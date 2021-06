Zapalenie mięśnia sercowego po Pfizerze. Tylko bez paniki

Nie ma nic niespodziewanego w tym, że im szersze kręgi zatacza akcja szczepień na covid, tym częściej pojawiają się rzadkie działania niepożądane. Szczepionki AstraZeneca powodują incydentalne zakrzepy, a Pfizer/BioNTech zapalenie mięśnia sercowego.

W Izraelu od grudnia 2020 r. do maja 2021 zgłoszono 275 przypadków zapalenia mięśnia sercowego wśród ponad 5 mln zaszczepionych osób. To 0,0055 proc. W raporcie przedłożonym 1 czerwca izraelskiemu ministerstwu zdrowia naukowcy oszacowali pojawienie się takiego zagrożenia z częstością od 1 na 3 tys. do 1 na 6 tys. młodych mężczyzn w wieku od 16 do 24 lat.

Początkowo nie było pewne, czy fakt zaszczepienia odgrywa w ogóle jakąś rolę w wywoływaniu problemów z sercem, ale izraelski resort zdrowia w opublikowanych we wtorek wynikach badań jednoznacznie stwierdza, że „istnieje prawdopodobny związek między otrzymaniem drugiej dawki szczepionki Pfizera a pojawieniem się zapalenia mięśnia sercowego u mężczyzn w wieku od 16 do 30 lat”.

I to jest główny powód, dlaczego serwisy internetowe zaczęły na wyścigi przekazywać tę informację – wszak masowe szczepienia przeciwko covid zaczęto wykonywać właśnie wśród nastolatków. A wspomniany związek obserwowano najczęściej u chłopców między 16. a 19. rokiem życia.

Powikłania. Ilu rodziców się wystraszy?

Od razu więc podkreślmy: efekt uboczny pod postacią zapalenia mięśnia sercowego jest niezwykle rzadki i w większości przypadków łagodny. Na ogół wymagał czterodniowej hospitalizacji i zaburzenie pracy serca ustępowało po kilku tygodniach, co jest typowe dla tej choroby (spotykanej najczęściej do tej pory u osób, które przebyły ostrą infekcję wirusową, np. grypę).

Wykrycie obecnej korelacji prawdopodobnie nie spowoduje decyzji o zaprzestaniu szczepienia dzieci i młodzieży, tak jak Europejska Agencja Leków czy amerykańska FDA nie zawiesiły stosowania szczepionek wektorowych AstraZeneca i Johnson & Johnson u kobiet mimo raportowanych przypadków zakrzepicy. Owszem, niektóre kraje wycofały się z tych preparatów, więc będą pewnie analizowały również dokładnie statystyki izraelskie, ale nie należy się spodziewać, by zauważone incydenty miały kogokolwiek odwieść od szczepień na covid wśród najmłodszych.

Aliści niektórzy eksperci już sugerują, by podawać nastolatkom tylko jedną dawkę (skoro wspomniane zaburzenia w pracy serca występowały po drugiej). A prof. Dror Mevorach z Jerusalem Hadassah Medical Center i jednocześnie główny autor raportu na temat stwierdzonych zapaleń mięśnia sercowego po szczepionce Pfizera stwierdził w prasie izraelskiej, że w odróżnieniu od twardych rekomendacji dla dorosłych decyzja o zaszczepieniu dzieci będzie pozostawiona rodzicom, którzy powinni być świadomi ryzyka tych rzadkich powikłań. W związku z tym, jak przewiduje, tylko połowa zdecyduje się tak uczynić.

Ryzyko działań niepożądanych

Każdy kraj na świecie ma inną sytuację epidemiczną i inny poziom wyszczepienia obywateli. Nie należy więc decyzji podejmowanych np. w Izraelu przenosić do Polski. Eksperci izraelscy mogą wypowiadać się o szczepieniach nastolatków w tonie mniej naglącym, ponieważ ponad 70 proc. obywateli tego kraju w wieku powyżej 20 lat zostało już w pełni uodpornionych dwiema dawkami. W Polsce minimum jedną dawką zaszczepiono na razie 43 proc. społeczeństwa, a dwiema – tylko 22 proc. Dlatego upowszechnienie szczepień w najmłodszych grupach wiekowych (od 7 czerwca szczepionką Pfizera będzie można szczepić dzieci od 12. roku życia) ma u nas dużo większe znaczenie w przyspieszeniu zdobycia populacyjnej odporności stadnej.

