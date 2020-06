Rząd USA nie chce badań, które mogłyby zatrzymać pandemię

Naukowcy już rok temu dość precyzyjnie przewidzieli pandemię koronawirusa, ale zostali zignorowani. Dziś rząd USA zamyka ich projekt, bo stoi w sprzeczności z tezą Donalda Trumpa o stworzeniu SARS-CoV-2 w laboratorium i jego doraźnym interesem politycznym.

To nieprawda, że transmisja SARS-CoV-2 z nietoperzy na człowieka była nie do przewidzenia. Naukowcy, którzy dokonali przeglądu szczepów koronawirusów związanych z tymi zwierzętami, już w marcu ubiegłego roku informowali, że jest wysoce prawdopodobne, że do takiego zdarzenia dojdzie. Ba, sugerowali, że przeniesiony koronawirus będzie powodował u ludzi objawy podobne do SARS lub MERS. Co więcej, wskazywali, iż najpewniej do pierwszych przypadków zachorowań dojdzie w Chinach. Ich publikacja ukazała się w recenzowanym czasopiśmie „Viruses”.

Ryzyko pandemii Covid-19 można było znacznie ograniczyć

Co można było zrobić w odpowiedzi? Choćby zakazać lub istotnie ograniczyć pozyskiwanie dzikich zwierząt w Chinach, a w szczególności nietoperzy i potencjalnych ogniw pośrednich dla koronawirusów, w celach konsumpcyjnych i handel nimi. Stan sanitarny tzw. mokrych rynków pozostawiał wiele do życzenia i nie stanowiło to szczególnej tajemnicy. Jednak dopiero po wybuchu pandemii Covid-19 rząd Chin uznał je za „ukryte zagrożenie dla zdrowia” i wprowadził zakazy, które powinny wejść w życie już dawno. Można by rzec: mądry Chińczyk po szkodzie. Pytanie, oczywiście, na jak długo.

Skoro więc wiadomo, że nietoperze mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych dla człowieka koronawirusów, to wydaje się oczywiste, że należy dogłębnie zbadać związane z nimi szczepy, zidentyfikować gatunki, które stanowią szczególne ryzyko transmisji i ograniczyć kontakt z nimi. Według dr. Petera Daszaka, brytyjskiego zoologa od lat zajmującego się problemem zoonoz i badaniami m.in. wirusów związanych z nietoperzami, kontakt ten jednak zwiększa się. A to ze względu na rozrost zabudowy w odległych niegdyś dla człowieka regionach, który sprawia, że człowiek żyje bliżej zwierząt będących potencjalnym źródłem patogennych wirusów.

Uznane badania nad koronawirusami straciły priorytet

Daszak kieruje EcoHealth Alliance, nowojorską organizacją non-profit zajmującą się badaniami i próbą zrozumienia, skąd biorą się pandemie, jakie jest ryzyko wystąpienia ich w przyszłości i jak można im zapobiec. W ramach swojej działalności EcoHealth Alliance realizowała m.in. projekt badawczy dotyczący identyfikacji i ostrzegania o koronawirusach niebezpiecznych dla zdrowia ludzi. Był on realizowany przy współudziale Instytutu Wirusologicznego w Wuhanie, dzięki czemu udało się opisać nowe, nieznane wcześniej szczepy potencjalnie niebezpiecznych wirusów. To już jednak przeszłość, bo na początku maja tego roku finansowanie badań EcoHealth Alliance zostało niespodziewanie wstrzymane przez Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) w Stanach Zjednoczonych. Powód? Projekt nie mieści się już w priorytetach instytutu. Koniec, kropka.

Co ciekawe, dziesięć miesięcy wcześniej wniosek o przedłużenie finansowania badań znalazł się w pierwszej trójce najwyżej ocenionych przez ekspertów NIH aplikacji grantowych. Ewidentnie więc dostrzegano wartość prowadzonych analiz i traktowano je priorytetowo. Według Maureen Miller, amerykańskiej epidemiolog współpracującej z EcoHealth Alliance, nigdy wcześniej w historii NIH nie wstrzymano w taki sposób dotacji grantowej. W przeszłości zawsze było to uzasadnianie poważnymi powodami: wykryciem manipulacji danymi czy narażaniem zdrowia i życia uczestników badania. Co zatem stoi za podjętą decyzją?

„Prawda” Donalda Trumpa kontra nauka

Wstrzymanie finansowania badań EcoHealth Alliance miało miejsce w tym samym czasie, w którym Donald Trump i jego obóz zaczęli propagować tezę, iż SARS-CoV-2 został stworzony w laboratorium wirusologicznym w Wuhanie. Trump mówi, że ma dowody, ale ich nie ujawnia. Mike Pompeo publicznie twierdzi: najlepsi eksperci są zgodni, że koronawirus jest dziełem człowieka. Jakich to specjalistów ma na myśli? Nie wiadomo. W środowisku naukowym panuje natomiast konsensus, że SARS-CoV-2 ma pochodzenie naturalne, co wynika z przeprowadzonych, szczegółowych badań molekularnych i analiz bioinformatycznych. Nawet według niezależnych ustaleń amerykańskich służb wywiadowczych wirus nie został stworzony przez człowieka ani nie jest rezultatem modyfikacji genetycznej.

