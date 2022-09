Jeszcze jedna wersja szczepionki przeciw covid. Komu pomoże ten chaos?

Dwanaście dni po dopuszczeniu zaktualizowanej wersji szczepionki przeciw covid Europejska Agencja Leków rekomenduje kolejną. Z jednej strony to dobrze, z drugiej – może wywołać dezorientację i pogłębiającą się niechęć do szczepień.

Podwariant BA.5 jest obecnie absolutnym dominantem SARS-CoV-2 w Europie. Praktycznie nie notuje się infekcji wywołanych podwariantem BA.1, a osoby, które przeszły wywołaną nim infekcję, są bardzo słabo chronione przed BA.5. Chociaż podanie szczepionki optymalizowanej pod „jedynkę” zwiększa poziom przeciwciał rozpoznających „piątkę”, to jednak neutralizują go one trzy, cztery razy słabiej niż BA.1. Z tego powodu to dobrze, że EMA nie czekała na komplet wyników badań klinicznych szczepionki adaptowanej pod BA.5 i rekomendowała ją już teraz jako dawkę przypominającą u osób od 12. roku życia.

Mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw. Gdy Europejska Agencja Leków (EMA) rekomendowała 1 września nową wersję dawki przypominającej szczepionki przeciw covid adaptowanej do podwariantu BA.1 omikrona, można było się spodziewać, że wniosek Pfizera o dopuszczenie szczepionki zoptymalizowanej pod BA.4/BA.5, który firma złożyła 26 sierpnia, będzie procedowany zdecydowanie dłużej. Skąd więc takie tempo? Trudno nie odnieść wrażenia, że wpływ na to miała niedawna decyzja amerykańskiej Agencji Leków i Żywności (FDA), która od razu postawiła właśnie na taką wersję preparatu .

Adaptacja pod BA.4/BA.5. Nie można było tak od razu?

Pojawia się jednak pytanie, dlaczego EMA w ogóle rekomendowała szczepionkę adaptowaną pod BA.1? Polski rząd ją zakupił, a pierwsza – licząca 450 tys. dawek – partia dotarła do magazynów już 9 września. Jak zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia, w tym tygodniu dotrzeć ma jeszcze większy transport. Czy zatem do Polski trafią również szczepionki zoptymalizowane pod BA.5? Byłoby to oczywiście uzasadnione, bo to właśnie one powinny najskuteczniej chronić przed infekcją SARS-CoV-2 w okresie jesienno-zimowym. Jeżeli do Polski dotrą, to zapewne dojdzie do kuriozalnej sytuacji. W punktach szczepień będzie można przyjąć jedną z aż trzech różnych dawek przypominających: starą jej wersję, adaptowaną pod BA.1 oraz pod BA.5. Czy pojawią się rekomendacje określające, które grupy osób powinny otrzymać określoną wersję szczepionki? A może wybór będzie spoczywał na pacjencie? Taka sytuacja byłaby zdecydowanie najgorsza. Jeżeli w Polsce pojawią się szczepionki adaptowane pod BA.4/BA.5, to w pierwszej kolejności powinny być dostępne dla seniorów i osób z grup podwyższonego ryzyka.

W prowadzeniu skutecznej akcji szczepień przeciw jakimkolwiek chorobom najistotniejsze jest społeczne zaufanie i świadomość sensu profilaktyki. Podstawowy cykl szczepień ukończyło niemal 60 proc. Polaków. Z jednej strony, to wynik trzykrotnie wyższy niż przewidywany w różnych badaniach opinii publicznej tuż przed pojawieniem się pierwszych dawek. Z drugiej strony, udało się go osiągnąć ogromnym wysiłkiem logistycznym i zaangażowaniem ekspertów w popularyzację wiedzy o covid i szczepieniach. Dawkę przypominającą przyjęło natomiast już jedyne 36 proc. Polaków. Jakie będzie zainteresowanie przyjmowaniem kolejnego boostera? Można spodziewać się, że jeszcze mniejsze. Nie miejmy złudzeń, nie jesteśmy przyzwyczajeni do szczepień sezonowych, co najlepiej widać na przykładzie profilaktyki grypy. Przykładowo w sezonie 2019/2020 preparat przeciw tej chorobie przyjęło w naszym kraju zaledwie 4 proc. Polaków, o 0,1 proc. więcej niż w sezonie poprzednim. Nasz narodowy rekord pod tym względem przypadł na sezon 2001/2002 i wynosił 10,5 proc.

Od nadmiaru może rozboleć głowa

W przypadku szczepień przeciw grypie nie narosło jednak nigdy tak wiele niedomówień, wątpliwości oraz teorii spiskowych, jak to miało miejsce w przypadku preparatów mających chronić przed covid. Trudno też spodziewać się większego zainteresowania nowymi wersjami szczepionek, skoro temat pandemii znacząco przycichł. Niewątpliwie wpływ na to miało pojawienie się wariantu omikron, wraz z którym choroba złagodniała pod względem konsekwencji klinicznych. Osoby trafiające obecnie do szpitala to przede wszystkim seniorzy z wielochorobowością. Rzadziej występuje u nich duszność, nie tak często jak kiedyś wymagają tlenoterapii czy podłączenia do respiratora. Covid jednak nadal może doprowadzić do śmierci – w sierpniu zarejestrowano w Polsce ponad 520 zgonów z jego powodu. Przyzwyczailiśmy się jednak do współistnienia z covid. Nie robi już na nas większego wrażenia.

Nowe wersje preparatów przeciw covid nie przekonają osób niezaszczepionych. One i tak są przeznaczone dla tych, którzy ukończyli przynajmniej podstawowy cykl szczepień. Ci jednak mogą czuć się zdezorientowani, skoro co chwila słyszą o nowych wersjach wakcyny. Utrudnia to też wytłumaczenie wszystkich niuansów, które są istotne dla rozumienia zmieniającej się rzeczywistości SARS-CoV-2 i w związku z tym strategii szczepień. Byłoby łatwiej, gdyby EMA – na wzór FDA – od razu postawiła na szczepionki adaptowane do BA.4/BA.5, a tych optymalizowanych pod BA.1 w ogóle nie rekomendowała. Zainteresowanie przyjmowaniem dawek przypominających przeciw covid będzie topnieć. Czy skończy się jak z sezonowymi szczepieniami przeciw grypie?

