Prof. Kazimierz Rykowski o tym, ile wart jest las

Prof. Kazimierz Rykowski o lesie: jak go wycenić, jak wykorzystać, ale i ochronić.

URSZULA SCHWARZENBERG-CZERNY: – Czy w Polsce są naturalne lasy?

KAZIMIERZ RYKOWSKI: – A co to znaczy „naturalne”? Wszystko zależy od przyjętych kryteriów. Według jednych takich lasów nie ma, według innych – są. Również Puszcza Białowieska jest naturalna do pewnego stopnia. Człowiek ingeruje w przyrodę pośrednio, choćby poprzez prowokowane przez nas zmiany klimatyczne. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć, w jaki sposób to przebiega. Masowe wymieranie świerków w Białowieży może być wtórnym efektem tego, co się dzieje w przyrodzie.