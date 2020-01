Czyja wypowiedź to Biologiczna Bzdura Roku 2019?

Na blogu „To tylko teoria” ruszył plebiscyt na Biologiczną Bzdurę Roku – najbardziej absurdalną, pozbawioną naukowych podstaw wypowiedź znanej osoby. Konkurencja jest, jak zwykle, mocna.

Łukasz Sakowski, autor popularnonaukowego bloga „To tylko teoria”, swój plebiscyt organizuje już po raz czwarty. Eksponowanie i obnażanie bzdur, mitów i często nieprawdopodobnie szkodliwych przekonań celebrytów, polityków, a nawet dziennikarzy to jego swoista misja. W corocznych zestawieniach nie brakuje śmieszno-strasznych wypowiedzi o tym, że „naukowcy udowodnili doświadczalnie, że znak krzyża zabija zarazki i zmienia właściwości optyczne wody” („Fronda”), „osoby o poglądach lewicowych częściej mają problem z zajściem w ciążę” (Bogdan Chazan), zaś „stosowanie prezerwatywy i stosunek przerywany powodują raka piersi, a kobieta pozbawiona dobroczynnego wpływu nasienia choruje” (Urszula Dudziak, ekspertka MEN). – Co roku powtarzają się wypowiedzi powielające fałszywe informacje na temat szczepionek, GMO czy homoseksualizmu. W tym roku po raz pierwszy pojawił się temat otyłości: Dziewuchy Dziewuchom próbowały przekonywać, że otyłość nie jest szkodliwa dla zdrowia, nie zabija ani nie powoduje innych chorób, co jest ewidentnie nieprawdą. Chyba właśnie ta nominacja jest w tym roku moją faworytką – opowiada Sakowski. Nominacje dostają wypowiedzi osób medialnych, często uznawanych za autorytety, wypowiadających się do szerokiego grona odbiorców. Nie brakuje wśród nich znanych polityków: Pawła Kukiza, Janusza Korwin-Mikkego, Jana Szyszki czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, dziennikarzy i celebrytów. O propagatorach altmedu i proepidemikach, takich jak Jerzy Zięba, Justyna Socha czy Wojciech Cejrowski, nie wspominając. Kto w tym roku i jaką wypowiedzią zakwalifikował się do niechlubnego finału? Wojciech Cejrowski i zabójcze szczepionki

„Szczepionki wiadomo, że zabijają. W znaczącym procencie zawierają trucizny” – wygłosił w jednym ze swoich nagrań były mąż Beaty Pawlikowskiej, już wcześniej nominowany do Bzdury Roku. W tym samym nagraniu słyszymy, jak Cejrowski narzeka, że dzieci „niczego się w szkołach nie uczą”. Cejrowski, wiadomo, myli się. I to nie po raz pierwszy, bo do nieszczepienia dzieci przy użyciu pseudonaukowych teorii i „badań” nawołuje od dawna. Jak szkodliwa to działalność, mogą się przekonać rodzice, których dzieci na choroby zakaźne zapadają – choćby na coraz popularniejszą również w naszym kraju odrę. „Wbrew opinii przedstawicieli ruchów antyszczepionkowych nie musi być to wcale choroba łagodna – pisze o odrze Paweł Walewski. – Okazało się bowiem, że jej przechorowanie poza wysypką, gorączką i dolegliwościami przypominającymi anginę nie podnosi tylko ryzyka takich następstw jak zapalenie mięśnia sercowego, płuc lub mózgu, lecz przede wszystkim upośledza tzw. pamięć układu immunologicznego – i to aż na trzy lata, choć wcześniej wydawało się, że tylko na trzy miesiące”. Działalność antyszczepionkowców – zwanych coraz częściej proepidemikami – martwi, ale są i przebłyski nadziei. W październiku Okręgowy Sąd Lekarski w Łodzi ukarał zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na jeden rok dr. Huberta Czerniaka, lekarza z Opoczna i guru polskich antyszczepionkowców, za krytykę szczepień dzieci w pierwszym roku życia. Warto odnotować, że w tym roku duńscy naukowcy ze Statens Serum Institut opublikowali wyniki kolejnego dużego badania obalającego – od początku wątpliwą, a tak lubianą przez proepidemików – tezę Andrew Wakefielda o związku szczepionki MMR (przeciwko odrze, śwince i różyczce) z autyzmem. Anna Puślecka i rakotwórcza kranówka

