Wiedza z niepowodzeń

Zasoby wiedzy naukowej podwajają się co 12 lat. To tempo utrzymuje się od ponad stulecia. Czy nauce nie grozi nasycenie i wyczerpanie rozwojowej energii? Przeciwnie, szykujmy się na kolejne poznawcze przełomy.

Lektura archiwalnych numerów czasopism naukowych może prowadzić do nieoczekiwanych konkluzji. Pół wieku temu fizyk i historyk nauki Derek de Solla Price miał okazję zapoznać się z kompletem „Philosophical Transactions of the Royal Society”, najstarszego czasopisma naukowego. Czytając, zauważył, że z czasem kolejne wydania stają się coraz grubsze. Ułożone obok siebie w stosach zawierających komplety pisma z poszczególnych dekad tworzyły doskonałe wręcz odwzorowanie wykresu krzywej wykładniczej, czyli takiej, która odchyla się od linii prostej w górę, ilustrując przyspieszający przyrost wartości, w tym przypadku objętości wiedzy naukowej.