Trump jednak musi grać pod zbliżające się wybory. A USA ogarnęła pandemia – potwierdzono już blisko 2 mln przypadków zakażeń, zmarło ponad 110 tys. osób, szpitale są przeciążone, rosną straty gospodarcze. Zarządzanie kryzysem od początku budziło słowa krytyki: bagatelizowanie zagrożenia, wadliwe testy, problemy biurokratyczne opóźniające wprowadzenie automatycznych urządzeń diagnostycznych, ociąganie się z ogłoszeniem lockdownu. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać szczególne „występy” Trumpa, podczas których wychwalał na Twitterze stosowanie hydroksychlorochiny w leczeniu Covid-19 czy sugerował, by chorym wstrzykiwać… środki dezynfekujące. By nie tracić poparcia, Trump zaczął więc rzucać oskarżenia: winnymi sytuacji w kraju mieli być Obama, Unia Europejska, Światowa Organizacja Zdrowia.

Teraz winni mają być Chińczycy, którzy wyprodukowali koronawirusa. We właściwym zarządzaniu pandemią liczą się fakty, ale Trump, z powodu własnych politycznych pobudek, woli siać strach i panikę. I budować obraz prezydenta, który dzielnie stawia opór zagrożeniu stworzonemu przez wroga. Jeżeli istnieje ryzyko, że jakiś projekt badawczy mógłby przypadkiem wspierać tezę o naturalnym pochodzeniu SARS-CoV-2 od nietoperzy, to najlepiej jest go zakończyć. Zwłaszcza jeżeli realizowany jest przy współudziale Instytutu Wirusologicznego w Wuhanie, co zresztą nie było nigdy tajemnicą i było aprobowane przez NIH. Taka współpraca była potrzebna, bo pozwalała badać materiał pochodzący z Azji, która cechuje się największą różnorodnością świata nietoperzy, istotnego rezerwuaru alfa- i betakoronawirusów. To wszystko bez znaczenia, nawet jeżeli zaplanowane badania mogłyby przyczynić się do ograniczenia wybuchu epidemii w przyszłości. Liczy się tu i teraz, a konkretnie głosy w zbliżających się wyborach o fotel prezydenta.

Naukowcy się nie poddają i opisują nowe koronawirusy

Decyzja o wstrzymaniu finansowania tych – jakże potrzebnych – badań wywołała oburzenie środowiska naukowego. Dr Gerald Keusch, lekarz naukowiec, związany w przeszłości z NIH, nie przebiera w słowach: „To najgorszy rodzaj ingerencji politycznej w demokrację”. W opinii 77 laureatów Nagrody Nobla, którzy domagają się natychmiastowego dochodzenia ws. anulowania federalnej dotacji dla EcoHealth Alliance, decyzja NIH jest po prostu „niedorzeczna”. W latach 2002–2004 mieliśmy SARS, od 2012 r. mamy MERS, od 2019 r. walczymy z pandemią Covid-19. Naukowcy się nie poddają – właśnie opublikowali preprint opisujący 781 koronawirusów, które zidentyfikowano u nietoperzy występujących w Chinach. Ponad jedna trzecia z nich nie była dotychczas znana. To największa tego typu analiza, jaką kiedykolwiek wykonano. – Planowaliśmy zsekwencjonować cały genom każdego z tych wirusów i zbadać, które z nich mogą wiązać się z receptorami na ludzkich komórkach – zdradza nam szczegóły dr Daszak. – Niestety, bez dalszego finansowania nie będziemy w stanie tego zrobić.

Ile jeszcze koronawirusowych plag jest nam potrzebne, by zrozumieć, że to poważny problem zdrowotny, wymagający wielopłaszczyznowych, prowadzonych ponad podziałami, działań poznawczych i zaradczych? To właśnie teraz jest najwyższy czas, by podjąć się szeroko zakrojonych badań dotyczących koronawirusów związanych ze zwierzętami. I to nie tylko typowych dla nietoperzy alfa- i betakoronawirusów, ale również delta- i gammakoronawirusów związanych z ptactwem wodnym – na co wskazujemy z Adrianem Warteckim, studentem biotechnologii medycznej, w przeglądzie opublikowanym właśnie na łamach „Water”.

Pandemia Covid-19 niczego nas nie nauczy

Świat nauki zajmuje się identyfikacją problemów i wypracowywaniem rozwiązań w odpowiedzi na nie. Nagminnie jest lekceważony przez świat polityki, naszpikowany ignorantami, profesjonalnymi manipulatorami, krótkowzrocznymi liderami, którzy nie cofną się nawet od wykorzystywania pandemii dla własnego, politycznego interesu. Jak można oczekiwać, że świat nauki będzie rozwiązywał poważne problemy zagrożeń zdrowotnych, gdy zarazem w otwarty sposób pokazuje mu się środkowy palec? Pandemia Covid-19 niczego nas nie nauczy, pogłębi podziały i zwiększy napięcia. A to wszystko w obliczu nadciągającego kryzysu klimatycznego.