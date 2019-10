Smog – wróg serca i płuc

Zanieczyszczone powietrze to wróg serca i płuc. Warto wiedzieć, jak bardzo może zagrażać ludziom, nawet jeśli uważają się za zdrowych.

To, w jaki sposób ludzie podchodzą do kwestii zanieczyszczenia powietrza, przypomina ich stosunek do palenia papierosów. Od akceptacji tego nałogu do uświadomienia sobie jego zgubnych dla zdrowia konsekwencji musieli pokonać długą drogę. Używanie tytoniu w ten sposób rozpowszechniło się na początku XIX w. i jeszcze w połowie kolejnego stulecia nawet lekarze występowali w reklamach lucky strike’ów czy chesterfieldów. Powód był prozaiczny: badania, które ujawniły szkodliwość wyrobów tytoniowych, pojawiły się później.