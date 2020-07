Dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, historyczka sztuki i kostiumolożka, o tym, co jeszcze wymodzi moda

Rozmowa z dr Małgorzatą Możdżyńską-Nawotką o tym, kiedy i po co narodziła się moda oraz dlaczego z jej niebezpieczną, zdemokratyzowaną formą tak trudno walczyć.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – Moda jest nieekologiczna i nieetyczna. Potentaci przemysłu odzieżowego obiecują przestawienie się na produkcję ekologiczną, ale w Zarze nadal mamy kilka kolekcji rocznie, co oznacza tony ciuchów, z którymi nie wiadomo, co robić.

MAŁGORZATA MOŻDZYŃSKA-NAWOTKA: – Produkcja odzieży jest dziś większa niż kiedykolwiek, na co mają wpływ częste zmiany trendów w modzie. Za tym idzie relatywnie coraz niższa trwałość i jakość ubrań. Konsumujemy modę inaczej niż jeszcze 20 lat temu.