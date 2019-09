Apel naukowców: sadźmy lasy!

Dramatyczny apel wybitnych polskich naukowców. Z powodu zmian klimatycznych z polskich lasów mogą zniknąć gatunki drzew, które dzisiaj zajmują ok. 75 proc. ich powierzchni. Wraz z nimi setki gatunków innych roślin, grzybów, zwierząt. To wszystko wydarzy się w ciągu życia dzisiejszych 30–40-latków.

Sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski oraz brzoza brodawkowata są najpopularniejszymi w Polsce gatunkami drzew. Sosna zajmuje 58 proc. powierzchni lasów, brzoza 7,2 proc., świerk 6,0 proc. To jednak one są najbardziej zagrożone i mogą zniknąć z większości zajmowanych przez siebie stanowisk, co wynika z badań przeprowadzonych przez badaczy z Instytutu Dendrologii PAN, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz University of Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Przetrwa jodła pospolita, buk zwyczajny, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy.