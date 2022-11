Insulina za darmo dla wszystkich?

Nieprawdziwe informacje rozprzestrzeniają się poprzez media społecznościowe w wiralny sposób i miewają daleko idące konsekwencje. Niedawno przekonała się o tym firma Eli Lilly. A przy okazji powrócił temat drenowania portfeli pacjentów przez koncerny farmaceutyczne.

Nowy właściciel platformy Twitter Elon Musk wprowadził system płatnej weryfikacji tożsamości. Uiszczając miesięczną opłatę w wysokości ok. 8 dol., można uzyskać niebieski znaczek, przyznawany niegdyś znanym użytkownikom, takim jak: politycy, celebryci czy dziennikarze. Pomysł od początku wzbudzał kontrowersje. Niedawno jego ofiarą padła amerykańska firma farmaceutyczna Eli Lilly.

Czytaj także: Jest pięć typów cukrzycy

Insulina za darmo. Takie rewolucje tylko na Twitterze

Portfolio oferowanych przez nią produktów obejmuje środki przeciwbólowe, antybiotyki, preparaty przeciwnowotworowe, a także leki stosowane w terapii uzależnień, zaburzeń erekcji i osteoporozy. Jednak od ponad 20 lat głównym finansowym motorem napędowym Eli Lilly jest sprzedaż leków przeciwcukrzycowych, w tym dulaglutydu, oraz insuliny rekombinowanej. Dostępność tej ostatniej na amerykańskim rynku zależy od firm Sanofi, Novo Nordisk i właśnie Eli Lilly. Ci trzej gracze kontrolują ok. 90 proc. światowego rynku insuliny na świecie. Niedawno opublikowany na zweryfikowanym koncie „Eli Lilly and Company” na Twiterze post oznajmiał, że od teraz firma będzie oferować pacjentom insulinę… za darmo.

Informacja cieszyła się tysiącami polubień i udostępnień. Od dostępności insuliny zależy przecież ludzkie życie. W samych USA przyjmuje ją codziennie 7,5 mln osób. Spośród nich ok. 17 proc. stanowią chorzy na cukrzycę typu 1., dla których insulina jest równie ważna jak woda i powietrze. Jednak dla niemal 15 proc. z nich zaopatrywanie się w ten lek stanowi istotne wyzwanie finansowe, bo konsumuje nawet 40 proc. dochodu. Według szacunków na cukrzycę choruje obecnie 30 mln Amerykanów, ale do 2030 r. liczba ta może sięgnąć 55 mln. Nie każdy z nich będzie potrzebował insuliny, ale odsetek osób, które ją stosują, będzie systematycznie rósł. Oferowana za darmo byłaby rewolucją. Odciążyłaby przeciążone budżety osób wydających na nią fortunę. I stałaby się dostępna dla tych, których obecnie na nią po prostu nie stać.

Czytaj także: Groźna diabulimia

Popłoch wśród inwestorów

Informacja podana na twitterowym koncie spowodowała popłoch wśród inwestorów. Z ich punktu widzenia oferowanie flagowego produktu firmy za darmo oznaczałoby znaczne skurczenie zysków. W rezultacie w przeciągu kilku godzin wartość akcji firmy zaczęła lecieć na łeb na szyję. O ile 10 listopada o godz. 16 utrzymywały się one jeszcze na poziomie 368 dol., o tyle następnego dnia o 11:00 ich wartość spadła do 346 dol. Rykoszetem dostało się też innym producentom insuliny – wartość akcji Sanofi i Novo Nordisk spadła o ok. 7 proc. Nic dziwnego. Darmowa insulina Eli Lilly oznaczałaby krach triady, która od dekad rządzi i dzieli.

Problem polega na tym, że podana informacja była nieprawdziwa. Opublikowana została przez fałszywe konto, skutecznie udające to firmowe. W kolejnych dniach wartość akcji Eli Lilly i pozostałych producentów insuliny zaczęły się podnosić. Dotychczas nie osiągnęły jednak poziomu z czasów sprzed fałszywego tweeta. Korzystając z prawdziwego konta, firma przeprosiła wszystkich, których wprowadził on w błąd. Prawdę mówiąc jednak, Eli Lilly powinno raczej przeprosić wszystkich pacjentów za windowanie cen swojej insuliny.

Czytaj także: Uwaga na cukier!

Ile kosztuje insulina? Wzrost cen nawet o 1,2 tys. proc.

Jej wyprodukowanie kosztuje ok. 10 dol. Przez ostatnią dekadę cena rynkowa wzrosła jednak trzykrotnie. W 2009 r. Humalog U-100, jak nazywa się szybko działająca insulina oferowana przez Eli Lilly, kosztowała ok. 90 dol. za fiolkę o objętości 10 ml. Dziś kosztuje aż 275 dol. Względem ceny z 1996 r., kiedy to lek uzyskał pierwsze pozwolenie, jego cena wzrosła o ponad… 1,2 tys. proc. Trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla tej sytuacji. Upowszechnienie produkcji i rosnące zapotrzebowanie na produkt na ogół sprzyjają zmniejszeniu kosztów produkcji. W tym przypadku jest dokładnie przeciwnie. Pozostali producenci oczywiście podążają taką samą ścieżką. Gdyby jeden z nich się wyłamał i obniżył cenę, reszta musiałaby zrobić to samo, by nie stracić – stąd panika wieść o darmowej insulinie Eli Lilly. Straty finansowe wywołane przez konto podszywające się pod firmę zostaną jednak szybko nadrobione. Wielcy wciąż kontrolują rynek i nie muszą się przejmować.

Przejmuje się natomiast pacjent. Tańszej generycznej insuliny na rynku amerykańskim nie ma, bo uruchomienie procesu jej produkcji od podstaw jest bardzo kosztowne. Prognozuje się, że taki produkt najwcześniej mógłby być dostępny w 2024 r. Dopiero wtedy zapędy głównych graczy zostałyby zahamowane. Tańsza insulina wymusiłaby na nich cięcie cen własnych produktów. Ale to melodia przyszłości. Na ten moment portfele osób, których życie zależy od dostępności leku, są więc drenowane przez gigantów farmaceutycznych. Niektórzy zmuszeni są, by na własną rękę zmniejszać podawane dawki. To grozi poważnymi konsekwencjami, ze zgonem włącznie. Trudno jednoznacznie oszacować, ile osób corocznie umiera z powodu braku dostępu do insuliny.

Czytaj także: Czy covid-19 może wywołać cukrzycę?

Lekarze pracujący w amerykańskiej Mayo Clinic domagają się systemowych zmian, które zwiększyłyby dostępność do insuliny w USA. Proponują m.in. wprowadzenie systemowych rozwiązań uniemożliwiających koncernom farmaceutycznym nieuzasadnione podnoszenie cen, zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo insuliny w nagłych przypadkach, stworzenia łatwiejszej ścieżki wprowadzania leków generycznych i biopodobnych na rynek, promowania generycznej insuliny i zreformowanie prawa patentowego w celu ochrony przed monopolem gigantów farmaceutycznych.

Odkrywcy ludzkiej insuliny, laureaci medycznego Nobla w 1923 r., Frederick Banting i John MacLeod, muszą przewracać się w grobie. Jeden i drugi odmówili podpisania się pod patentem dotyczącym przetwarzania ludzkiej insuliny. Zgodnie uważali, że w zgodzie ze złożoną przysięgą Hipokratesa nie mogą uczestniczyć w patentowaniu odkrycia, które ma znaczenie dla zdrowia i życia ludzkiego. „Insulina nie należy do mnie. Należy do świata” – argumentował Banting, który cztery dni po fałszywym tweecie o darmowej insulinie obchodziłby 131. urodziny. Trudno nie odnieść wrażenia, że dziś insulina należy przede wszystkich do skutecznie chroniących własnych interesów koncernów farmaceutycznych.