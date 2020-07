Czy nadal warto nosić maseczki? Co mówi nauka

Wielu z nas już udzieliło sobie odpowiedzi na to pytanie. Co jednak o noszeniu maseczek mają do powiedzenia naukowcy? Na jakie badania się powołać w rozmowach z opornymi znajomymi? Podpowiadamy.

Zmniejszanie restrykcji związanych z pandemią Covid-19 zdecydowanie „rozluźniło” także nasze podejście do ochrony indywidualnej. W najbardziej widoczny sposób dotyczy to noszenia maseczek, co można zaobserwować już nie tylko na ulicach – gdzie rzeczywiście ma mniejszy sens – ale również w sklepach, przychodniach, środkach transportu etc. Niektórzy albo w ogóle ich nie zakładają, albo podążają za specyficzną modą noszenia maseczek na brodzie, pod nosem lub nawet na czole. W internecie przybywa głosów racjonalizujących takie postawy: że maseczki wcale nie chronią przed wirusem SARS-CoV-2, że mogą zaszkodzić (bo utrudniają oddychanie, a na wilgotnym materiale mogą pojawić się grzyby, bakterie etc.) czy – i tu już wchodzimy w obszar teorii spiskowych – są tylko sprytnym sposobem zarabiania pieniędzy na naiwności ludzi.

A nauka na to: to skomplikowane

Co jednak na ten temat ma do powiedzenia rzetelna nauka? Osoby oczekujące jednoznacznych odpowiedzi mogą poczuć się nieco rozczarowane, naukowcy bowiem nie dowiedli w 100 proc. ani że maseczki skutecznie i w pełni chronią przed koronawirusem, ani że jako metoda prewencji całkowicie zawodzą. Jest tak choćby z tego powodu, że nie da się – przede wszystkim z etycznych względów – przeprowadzić badań z udziałem odpowiednio dużej liczby ludzi, w których losowo przydzielono by ich do dwóch grup: osób noszących maseczki (i to różne) oraz osób pozbawionych maseczek, a następnie wystawiono na kontakt z osobami zainfekowanymi.

Mimo to specjaliści są dość zdecydowani w kwestii konieczności noszenia maseczek: są one jedną z najważniejszych metod prewencji (nie licząc leków i szczepionek) rozprzestrzeniania się wirusa. Rozważając ich profilaktyczne znaczenie, warto pamiętać o tym, co nauka ustaliła już na pewno: do zakażenia SARS-CoV-2 dochodzi najczęściej drogą kropelkową (w tym poprzez wydychane aerozole); wielu chorych na Covid-19 nie wykazuje żadnych objawów; u wielu zakażonych pozbawiony objawów okres inkubacji wirusa wynosi od 2 do 15 dni (średnio 5 dni); wirus jest zaś najbardziej zakaźny na początku infekcji, wtedy, gdy objawy są najmniej odczuwalne lub nieobecne. Noszone powszechnie maseczki wydatnie zwiększają szanse na przerwanie łańcuchów zakażeń mających swoje źródło u chorych nieświadomych swojego zakażenia. A tych jest bardzo wielu.

Warto jednak nie zapominać, że skuteczność maseczek zależy od ich rodzaju (filtra, materiału), sposobu noszenia (odpowiedniego dopasowania, tego, czy zasłaniają usta i nos) oraz odpowiedniej higieny (czyszczenie, suszenie).

Wahasz się? Oto siedem badań, które wskazują, że maseczki mają sens

Nosić więc czy dać sobie spokój? Jeśli wciąż się wahasz lub jeśli brakuje ci argumentów w rozmowach ze sceptycznymi znajomymi, zapoznaj się z poniższym zestawem naukowych ustaleń dotyczących efektywności maseczek i ich roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się Covid-19. To tylko przykładowy wybór stanowisk i badań, bo tych potwierdzających istotną rolę maseczek w ograniczaniu epidemii SARS-CoV-2 wciąż przybywa. Oby okazał się pomocny w przekonywaniu niefrasobliwych, że to jeszcze nie czas na zupełnie swobodne odkrywanie ust i nosa.

1. WHO, CDC i The Royal Society maseczkom mówią „tak”

Kiedy nie wiadomo, co robić, i docierają do nas sprzeczne wiadomości, warto posłuchać ważnych instytucji odpowiedzialnych za walkę z pandemią. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła 5 czerwca rekomendacje dotyczące maseczek. Jeszcze dwa miesiące temu zalecała ich noszenie jedynie osobom opiekującym się chorymi na COVID-19 oraz kaszlącym i kichającym. Teraz zaś zaleca maseczki (wykonane przynajmniej z trzywarstwowego materiału) wszystkim korzystającym z transportu publicznego, robiącym zakupy w sklepie lub przebywającym w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie nie da się utrzymać dystansu społecznego ze względu na dużą liczbę osób.

Podobne zalecenie wystosowała także, po raz pierwszy w swojej historii, słynna amerykańska agencja rządowa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zajmująca się zapobieganiem chorobom (zwłaszcza zakaźnym) oraz ich monitoringiem i zwalczaniem.

Również The Royal Society, pełniące funkcję akademii nauk Wielkiej Brytanii, już 5 maja stwierdziło, że maseczki mogą być ważnym narzędziem kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa w populacji.

2. SARS-CoV-2 znajduje się nie tylko w kroplach śliny

Pod koniec maja w „Science” ukazała się ważna publikacja trojga badaczy z USA i Tajwanu, którzy zebrali szereg wyników badań i argumentów przemawiających za noszeniem maseczek. Wskazują oni, że wirus SARS-CoV-2 może znajdować się nie tylko w większych kropelkach śliny, które powstają, gdy ktoś kicha lub kaszle, ale również w aerozolach, czyli mieszaninie powietrza i mikroskopijnych drobinek płynu liczących poniżej 5 mikrometrów (milionowych części metra), powstających m.in. podczas mówienia. Wprawdzie nie jest jeszcze jasne, jaka ilość wirusa w aerozolu potrafi skutecznie zainfekować organizm człowieka, ale udokumentowano, że właśnie również tą drogą atakują nas inne wirusy: SARS, odry i ospy wietrznej.