Szczepienia przeciw covid-19 przyniosły spektakularny efekt

Tylko w ubiegłym roku szczepienia przeciw covid uratowały przed zgonem niemal 20 mln osób. A gdyby nie nacjonalizm szczepionkowy, efekt ten byłby jeszcze bardziej niesamowity.

W pierwszym roku globalnej akcji szczepień podano na świecie 9,1 mld dawek preparatów różnego typu. Było ich wiele, ale największą rolę odgrywały szczepionki mRNA i wektorowe, a także opracowane w tradycyjny sposób i wykorzystujące zabitego koronawirusa. Najwięcej osób zaszczepiono tzw. szczepionką oksfordzką, produkowaną przez koncern AstraZeneca. Warto wspomnieć, że był to jedyny preparat, który dystrybuowano w ubiegłym roku bez czerpania z tego jakiegokolwiek zysku. Szczepionka była też pierwszą, która dołączyła do programu COVAX, międzynarodowego humanitarnego projektu dostarczania szczepionek przeciw covid do krajów uboższych. Istotną rolę odgrywał również chiński CoronaVac, stosowany przede wszystkim w krajach azjatyckich i Ameryki Południowej. Trzecim preparatem, który był najczęściej stosowany w 2021 r., była szczepionka mRNA opracowana przez BioNTech we współpracy z koncernem Pfizer.

Jaki rezultat przyniosły szczepienia przeciw covid? Na to pytanie dobrze odpowiadają wyniki modelowania matematycznego starannie przeprowadzonego przez brytyjskich badaczy, które opublikowano na łamach „The Lancet Infectious Diseases”. Wskazują one, iż tylko w 2021 r. szczepienia zmniejszyły śmiertelność z powodu covid o dwie trzecie. Uratowano w ten sposób od śmierci bagatela 19 mln 800 tys. osób. To mniej więcej tyle, ile wynosi połowa populacji Polski. Większy efekt prewencji zgonów zaobserwowano w regionach rozwiniętych. Wiąże się to z lepszym dostępem do szczepionek, sprawniejszą organizacją programów ich podawania, a także opieraniem ich w większej mierze na najbardziej skutecznych preparatach mRNA.

Wymierne oszczędności

Niemal 20 mln uratowanych istnień powinno robić wrażenie. Ktoś mógłby zapytać, ile to wszystko kosztowało. Wiedząc, ile podano w ubiegłym roku dawek szczepionki, a także obliczając średni koszt pojedynczej z nich (14 dol.), możemy oszacować, że w 2021 r. koszt uratowania pojedynczego życia od śmierci z powodu covid wyniósł ok. 6,4 tys. dol. Dużo? Mało? Pewnie każdy, kto stracił bliską, ukochaną osobę, wolałby przeznaczyć dużo więcej, by odmienić jej los. Ale można na to spojrzeć czysto ekonomicznie. Przeciętny koszt hospitalizacji pacjenta, który w ubiegłym roku umierał z powodu covid w szpitalu, wynosił w krajach Unii Europejskiej 19 tys. dol., a w USA – 27 tys. dol. Innymi słowy, koszt uratowania życia był trzy do cztery razy niższy niż kosztowałaby śmierć.

Możemy również oszacować jaką przeciętnie liczbę osób trzeba było zaszczepić, by w 2021 r. uratować pojedyncze życie od śmierci z powodu covid. 227. To mniej niż potrafi przyjść na niedzielną mszę do niejednego kościoła w Polsce. Każdy z nas, kto w roku ubiegłym udał się do punktu szczepień, dołożył swoją cegiełkę w tym globalnym akcie społecznej odpowiedzialności. Tak wiele możemy osiągnąć, działając wspólnie dla dobra zdrowia publicznego.

Czytaj także: Ilu Polaków ocaliły dotąd szczepionki? A ilu mogłyby ocalić? Można to policzyć

Szczepienia zmniejszają ryzyko long covid

To oczywiście nie wszystkie korzyści wynikające ze szczepień. Ograniczają one przecież ryzyko hospitalizacji, w ten sposób redukując kolejne wydatki w ochronie zdrowia. Badania wskazują również, że redukują prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. long covid, czyli zespołu długotrwale utrzymujących się dolegliwości po przebytej infekcji SARS-CoV-2. Mogą one sprowadzać się tylko do zmęczenia i senności, ale potrafią przyjmować postać pulmonologiczną, neurologiczną bądź sercowo-naczyniową. Z badań wynika, że przynajmniej niektóre przypadki long covid mogą mieć podłoże autoimmunologiczne. U pacjentów pojawiają się bowiem autoprzeciwciała przeciw różnym receptorom błonowym, składowym układu odporności czy czynnikom regulującym prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego.

