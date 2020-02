Jak odróżnić fakty naukowe od alternatywnych? Agitację od popularyzacji? Jak dostrzec to, co istotne? Oto nasz sceptyczny przegląd odkryć i przykryć.

Jedne geny chronią nas przed zanieczyszczonym powietrzem, a inne odwrotnie – zaczynają nam szkodzić.

Smog to jeden z największych problemów w Polsce, zwłaszcza zimą. I trudno się dziwić, skoro według szacunków przedwcześnie uśmierca nawet kilka tysięcy osób rocznie. To nie tylko nasz problem. 92 proc. ludzi na świecie żyje na terenach, gdzie poziom zanieczyszczeń powietrza przekracza normy WHO. A owe zanieczyszczenia, wraz z dymem papierosowym, skracają życie od 12 do 20 mln ludzi rocznie.