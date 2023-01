Wegetarianie częściej cierpią na depresję. Dlaczego?

Coraz więcej dowodów wskazuje na związek pomiędzy depresją a dietą wegetariańską. Ale z czego on wynika? Być może z przyczyn zupełnie innych niż niedobory żywieniowe.

Prawidłowo zbilansowane diety roślinne są być korzystne dla zdrowia. Zmniejszają ryzyko cukrzycy typu 2., niektórych nowotworów i choroby niedokrwiennej serca. Pomagają kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, gospodarkę węglowodanową i masę ciała. Mają pozytywny wpływ na profil lipidowy i ograniczają stan zapalny. Mogą być dobroczynne dla pacjentów zmagających się z nadciśnieniem, nadwagą i zbyt wysokim poziomem cholesterolu. Czy mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne? Badania dotyczące związków pomiędzy dietą eliminującą produkty odzwierzęce a depresją nie dają jednoznacznej odpowiedzi.

Czytaj także: Lewackie pory, prawackie parówki. Skąd się wziął wegetarianizm?

Liczne badania, rozbieżne obserwacje, ale jeden trend

Jeżeli dokonamy przeglądu opublikowanych dotychczas analiz, okaże się, że ponad 40 proc. z nich wskazuje na podwyższoną częstość występowania depresji wśród osób stosujących diety wegetariańskie. Jednak ok. 30 proc. badań nie wykazało istnienia takiego związku. Z kolei podobny odsetek sugeruje wręcz, iż diety te mogą ograniczać ryzyko depresji. Te rozbieżności wynikają prawdopodobnie z zastosowania różnych modeli badawczych i prowadzenia obserwacji na odmiennych populacjach.

Pewnych wskazówek może dostarczyć jednak metaanaliza, czyli ilościowa synteza wyników wcześniej przeprowadzonych badań dotyczących tego samego pytania klinicznego. Innymi słowy, analiza statystyczna wyników uzyskanych w wielu różnych badaniach, które można uznać za porównywalne ze sobą pod względem zastosowanych kryteriów. Jedna z nich, opublikowana na łamach „Nutrition Reviews” w 2022 r., wykazała, iż ryzyko depresji wśród osób stosujących diety wegetariańskie jest o ponad 50 proc. wyższe w porównaniu do tych, którzy nie wykluczają produktów odzwierzęcych, jednak efekt ten był zależny od typu diety i regionu świata. W przypadku lakto-owo-wegetarianizmu (najpowszechniejszej odmiany tego stylu żywienia, w której spożywa się nabiał, jajka i miód) oraz krajów azjatyckich nie występował w ogóle.

Czytaj także: Mięso szkodzi zdrowiu i środowisku. Polacy wciąż jedzą go za dużo

Wegetarianie, suplementujcie witaminę B12

Z czego może wynikać związek diet wykluczających produkty zwierzęce z występowaniem depresji? Czy jest to rezultat niedoborów żywieniowych? Niewątpliwie jednym z najpoważniejszych, który może wystąpić w diecie wegetariańskiej, jest deficyt witaminy B12, gdyż produkty roślinne nie są jej naturalnym źródłem. W największym stopniu narażeni są na nań weganie, którzy z menu wykluczają również będące źródłem tej witaminy jaja i nabiał. Badania wskazują natomiast, iż niedostateczny poziom B12 w organizmie faktycznie wiąże się z wyższym ryzykiem depresji. Przykładowo analiza osób starszych żyjących w Irlandii, której wyniki opublikowano w „British Journal of Nutrition”, wykazała, iż osoby z niedoborem B12 mają o 50 proc. wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów depresyjnych w ciągu 4 lat. Efekt ten utrzymywał się po uwzględnieniu różnych czynników mogących modyfikować ryzyko depresji, takich jak poziom aktywności fizycznej, występowanie chorób przewlekłych, stosowane leki czy stężenie witaminy D.

Na szczęście problem niedoboru witaminy B12 w diecie wegetariańskiej jest łatwo rozwiązywalny – wystarczy ją suplementować. Jest to od dawna rekomendowane przez wiele zagranicznych towarzystw naukowych zajmujących się żywieniem człowieka z uwagi na istotną rolę B12 w mielinizacji włókien nerwowych. Wiadomo, iż jej zbyt niska podaż przez dłuższy czas może prowadzić do wzmożonej męczliwości i zaburzeń neurologicznych, takich jak trudności z koncentracją, zawroty głowy, mrowienie i drętwienie rąk i nóg czy neuropatie nerwu wzrokowego. Kolejnym skutkiem niedoboru B12 w organizmie jest rosnące stężenie homocysteiny we krwi, które sprzyja narastaniu zmian miażdżycowych i zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. To właśnie z tego powodu podejrzewa się, że deficyty B12 mogą częściowo znosić ochronne działanie diet wegetariańskich, a zwłaszcza wegańskich, na układ sercowo-naczyniowy, które wynika z pozytywnego ich wpływu na gospodarkę lipidową i ciśnienie tętnicze. Bardzo możliwe, że to właśnie z tego powodu wegetarianie charakteryzują się obniżonym ryzykiem jedynie wybranych chorób układu krwionośnego.

