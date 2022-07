Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba już patrzy w kosmos

Wysłany w grudniu zeszłego roku na odległość 1,5 mln km od Ziemi, warty 10 mld dol. teleskop JSWT po sześciu miesiącach przygotowań, kalibracji i testów przeprowadził pierwsze obserwacje. Oto one.

Pierwsze zdjęcie z tego cuda kosmicznej techniki 11 lipca tuż przed północą naszego czasu zaprezentował sam Joe Biden. Kolejne dzisiaj (12 lipca) pokazano na specjalnej konferencji NASA. Chociaż teleskop wspólnie budowały agencje NASA, europejska ESA i kanadyjska CSA, to jednak wkład Amerykanów był największy. Dla przypomnienia, teleskop Jamesa Webba – niesłusznie czasami nazywany następcą Hubble’a – dokonuje obserwacji w podczerwieni. Nie w widmie widzialnym, czyli optycznym, jak to czyni przede wszystkim teleskop Hubble’a. To ważne, gdyż w różnych zakresach podczerwieni da się obserwować obiekty dla oka ludzkiego niewidzialne, a szczególnie – chłodne, skryte w obłokach pyłu i gazu oraz bardzo dalekie. Czyli jest co obserwować. Cały świat astronomów i astrofizyków ma nadzieję, że misja teleskopu Jamesa Webba będzie przełomem badawczym i da nam wgląd w zjawiska do tej pory nieobserwowalne. Że przesunie naszą wiedzę o wszechświecie na nowe, znacznie dalsze tory.

Pierwsze Głębokie Pole Webba

Pierwszym zdjęciem JWST zaprezentowanym przez prezydenta Joe Bidena 11 lipca było ujęcie w podczerwieni gromady galaktyk SMACS 0724. Widzimy tę gromadę w takim stanie, w jakim znajdowała się 4,6 mld lat temu. Zdjęcie nazwano Pierwszym Głębokim Polem Webba (Webb’s First Deep Field), nawiązując tym samym do słynnego ujęcia teleskopu Hubble’a zwanego Głębokim Polem Hubble’a, które wiele lat temu ukazywało najdalsze skupiska galaktyk zaobserwowane kiedykolwiek przez oko ludzkie. Potem były jeszcze: ultragłębokie pole Hubble’a i ekstremalnie głębokie. Przy czym czas ekspozycji obrazu w przypadku Jamesa Webba wynosił 12,5 godz., a w przypadku Głębokiego Pola Hubble’a wiele tygodni. To pokazuje ogromne możliwości nowego teleskopu. Co ciekawe, na zdjęciu wyraźnie widać tzw. efekt soczewkowania grawitacyjnego. To lekko zakrzywione, krótkie i cienkie bliki świetlne, które są znacznie powiększonymi obrazami bardzo dalekich obiektów, znajdujących się za gromadą SMACS, działającą jak soczewka grawitacyjna. Wzmacniają znacznie obrazy obiektów jeszcze dalszych ustawionych w linii prostej w stosunku do samej gromady i do obserwatora, czyli teleskopu Jamesa Webba. Zjawiska soczewkowania grawitacyjnego i mikrosoczewkowania (dla obiektów w naszej Galaktyce) są jednym z ważniejszych instrumentów badawczych wykorzystywanym w wielu obserwacjach kosmosu.