Złoto ginie z europejskich muzeów. Kto je kradnie? Straty są kolosalne

Berlin, Drezno, a kilka dni temu Manching – z niemieckich muzeów rabowane są złoto i klejnoty. Straty kulturowe i naukowe są kolosalne. Czy bezcenne kolekcje archeologicznych zabytków da się skutecznie chronić?

Wartość historycznie znaczących precjozów, które padły łupem złodziei w Dreźnie, to 113,8 mln euro.

Włamanie trwało 9 minut. Sprawcy sforsowali drzwi Kelten-Römer Museum w Manching w Bawarii 22 listopada o godz. 1.26 i wyszli z niego o 1.35 po rozbiciu dwóch gablot i zabraniu monet o wadze 3,724 kg. Alarm się nie włączył, bo przedtem przecięli światłowody Telekomu, przez co całe miasteczko pozbawione było internetu.

Według specjalistów wartość handlowa złotych monet z Manching może wynosić ok. 1,6 mln euro, ale tylko gdy za każdą monetę otrzyma się 3 do 4 tys. euro. Ponieważ ich sprzedaż na czarnym rynku od razu zwróciłaby uwagę, bo to doskonale znane badaczom unikaty, istnieje zagrożenie, że złodzieje swój łup przetopią.