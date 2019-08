Obalamy mity świata (o erotyce, konopiach, archeologach)

Jak odróżnić fakty naukowe od alternatywnych? Agitację od popularyzacji? Jak dostrzec to, co istotne? Oto nasz sceptyczny przegląd odkryć i przykryć.

/głęboki skan

Mózg żeński, mózg męski – jak reagujemy na erotykę?

Bardzo popularne przekonanie głosi, że mężczyzn znacznie łatwiej pobudzić seksualnie niż kobiety np. erotycznymi zdjęciami lub filmami. Bo samce Homo sapiens to prości wzrokowcy, co miałoby chociażby tłumaczyć komercyjną klęskę odpowiednika „Playboya” skierowanego do kobiet. Czy ta opinia znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych? Jak się okazuje: nie, przynajmniej jeśli chodzi o wzory aktywności mózgu.