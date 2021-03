Wielkie oszustwo guru antyszczepionkowców

Długie, trwające niemal dekadę, dziennikarskie śledztwo zakończyło się zdemaskowaniem jednego z największych oszustw w historii medycyny.

Brytyjczyk Brian Deer z gazety „The Sunday Times” przeprowadził wnikliwe dochodzenie. W pewnym sensie spłacił nim moralny dług mediów, zaciągnięty, gdy pomagały zatriumfować groźnemu kłamstwu. Choć w tej sprawie winne są nie tylko one, ale także część środowiska naukowego, które pomogło wylansować brytyjskiego chirurga i gastroenterologa Andrew Wakefielda. W latach 90. ubiegłego wieku był on jeszcze szerzej nieznanym lekarzem pracującym w jednym z londyńskich szpitali, ale przepełniały go wielkie ambicje, by stać się postacią sławną nie tylko w swoim środowisku (już na studiach marzył o Nagrodzie Nobla).