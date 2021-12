Pikantne wino z solą

Rozmowa z archeolożką dr Pauliną Komar o dziejach antycznego wina, jego produkcji, smaku i dystrybucji w Imperium Romanum.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – Swego czasu rozważano, czy człowiek nie został rolnikiem przede wszystkim po to, by mieć co nalać do kufla. Pomysł chwytliwy, warzenie piwa nie wykluczało robienia placków z dzikiego zboża. A co z winem, którego pozostałości sprzed 8 tys. lat znaleziono na ściankach naczyń z Gruzji?

PAULINA KOMAR: – Zakaukazie to matecznik winiarstwa, tam odkryto najstarsze udomowione pestki winogron – bardziej wydłużone niż dzikie i z charakterystycznym dzióbkiem.