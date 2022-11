Ocean Indyjski jakby się obraził. Klimat wariuje na całym świecie

Ocean Indyjski od paru lat zachowuje się tak, jakby obraził się na Afrykę. Za pogodową arytmię odpowiadają potężne siły natury sprowokowane przez człowieka – i zmieniające pogodę na całej Ziemi.

Róg Afryki, czyli Półwysep Somalijski, oraz sąsiadujące z nim rejony Etiopii i Kenii doświadczają najgorszego od pół wieku kryzysu klimatycznego. Wiosenna pora deszczowa tym razem zawiodła na całej linii: tak suchej nie było od 70 lat. Co gorsza, była już czwartą z kolei właściwie bez deszczu – obfitych opadów nie widziano tu od połowy 2020 r. Jakby tego było mało, w regionie wciąż utrzymują się bardzo wysokie temperatury, które zwiększają parowanie i pozbawiają glebę resztek wody. Z powodu suszy padło już 3,5 mln sztuk bydła, a do połowy tego roku ponad milion ludzi zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich rodzinnych stron.