Była dziennikarka TVN Anna Puślecka choruje na raka piersi, a o swojej walce z chorobą opowiada na łamach kolorowych czasopism i w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała m.in. listę czynników wywołujących raka, na której oprócz tabletek antykoncepcyjnych, przetworzonej żywności, hormonalnej terapii zastępczej i in vitro wymienia... picie wody z kranu. „Kranówka w Polsce i UE podlega bardzo rygorystycznej kontroli jakości i bezpieczeństwa i nie ma działania rakotwórczego. Ewentualne zanieczyszczenia cieków związkami wpływającymi na receptory estrogenowe i mogącymi zwiększać ryzyko raka piersi muszą zostać udowodnione i tak czy inaczej nie są regułą” – tłumaczy Sakowski. Ewa Kopacz i rzucanie kamieniami w dinozaury

Wśród nominowanych wypowiedzi nie mogło zabraknąć słów Ewy Kopacz o ludziach rzucających kamieniami w dinozaury. Byłej premier chodziło – jak zasugerowała to przytomnie przeprowadzająca wywiad Agnieszka Burzyńska i jak potwierdziła później na Twitterze sama Kopacz – o mamuty. Nieszczególnie szkodliwa pomyłka wzbudziła ogólną wesołość narodu. Należy mieć nadzieję, że zainspirowała także powszechną powtórkę materiału z paleontologii i nauk pokrewnych, dzięki której każdy polityk w telewizyjnym studiu będzie odtąd wiedział, że dinozaury wyginęły z górą 60 mln lat temu, na długo przed pojawieniem się pierwszych Homo sapiens i ich przodków. A co je wykończyło, skoro nie rzucane przez człowieka kamienie? Podpowiadamy. Dziewuchy Dziewuchom i zdrowa otyłość

Walczące ze społeczną presją na odchudzanie działaczki Dziewuchy Dziewuchom opublikowały serię postów, z których wynika wprost, że otyłość nie jest ani sama w sobie chorobą, ani źródłem chorób, ani też – w rezultacie – jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci. Nawet najlepsze intencje kampanii – walka ze społecznym wykluczaniem osób z nadwagą i otyłych – nie usprawiedliwiają takich przekłamań. W dobie galopującej epidemii otyłości, kiedy liczba otyłych dorosłych w ostatnich 40 latach wzrosła niemal siedmiokrotnie (ze 100 mln w 1975 r. do 671 mln w 2016), a wśród dzieci postępuje jeszcze szybciej (w 1975 r. żyło na świecie 5 mln otyłych dziewcząt i ok. 6 mln otyłych chłopców, natomiast w 2016 było ich odpowiednio 50 i 74 mln), przekaz afirmujący otyłość jest niezwykle szkodliwy. „Eksperci nie mają złudzeń, że wobec takich danych epidemiologicznych katastrofa w postaci narastającej częstości chorób przewlekłych, z cukrzycą na czele i kilkoma typami nowotworów, nadciąga nieodwołalnie” – ostrzega Paweł Walewski. Pamiętając o powyższych faktach i liczbach, warto mieć świadomość psychologicznego podłoża otyłości. „Otyłe osoby coraz głośniej mówią, że powtarzanie im, że są grube, nie pomaga wyjść z problemu. Doskonale wiedzą, że są otyłe, zawstydzanie ich, przypominanie, wytykanie niczego nie zmieni”. Rafał A. Ziemkiewicz i karpie bez systemu nerwowego

