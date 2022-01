Front szkwałowy nad Polską. Czy to normalne w styczniu?

Na szczęście front szkwałowy w naszym kraju dość szybko się przemieszczał i uderzał w coraz to nowe obszary. Towarzyszył mu tzw. wał szkwałowy i sam szkwał, czyli niezwykle porywisty wiatr. Na szczęście nikt nie zginął. Straty są głównie materialne.

W poniedziałek pogoda w Polsce była trochę jak z katastroficznego filmu. Najpierw zaczęło się na północnym zachodzie kraju. Bardzo silny front płynący w naszym kierunku z północnych Niemiec, a właściwie zapowiedź frontu, pojawił się w zachodnio-pomorskim i pędził przez cały kraj w kierunku południowo-wschodnim. Szybko. Wziął się z dużej różnicy temperatur i ciśnień na stosunkowo niewielkim obszarze. To tzw. front szkwałowy, czyli linia, do której dochodzą ogromnie porywiste wiatry biorące się z prądów zstępujących w burzy. Bo w istocie z taką przesuwającą się szybko burzą mieliśmy do czynienia. W wielu miejscach słychać było dzisiaj w Polsce grzmoty, a nawet widać było błyskawice. W styczniu. Taki front szkwałowy często wytwarza też coś, co się nazywa wałem szkwałowym. Wał szkwałowy to z kolei specyficzna chmura przypominająca kształtem klin lub taran, usytuowana horyzontalnie. Jest ona przytwierdzona do podstawy głównej chmury burzowej, zwykle cumulonimbusa. Niesie silne opady – deszczu, gradu lub śniegu. I wał szkwałowy też mieliśmy.

I tak było w poniedziałek nad Polską. Najpierw bardzo silny wiatr, porywisty, nawet do 100 km/godz. Potem potężna, szybko przesuwająca się formacja chmur, która wywołała niemal ciemność i gwałtowne opady krupy śnieżnej, gradu, a w końcu śniegu. A potem spokój, przejaśnienie i w wielu miejscach nawet piękne słońce. Na szczęście całe to zjawisko było lokalnie krótkotrwałe, ponieważ front szkwałowy przesuwał się bardzo szybko. Szkwały to zjawiska krótkotrwałe w danym obszarze, które jednak mogą przesuwać się dalej. Tak właśnie było.

Czytaj także: Dlaczego grożą nam coraz częstsze nawałnice i powodzie?

Szkwał w styczniu

Fakt, że takie prądy szkwałowe się pojawiają, nie jest niczym dziwnym. Niezwykłe natomiast jest to, że obecny pojawił się w styczniu. To raczej okres letni, dużych upałów i szybkiej zmiany ciśnienia oraz temperatury, sprzyja takim zjawiskom. Zimą są one wyjątkowe. Chociaż nie powinniśmy się bardzo dziwić. Zmiany klimatyczne, które dotyczą całej Ziemi, będą generować coraz więcej zjawisk rzadkich. Zaburza się cyrkulacja atmosferyczna, północ Ziemi ociepla się w zastraszającym tempie, granice pór roku przesuwają się, cały klimat ziemski zaczyna mocno wariować. Zimy zaczynają się później – już nie styczeń, lecz luty jest w naszej szerokości miesiącem najzimniejszym, już nie lipiec, a sierpień stał się najcieplejszy latem i tak dalej. Front szkwałowy przeszedł. Na najbliższe dni zapowiadana jest raczej ładna i spokojna pogoda wyżowa – bardzo rośnie ciśnienie – czyli z lekkim mrozem i słońcem.

Całe szczęście na strachu, przerwach w dostawie prądu i silnej śnieżycy się skończyło. Ale to nie powinno uśpić naszej czujności. Atmosfera to układ niezwykle dynamiczny i zaburzony może przynieść wielkie katastrofy i ogromne zniszczenia. Już powinniśmy się do tego przyzwyczaić.

Czytaj także: Co ma do zimy w Polsce Ocean Indyjski?