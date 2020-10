Nobel z medycyny za odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C

Zgromadzenie Noblowskie Instytutu Karolinska, przyznające Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii, ogłosiło, że laureatami tegorocznego wyróżnienia są Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice za odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C (WZW C, HCV).

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS