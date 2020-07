Wirusolog prof. Krzysztof Pyrć o tym, czy przesadziliśmy z paniką i czy jesienią druga fala pandemii nie okaże się groźniejsza.

MARCIN ROTKIEWICZ: – Jak długo bada pan koronawirusy?

PROF. KRZYSZTOF PYRĆ: – 18 lat.

To pewnie ma pan w swoim laboratorium także wirusa SARS-CoV-2, który sparaliżował świat?

Owszem. I bardzo intensywnie nad nim pracujemy, m.in. szukając leków i przygotowując szybkie testy diagnostyczne. W tej ostatniej sprawie mocno nam się spieszy, bo chcemy zdążyć przed jesienią, kiedy sytuacja epidemiczna może się pogorszyć. Próbujemy też odtwarzać – dzięki hodowlom tkankowym i komórkowym – co się dzieje w zainfekowanym organizmie, czyli w jaki sposób wirus wykorzystuje nasze własne komórki do swoich celów.