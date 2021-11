Grzechy naiwnych ekologów. Ta książka wywołała zażartą wojnę domową

Oto książka, która w środowiskach aktywistów ekologicznych wywołała ostatnio zażartą wojnę domową.

Amerykanin Michael Shellenberger, autor wydanej właśnie po polsku „Apokalipsy nie będzie! Dlaczego klimatyczny alarmizm szkodzi nam wszystkim”, nie jest, co mógłby sugerować tytuł tego dzieła, klimatycznym denialistą. Wręcz przeciwnie, to działacz niewątpliwie zasłużony na polu ochrony środowiska naturalnego i klimatu (zdobył tytułu „Hero of The Environment” magazynu „Time” w 2008 r.). A jednak postanowił opisać grzechy swojego „ekoplemienia”.

Religia końca świata

Głównym przesłaniem autora jest bowiem teza, jakoby znacząca część debaty o ratowaniu świata została dziś skonsumowana przez świecką i millenarystyczną religię „końca czasów”.