Nagroda Nobla z chemii 2020 za „nożyce do DNA”

W trzecim dniu Tygodnia Noblowskiego 2020 Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii dwóm naukowczyniom: francuskiej mikrobiolog, genetyk i biochemik Emmanuelle Charpentier, szefowej Instytutu Biologii Infekcyjnej Maxa Plancka w Berlinie, oraz Jennifer A. Doudnie, biochemiczce i biolożce molekularnej z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley – za opracowanie jednego z najdoskonalszych narzędzi w genetyce: metody edycji genomów CRISPR/Cas9.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD