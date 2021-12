Liczby zgonów osób zaszczepionych mogą łatwo zmylić

Dziennikarka TVP Info błędnie zinterpretowała dane o zgonach osób wśród zaszczepionych przeciw covid-19. To stały element narracji antyszczepionkowców.

Flirt polskiej prawicy, w tym PiS, z ruchami antyszczepionkowymi to fakt powszechnie znany i prawdopodobnie stojący za porażającą wręcz biernością władz państwowych w walce z czwartą falą pandemii SARS-CoV-2. Ten flirt widać też świetnie w prawicowej publicystyce, zwłaszcza w prorządowych tygodniach „Do rzeczy” i „Sieci” (szczególnie ten drugi sprawia wrażenie partyjnego biuletynu PiS-u i Solidarnej Polski, a spojrzenie na to, kto się w nim reklamuje – niemal wyłącznie państwowe spółki – pokazuje, że władza utrzymuje przychylne sobie pismo, podłączając je do finansowej kroplówki). Trudno więc się dziwić, że w obydwu periodykach bzdury na temat szczepień i pandemii wypisuje m.in. Wojciech Cejrowski i Jan Pospieszalski (ten drugi w obydwu tytułach).

Dziennikarka choruje na covid-19

Aczkolwiek w nr 49. tygodnika „Sieci” pojawił się ciekawy artykuł napisany przez dziennikarkę TVP Info oraz stałą publicystkę tego czasopisma Dorotę Łosiewicz. W jej tekście od razu rzucają się w oczy dwie rzeczy. Autorka zaskakująco zachęca do szczepień, wyraźnie mocno przestraszona tym, że – jak pisze – sama zachorowała na covid-19 (zaszczepiła się tylko jedną dawką z powodu obaw o „dziedziczne uwarunkowania genetyczne” – czego jednak dokładniej nie wyjaśnia – a zdecydowanie wolałaby przyjąć dwie dawki).

Jednocześnie jednak wpada w pułapkę „prawdopośrodkizmu”, pisząc m.in., że: „Szczepionka to coś jak kamizelka kuloodporna, którą zakładasz, by się chronić. Jednak ta kamizelka nie jest tak świetna, jak zapewniali eksperci rok temu”. Na dowód tego, że z tymi szczepionkami nie jest wcale różowo, Łosiewicz przywołuje następujące dane: „Na covid-19 umierają także osoby zaszczepione. Spójrzmy tylko na jeden dzień: 30 listopada br. zmarło 526 osób. 386 stanowiły osoby niezaszczepione, ale AŻ [moje podkreślenie – przyp. MR] 140 to były osoby w pełni zaszczepione. To niecałe 30 proc.”.

Dorota Łosiewicz najwyraźniej nie wie bądź nie rozumie, że z takiego prostego zestawienia zgonów nie można wyciągnąć właściwie żadnych wniosków na temat skuteczności szczepień przeciw covid-19. Brak wiedzy w danej sprawie nie jest jeszcze grzechem. Ale grzechem, polegającym na naruszeniu rzetelności zawodowej (co w przypadku dziennikarzy TVP Info chyba jednak nie powinno specjalnie dziwić), jest pisanie na temat, o którym nie ma się pojęcia. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy takie słowa mogą podważyć zaufanie do szczepień i są powtórzeniem narracji antyszczepionkowców.

Jak interpretować dane

Co jest nie tak z wyciąganiem wniosków o szczepieniach z tego, że np. 30 listopada br. zmarło 526 osób, a 386 spośród nich było niezaszczepionych, zaś „aż” 140 zaszczepionych. Czy te 30 proc. zgonów wśród zaszczepionych coś ważnego znaczy w kontekście skuteczności preparatów takich jak Comirnaty (Pfizer/BioNTech)?

Policzmy. Po pierwsze, wrzucanie wszystkich do jednego worka jest błędne, bo analizę należy przeprowadzić dla poszczególnych grup wiekowych. Między innymi dlatego, że w grupie 70 plus odnotowuje się najwięcej zgonów zarówno wśród zaszczepionych (średnia wieku umierających w tej grupie to 78 lat), jak i niezaszczepionych. Z dostępnych danych można wnioskować, że aż 90 proc. zaszczepionych umierających na covid-19 to ludzie właśnie z grupy 70 plus. Wśród zmarłych niezaszczepionych odsetek ten też jest wysoki i wynosi 68 proc. Można zatem przyjąć, że 30 listopada w grupie niezaszczepionych śmiertelne ofiary koronawirusa to 262 osoby powyżej 70. roku życia. Wśród zmarłych zaszczepionych 70-latków odnotowano natomiast 126 osób. Mamy więc dwie interesujące nas liczby zgonów: 262 i 126 (niezaszczepieni i zaszczepieni).

Sprawdźmy teraz, ile osób 70 plus żyje w Polsce: jest ich 4,3 mln. Z danych wynika, że w tej grupie wiekowej 80 proc. ludzi zostało już zaszczepionych. Znów więc wykonujemy prostą operację matematyczną i otrzymujemy następujący wynik: wśród 70-latków w Polsce jest 860 tys. ludzi niezaszczepionych i 3,44 mln zaszczepionych.

Sprawdźmy teraz, ile osób w obydwu powyższych grupach (to kolejny warunek w miarę poprawnej interpretacji danych) umierało na covid-19 w przeliczeniu na 100 tys. (ale osobno w obydwu grupach, tych zbiorów nie należy mieszać!). Otrzymamy wówczas następujące wyniki: wśród niezaszczepionych 70 plus liczba zgonów wynosiła 30,46 na 100 tys. Wśród zaszczepionych: 3,66/100 tys.! A zatem 30 listopada ryzyko zgonu w grupie wiekowej 70 plus zaszczepionych można z grubsza oszacować na prawie 8,5 razy mniejsze niż wśród niezaszczepionych!

O czym należy pamiętać, analizując liczby zgonów

Nawet jednak takie wyliczenia nie odpowiedzą nam rzetelnie na pytanie o skuteczność szczepień. Dlaczego?

• to dane tylko z jednego dnia;

• potrzebne byłyby dokładne informacje o liczbie dawek wśród zaszczepionych, bo może się okazać, że trzy zastrzyki chronią dużo lepiej niż dwa;

• nie mamy danych o tym, jakimi konkretnie preparatami zostali zaszczepieni 70-latkowie; a szczepionki różnią się skutecznością;

• ważną zmienną są też choroby współistniejące, bo mogą one np. zwiększać liczbę zgonów w danej grupie;

• warto byłoby także wykonać analizę dla innych grup wiekowych;

• zacytujmy w tym kontekście fragment najnowszego raportu na temat ryzyka zgonów wśród osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw covid-19 przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego: „Interpretując uzyskane wyniki należy pamiętać, że pochodzą one z badania obserwacyjnego i przydział osób do grupy szczepionej i nieszczepionej nie był losowy (randomizowany). Jest prawdopodobne, że osoby, które się zaszczepiają i osoby niezaszczepiające się różnią się pod względem stanu zdrowia albo występowania innych czynników ryzyka zdrowotnego (na przykład behawioralnych). Z tego względu nie można interpretować uzyskanych wyników jako mierzących efektywność szczepionek. Wyniki te można traktować jako przybliżoną miarę korzyści zdrowotnej (mierzonej brakiem zgonu), jaką osiąga populacja osób zaszczepionych w porównaniu z osobami niezaszczepionymi”.

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia publikuje mylące dane

Na koniec można zadać pytanie, dlaczego Ministerstwo Zdrowia – zamiast publikować co tydzień, jak to obecnie robi, niewiele mówiące proste zestawienia liczby zgonów wśród zaszczepionych i niezaszczepionych – nie przedstawia liczby ofiar śmiertelnych z podziałem na grupy wiekowe, jak również na zaszczepionych i niezaszczepionych oraz w przeliczeniu na 100 tys. osób? Czy nie ma kto tego zrobić w ministerstwie (państwo z dykty), czy jest to celowe działanie? Obstawiam, że raczej to pierwsze.