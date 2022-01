Brzydki umysł. Ile mamy w sobie z psychopaty?

„Ludzie z takim zaburzeniem osobowości w kontaktach interpersonalnych potrafią zaskarbiać sobie sympatię powierzchownym urokiem i »gładkością«, jednocześnie manipulując i oszukując” – opowiada dr Dean A. Haycock, neurobiolog.

MARCIN ROTKIEWICZ: – Na świecie żyje ok. 78 mln psychopatów. Dość przerażająca liczba…

DEAN A. HAYCOCK: – To jednak tylko niewielki procent światowej populacji. Badanie przeprowadzone w 2009 r. w Wielkiej Brytanii wykazało, że cechy psychopatyczne występują u 0,06 do 1,6 proc. mieszkańców tego kraju. Zgadza się to z szacowaną średnią dla wszystkich ludzkich populacji, która wynosi jeden procent. Zatem psychopatia jest rzadka, ale występuje powszechnie i została opisana w wielu kulturach.