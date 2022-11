Dlaczego w Polsce wraca kultura przemocy. I spada zaufanie do policji

O mechanizmach kontestacji politycznej, rosnących wpływach kultury przemocy i błędach policji w trakcie demonstracji mówi dr hab. Joanna Rak, laureatka Nagród Naukowych POLITYKI w kategorii Nauki społeczne.

KATARZYNA CZARNECKA: – Jest pani zwierzęciem politycznym?

JOANNA RAK: – Jak my wszyscy, ale to nie ma znaczenia.

Przecież zajmuje się pani tą dziedziną zawodowo.

Mój promotor zawsze powtarzał, że jest różnica między byciem białą myszką a obserwacją białych myszek. Nie podchodzę zatem do polityki emocjonalnie, tylko staram się zrozumieć i wyjaśniać mechanizmy, które nią rządzą.

Do 2014 r. przychodziła pani do Sejmu i pisała pracę magisterską o identyfikacjach kulturowych posłów…

…i uczyłam się warsztatu politologa – to był tak cudowny i zróżnicowany materiał.