Czytaj także: Dlaczego na oscarowej gali Joaquin Phoenix mówił o krowim mleku

Brazylia: wyższe ryzyko depresji wśród wegetarian bez związku z niedoborami w diecie

Ale związek depresji z dietami wegetariańskimi może być bardziej złożony. Ciekawych danych dostarcza badanie, którego wyniki opublikowano w styczniowym numerze „Journal of Affective Disorders”. Podobnie jak w wielu innych analizach naukowcy sprawdzali związek pomiędzy dietą wykluczającą mięso a częstością występowania epizodów depresyjnych. Tym razem badana grupa była jednak relatywnie duża – sześciomiesięczną obserwacją objęto ponad 14 tys. mieszkańców Brazylii w wieku 35–75 lat. Co jednak równie ważne, w badaniu uwzględniono naprawdę bardzo dużo dodatkowych czynników, które mogą modyfikować ryzyko depresji: wiek, płeć, kolor skóry, poziom edukacji, status ekonomiczny, ubezpieczenie, palenie papierosów, konsumpcję alkoholu, aktywność fizyczną, wskaźnik masy ciała, występowanie chorób przewlekłych, parametry morfologiczne krwi, samoocenę stanu zdrowia, stosowanie suplementów diety, spożycie żywności przetworzonej, a także podaż mikroskładników (w tym witamin D, B6, B12, magnezu, żelaza, cynku i kwasów omega-3), białka i energii. Dzięki temu możliwe stało się sprawdzenie, który z nich może w największym stopniu przesądzać o częstości epizodów depresyjnych wśród osób wykluczających mięso z diety. Co wykazano?

W porównaniu z uczestnikami spożywającymi mięso epizody depresyjne występowały ponad dwukrotnie częściej wśród tych, którzy wykluczyli mięso ze swojego menu. Związek ten występował niezależnie od branych pod uwagę czynników socjodemograficznych, klinicznych, związanych ze stylem życia i podażą składników odżywczych.

Odwrotna przyczynowość, rozbudowana empatia, świadomość cierpienia zwierząt?

Oznacza to, że prawdopodobnie zaobserwowany związek musi wynikać z innych przyczyn. Jakich? Autorzy zaproponowali szereg hipotez wyjaśniających. Po pierwsze, wskazują, że nie można wykluczyć zjawiska tzw. odwrotnej przyczynowości. W tym przypadku polegałaby ona na tym, że to nie wegetarianizm powoduje depresję, ale skłonności do stanów depresyjnych wiążą się z przechodzeniem na diety wykluczające produkty odzwierzęce. Sprzyjają temu obserwacje przeprowadzone dekadę temu w Niemczech, z których wynikało, że występowanie epizodów depresyjnych może niekiedy poprzedzać przejście na wegetarianizm. Zdaniem autorów rezygnacja z mięsa nie musi wcale powodować jakichkolwiek zaburzeń psychicznych. Wręcz przeciwnie, nie można wykluczyć, że taka dieta może być wybierana przez niektóre osoby doświadczające epizodów depresyjnych jako element działań mających poprawić ich stan zdrowia. Trzeba brać także pod uwagę możliwość, iż osoby mające skłonność do zaburzeń depresyjnych mogą być bardziej wrażliwe na cierpienie innych istot, w tym zwierząt. Faktycznie badania sugerują istnienie związku pomiędzy wysokim poziomem empatii emocjonalnej, a ryzykiem zachorowania na depresję. A poziom ten może z kolei przekładać się na większą chęć rezygnacji z jedzenia mięsa.

Na relację pomiędzy depresją a niejedzeniem mięsa można spojrzeć od jeszcze innej strony. Skoro wiodącą motywacją do wykluczenia produktów odzwierzęcych z diety są względy etyczne, to osoby przechodzące na wegetarianizm chętniej mogą angażować się w rozmaitą, prozwierzęcą działalność społeczną. W rezultacie może to narażać je na częstsze obcowanie z cierpieniem i w ten sposób modyfikować ryzyko wystąpienia depresji.

Czytaj także: Na każdą klasę przypada dwóch uczniów po próbie samobójczej

Niezrozumienie i ostracyzm?

Wreszcie wykluczenie mięsa z diety może niekiedy negatywnie wpływać na relacje społeczne, wiążąc się z niezrozumieniem, a w skrajnych przypadkach nawet z ostracyzmem. Jest to bardziej prawdopodobne w regionach charakteryzujących się wysokim stopniem konsumpcji mięsa. Do takich z pewnością należy Brazylia, w której przeprowadzono rzeczoną analizę – odsetek osób stosujących jakąś formę wegetarianizmu oszacowano tam na niespełna pół procenta. Możliwe zatem, że w takim środowisku wybrana przez nie dieta prowadzi do spadku poczucia akceptacji ze strony otoczenia, w tym przez najbliższe osoby, a także wrażenia odmienności przy okazji różnych aktywności społecznych, np. spotkaniach zawodowych czy wizyt w restauracjach. W podobnie wykluczający sposób działać mogą konserwatywne społeczności, które wegetarianizm postrzegają jako nienaturalny, upolityczniony, będący oznaką słabości bądź niezgodny z religijnym światopoglądem. W takich warunkach faktycznie rosnąć może ryzyko stanów depresyjnych.

Nie ulega wątpliwości, iż obserwacje poczynione w Brazylii otwierają kolejne ścieżki badawcze. Depresja dotyka już 4,5 proc. światowej populacji, a na wegetarianizm przechodzi coraz więcej osób, zwłaszcza młodych. Dokładne zrozumienie związków pomiędzy jednym a drugim zjawiskiem jest niezwykle ważne dla wypracowania ewentualnych środków zaradczych.

Czytaj także: Depresja z kontrowersją. Czy stosowane dziś leki są bezużyteczne?