Na doniesienia o możliwych działaniach niepożądanych niewykrytych podczas badań klinicznych szczepionek (a więc nieujętych w ulotkach informacyjnych na temat ich bezpieczeństwa i ryzyka skutków ubocznych) nie należy patrzeć złowrogo. To nie jest argument, by rezygnować z takiego uodpornienia. Każdy preparat leczniczy lub szczepionkowy może spowodować nieprzewidziane skutki u pojedynczych pacjentów – ulotki wszystkich leków wymieniają je szczegółowo, a jednak podejmujemy ryzyko za każdym razem, aplikując sobie specyfiki na ból, gorączkę, ostre i przewlekłe dolegliwości.

Izraelscy urzędnicy ds. zdrowia po raz pierwszy zgłosili przypadki zapalenia mięśnia sercowego u nastolatków zaszczepionych kilka dni wcześniej drugą dawką preparatu Pfizera już w kwietniu. Mniej więcej w tym samym czasie Amerykanie zaczęli pilnie przyglądać się 14 osobom, u których wystąpiły podobne zaburzenia. W połowie maja amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom poinformowało, że rozpoczyna analizę tych zgłoszeń, a urzędnicy Europejskiej Agencji Leków 28 maja ogłosili, że ​​otrzymali 107 sygnałów na temat zapalenia mięśnia sercowego po podaniu szczepionki Pfizer/BioNTech (jeden taki przypadek na 175 tys. podanych dawek). Jednak stosunkowo niewiele osób w wieku poniżej 30 lat zostało dotąd zaszczepionych w Europie i stąd doświadczenia izraelskie oraz amerykańskie są w tej chwili w skali całego świata najpełniejsze. I wydają się najbardziej wiarygodne.

Reakcja zapalna pod wpływem mRNA

Nawet jeśli związek między zapaleniem mięśnia sercowego a szczepionką jest widoczny, choroba przebiega zwykle łagodnie, podczas gdy zakażenie covid może powodować długotrwałe powikłania nawet u nastolatków. Korzyści ze szczepionki nadal przewyższają więc ryzyko, nawet dla młodych ludzi, którzy na ogół chorowali dotychczas łagodniej niż pokolenie najstarszych.

Podobnie jak w wypadku zakrzepicy po podaniu szczepionek wektorowych także tu nie jest jeszcze w pełni jasne, dlaczego akurat szczepionki mRNA mogą zwiększać ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, w dodatku tylko u nastolatków płci męskiej. Warto pamiętać, że takie zaburzenia generalnie są u nich częstsze niż u kobiet. Ale uczeni stawiają hipotezę, że bardzo wysokie poziomy przeciwciał, które powstają u młodych ludzi w odpowiedzi na silnie immunogenną szczepionkę, mogą w rzadkich przypadkach prowadzić do nadmiernej reakcji immunologicznej, która wywoływać będzie akurat to schorzenie. Wrodzony układ odpornościowy może traktować wprowadzane do komórek mRNA jak rodzaj naturalnego adjuwantu (wzmacniacza reakcji immunologicznej dodawanego do tradycyjnych szczepionek) i stąd odpowiedź zapalna organizmu może w niektórych przypadkach wymykać się spod kontroli.

Na łamach „Science” pojawiły się wypowiedzi naukowców, którzy stawiają pytanie, czy wobec tych nieprzewidzianych reakcji opóźnienie drugiej dawki szczepionki mogłoby zmniejszyć potencjalne ryzyko. Będzie okazja, aby się o tym przekonać, gdyż kilka krajów wydłużyło odstęp między dawkami z trzech tygodni zalecanych przez firmę Pfizer do 12, a nawet 16 – w najbliższych miesiącach nadejdzie więc odpowiedź, czy ryzyko zapalenia mięśnia sercowego obniżyło się wraz z odroczeniem drugiej dawki. Inna propozycja to obniżenie ładunku mRNA zawartego w szczepionce podawanej nastolatkom. Na razie jest ona identyczna jak w preparatach dla dorosłych, ale Pfizer i Moderna testują już niższe dawki u dzieci poniżej 12 lat i wyniki tych badań również będą znane w nadchodzących miesiącach.