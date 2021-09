Lekcje natury

Rozmowa z prof. Urszulą Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o pułapkach mgielnych i innych praktycznych inspiracjach czerpanych z przyrody.

ALEKSANDRA KOZŁOWSKA: – Jak się łapie wodę z mgły?

URSZULA STACHEWICZ: – Za pomocą specjalnych pułapek. To po prostu ekrany: metalowe ramy, na których rozpięte są siatki o różnej powierzchni, wyglądają trochę jak żagle. I jak żagle potrzebują wiatru, czy raczej bryzy, bo zbyt silne podmuchy nie są wskazane. Bryza „przepycha” mgłę przez siatkę, na której osadzają się krople wody, po czym spływają do kolektora. Typowa pułapka to 40 m kw. siatki – daje ona ok.