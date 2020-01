Jak polityków przekonać do ocieplenia

Społeczeństwa mają coraz większą świadomość, że trzeba robić wszystko, by uniknąć katastrofy klimatycznej. Rządy zaś szukają wymówek dla niewdrażania odpowiednich rozwiązań ekologicznych. Jak można je przekonać, by zaczęły działać?

Do niedawna linia podziału w dyskusjach na temat globalnego ocieplenia przebiegała między tymi, którzy przed nim ostrzegali, a tymi, którzy w nie nie wierzyli. Jednak to, co jeszcze w latach 90. i na początku XXI w. niektórzy traktowali jako histeryczne ostrzeżenia naukowców, zaczęło się ziszczać. Wtedy zaprzeczenia zostały zastąpione opowieściami o naturalnym cyklu zmian pogodowych na Ziemi, na które człowiek ma wpływ znikomy. Padają one jednak na coraz mniej podatny grunt, bo świadomość na temat zmian klimatu rośnie.