Prawicowy publicysta Rafał A. Ziemkiewicz uważa, że „karpie nie mają systemu nerwowego” (w domyśle więc nie duszą się i nie cierpią). Ta okołoświąteczna wypowiedź wymierzona jest w środowiska walczące ze znęcaniem się nad zwierzętami i w sposób oczywisty stoi w sprzeczności z nauką. Karpie i inne ryby posiadają system nerwowy, a nawet jeśli jest on mniej rozwinięty niż system nerwowy ssaków, eksperymentalnie potwierdzono, że ryby doskonałokostne – m.in. karpie właśnie – są zdolne do odczuwania bólu. Więcej o tym – i o tym, jak w imię pseudotradycji zadajemy im cierpienie – piszą na naszych łamach np. Agnieszka Sowa, Ewa Siedlecka i Piotr Rzymski. Jessica Mercedes i kryształowa moc

Blogerka, influencerka Jessica Mercedes przekonywała w jednej ze swoich Instastory, że picie wody, w której moczony był „kryształ górski”, to skuteczny środek na wzmocnienie pamięci, ułatwienie koncentracji i poprawę nastroju. Trudno o komentarz. Ewa Rembiałkowska i szkodliwe GMO

Ewę Rembiałkowskę, prof. SGGW, Sakowski określa mianem ekocelebrytki – ze względu na jej udział w kampaniach informacyjno-marketingowych dla sieci sklepów sprzedających ekożywność. Ewa Rembiałkowska w swoich wypowiedziach na temat rzekomej szkodliwości paszy GMO niejednokrotnie powoływała się na Gilles-Éric Séraliniego, którego badanie zostało zmanipulowane i wycofane z publikacji z czasopisma naukowego – sygnalizuje Sakowski. O antynaukowych dokonaniach zespołu prof. Seraliniego można przeczytać TU, TU i TU. A po rzetelną wiedzę nt. GMO warto zajrzeć do licznych artykułów Marcin Rotkiewicza. Konrad Berkowicz i orientacja seksualna

Konrad Berkowicz z Konfederacji nominację do Biologicznej Bzdury Roku otrzymał za stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak orientacja seksualna, a pojęcie to wymyślono, by zaburzenie, jakim jest według konfederata homoseksualizm, traktować na równi z heteroseksualizmem. Cóż. W maju 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualizm z listy dewiacji i zaburzeń seksualnych. Przez żadne środowisko naukowe nie jest on uznawany za chorobę, a – obok heteroseksualizmu i biseksualizmu – za jedną z orientacji seksualnych właśnie. Skąd dokładnie wywodzi się taka, a nie inna orientacja seksualna u konkretnego człowieka – jak dotąd nie udało się naukowcom rozstrzygnąć. Kwestia źródeł homoseksualności jest dużo bardziej skomplikowana i nie da się jej sprowadzić do oklepanego już sporu: geny czy środowisko. To wiadomo na pewno. Jarosław Sachajko i nienaturalne dodatki „E” do żywności

Poseł PSL-Kukiz ’15 Jarosław Sachajko nominację otrzymał za stwierdzenie, że „wszystkie składniki typu E nie mają nic wspólnego z naturą”. Zdanie nie tylko gramatycznie niepoprawne, powiela także popularne przekonanie, że dodatki do żywności oznaczane literą „E” są w każdym wypadku sztuczne i niezdrowe. A nie są. Sachajko najwyraźniej zapomina o witaminach czy korzystnych dla nas barwnikach, takich jak likopen czy antocyjany. „Pamiętać też należy, że to, czy [związki] są pochodzenia naturalnego, czy syntetycznego, nie definiuje ich działania na organizm. Istotna jest budowa chemiczna, forma, sposób i okoliczności (np. pora dnia) spożycia” – podkreśla Sakowski. Natalia Siwiec i nieszkodliwe UV