzystano najtańsze opcje umieszczenia satelitów na orbicie. Za drugim razem była to chińska rakieta nośna Chang Zheng 4B (Długi Marsz 4B), startująca z wojskowego kosmodromu Taiyuan w Chinach.

Za pierwszym razem sprawa była ciekawsza. Startowano z rakiety nośnej Dniepr z kosmodromu Jasny w Rosji. Dniepr to dawna strategiczna rakieta R-36 Wojewoda, wycofywana z eksploatacji i zastępowana dziś konstrukcjami RS-28 Sarmata. Po zdjęciu głowic termojądrowych do niszczenia amerykańskich miast zakłada się na nie nośnik do umieszczania na orbicie wielu satelitów na raz, za co Rosja pobiera oczywiście opłaty. W ten sposób na wycofywanych ze służby rakietach jeszcze się zarabia.

Najciekawsze jest jednak to, że Jasny nie jest żadnym prawdziwym kosmodromem, tylko dawną pozycją startową jednego z rozwiązanych pułków 13. Orengburskiej Dywizji Rakietowej z Dombarowska. A rakiety Dniepr wystrzeliwuje się wprost z silosów, w których kiedyś R-36 pełniły dyżury bojowe. Wtedy, w listopadzie 2013 r., razem z polskim małym satelitą poleciały inne, w tym m.in. znacznie większy (83 kg) amerykański SkySat-1 do wykonywania zdjęć Ziemi.

Satelity wypuszczone na orbitę

Piątym polskim satelitą jest KRAKsat, opracowany przez studentów Uniwersytetu Jagielońskiego i Akademii Górniczo Hutniczej. Testuje się w nim nowatorski system stabilizacji. Nie ma on klasycznego żyroskopu, lecz osiem rurek ze specyficzną cieczą, tzw. ferroluidem. To specjalna płynna mieszanka z zawiesiną ferromagnetyczną, działającą niczym magnes.

W dużym uproszczeniu: elektromagnesy wprawiają ciecz w ruch obrotowy wewnątrz rurek, dzięki czemu uzyskuje się efekt żyroskopu, choć całość jest niezwykle lekka. Tego satelitę, a także drugiego – Światowida – wyniosła na orbitę rakieta Antares na pokładzie statku transportowego Cygnus, obu z innej amerykańskiej firmy prywatnej: Orbital Sciences Corporation z Dulles w Wirginii.

Do wystrzelenia doszło 17 kwietnia 2019 r. Statek transportowy Cygnus dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie został wyładowany. Dopiero 3 lipca, kiedy ISS znalazła się w odpowiednim miejscu, oba polskie satelity zostały „wypuszczone” na orbitę.

Prawie jak polski SpaceX

Ostatni, szósty satelita jest najciekawszy. Światowid to znów maleństwo (waży 2 kg), opracowane i zbudowane przez wrocławską firmę SatRevolution, założoną w 2016 r. Nie jest satelitą badawczym, ale prototypem pierwszego polskiego użytkowego obiektu kosmicznego. Jeśli wszystko zadziała poprawnie, SatRevolution ustawi konstelację 66 satelitów tego typu na orbitach okołoziemskich.

Będą one wykonywały dość precyzyjne (rozdzielczość 4 m) zdjęcia powierzchni Ziemi, sprzedawane potem firmom lub osobom prywatnym. Zapotrzebowanie na takie zdjęcia okazuje się niemałe.

Ustawienie tak dużej liczby satelitów ma zagwarantować pełne pokrycie powierzchni planety (chodzi głównie o lądy), ale i umożliwić przelot kolejnego satelity nad tym samym, dowolnie wybranym punktem nie później niż w czasie czterech godzin.

Założycielami firmy SatRevolution są trzej przedsiębiorcy: Grzegorz Zwoliński, Damian Fijałkowski i Radosław Łapczyński. W 2010 r. założyli oni firmę T-Bull, zajmującą się opracowywaniem gier komputerowych. Firma odniosła sukces, wypuszczając na rynek ponad 170 aplikacji na różne platformy, pobranych ponad 250 mln razy.

Trójka mogłaby kontynuować tę pracę i kosić pieniądze, ale postanowiła zrobić coś z pasją, dla idei i w sumie dla Polski. To właśnie dzięki takim entuzjastom i wizjonerom nauka się rozwija, a w kraju rodzi się nowy obszar specjalizacji technologicznej. Trójka przypomina mi Elona Muska, przedsiębiorcę, który ryzykując, odkrywa nowe, nieznane obszary działalności.

Tymczasem do polskich twórców dołączył czwarty – główny konstruktor firmy, specjalista od systemów optycznych Tomasz Poźniak.

