Czy da się jeszcze zatrzymać zmiany klimatu? Mamy mało czasu

Nie da się już zatrzymać wielu negatywnych zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi, ale nadal można zahamować sam proces emisji gazów cieplarnianych. Tym bardziej trzeba się spieszyć, wzywają naukowcy w najnowszym raporcie.

Do niedawna na sucho uchodziły komentarze, że zmiany klimatyczne, nawet jeśli ponosi za nie odpowiedzialność człowiek, nie dla wszystkich muszą oznaczać negatywne konsekwencje. Wszak Kanadyjczycy i mieszkańcy północnej Syberii będą zadowoleni, gdy aura stanie się trochę cieplejsza. Przecież mowa dotychczas o wzroście temperatury atmosfery w stosunku do czasów przedprzemysłowych o zaledwie 1 st. C.

Niby niewiele, wystarczająco jednak, by konkretne efekty w konkretnych miejscach miały katastrofalny wymiar.