Przeprowadzone dotychczas analizy wskazują, że ryzyko wystąpienia long covid u osób zaszczepionych, u których dojdzie do infekcji koronawirusem, jest zmniejszone o 15 do 66 proc. w stosunku do osób niezaszczepionych. Ta rozpiętość efektu wynika z różnić w przyjętych definicjach long covid i wielkości badanej grupy. Niemniej najnowsze badania, przeprowadzone w okresie dominacji wariantu omikron, a zatem w największym stopniu odzwierciedlające obecną sytuację epidemiczną, wskazują, iż szczepienia redukują ryzyko long covid o 60 proc. Co więcej, siedem z jedenastu przeprowadzonych badań wskazuje, iż objawy tego zespołu potrafią zupełnie ustąpić po otrzymaniu kolejnej dawki szczepionki. To wszystko również ma wymiar ekonomiczny – niesie oszczędności. Jak oszacowano, zwolnienia od pracy będące rezultatem long covid powodują tylko w USA straty na poziomie 1 proc. produktu krajowego brutto, a w sektorze opieki zdrowotnej mogą generować ok. 500 mld dol. dodatkowych kosztów medycznych.

Czytaj także: Biedni szczepią się dramatycznie wolno. To nasz wspólny problem

Szczepionki przeciw covid i egoizm bogatych

Nie ulega jednak wątpliwości, że mogliśmy osiągnąć znacznie więcej. Gdyby udało się spełnić w 2021 r. założenie Światowej Organizacji Zdrowia o osiągnięciu przynajmniej 40 proc. wyszczepienia w każdym kraju na świecie (a nie osiągnięto tego w 96 z nich), to od śmierci z powodu covid udałoby się uratować kolejne 600 tys. osób. Ten cel nie został osiągnięty, gdyż programy humanitarne, takie jak wspomniany wcześniej COVAX, nie otrzymywały wystarczającego wsparcia ze strony krajów bogatych. Panował bowiem szczepionkowy nacjonalizm i egoizm. Nadmiar dawek albo był niszczony, albo sprzedawany do innych rozwiniętych regionów. Zgodnie z planem COVAX miał w ubiegłym roku dostarczyć 2 mld dawek do potrzebujących krajów. Do października 2021 r. zrealizował jednak zaledwie 16 proc. swoich założeń. W ostatnich dwóch miesiącach przyspieszył o 500 mln dawek.

Powodem nagłego wzrostu zainteresowania wsparciem był oczywiście wariant omikron, wykryty w listopadzie 2021 r. w Afryce, która miała dramatycznie ograniczony dostęp do szczepionek. Przez pewien czas wiadomo było jedynie, że jest – spośród wszystkich dotychczasowych wersji SARS-CoV-2 – absolutnym rekordzistą w liczbie skumulowanych mutacji. Bogatym państwom, które oferowały już wtedy swoim obywatelom dawkę przypominającą, strach na moment zajrzał w oczy. Zapał wspierania biednych prędko się zatracił. A to dlatego, że omikron okazał się łagodniejszą odmianą koronawirusa, a rosnące w populacji poziomy immunizacji skutecznie ograniczały ryzyko hospitalizacji.

Czytaj także: Prosimy się o kłopoty. Wariant omikron to już ostatnie ostrzeżenie

COVAX: 7,4 mln uratowanych ludzi

Nawet z ograniczonym wsparciem COVAX zdołał w roku ubiegłym uratować od śmierci aż 7,4 mln ludzi. Możliwe jednak, że program ten wkrótce zakończy swój żywot. Powodem jest zmniejszone globalne zainteresowanie szczepieniami przeciw covid. Faktycznie, przez dwa lata działalności zrealizowano 85 proc. założeń z pierwszego roku – dostarczono 1,7 mld dawek. To oczywiście nie tak, że kraje uboższe nie będą mogły liczyć na jakąkolwiek pomoc. W 2023 r. będzie ona wciąż możliwa poprzez inne programy humanitarne realizowane przez Globalny Sojusz na Rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI). To ważne, bo niezaszczepione przeciw covid pozostaje wciąż ponad 2 mld ludzi, z których ok. 70 proc. żyje w najuboższych częściach świata.

Czytaj także: Czy uwolnienie patentów na szczepionki uratuje świat?

Podstawowym celem jakichkolwiek szczepień jest ochrona przed ciężkimi konsekwencjami choroby. Cel ten spełniają począwszy od 1798 r., kiedy to wprowadzono szczepionkę przeciw ospie prawdziwej. Szczepionki przeciw covid również zapisują się złotymi zgłoskami w historii zdrowia publicznego.