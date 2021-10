Lucy leci z kapsułą czasu w stronę Jowisza

Słynny przebój Beatlesów „Lucy In The Sky With Diamonds” z 1967 r. właśnie znajduje swoje wspaniałe dopełnienie: kosmiczne.

Sekwencja wydarzeń jest następująca: w 1967 r. Beatlesi nagrywają płytę „Klub samotnych serc sierżanta Peppera”. Jeden z utworów, wkrótce wielki przebój, później remake’owany przez wielu innych wykonawców – nosi nazwę „Lucy In The Sky With Diamonds” („Lucy na niebie wśród diamentów”.). Autorami piosenki są John Lennon i Paul McCartney. Jak twierdził Lennon, inspiracją do napisania tekstu utworu był rysunek wykonany w przedszkolu przez jego kilkuletniego syna Juliana.