Alzheimer i FDA. Agencja dopuściła kolejny lek bez rekomendacji ekspertów

Amerykańska Agencja Badań Żywności i Leków dopuściła już drugi lek na chorobę Alzheimera. I ponownie wywołała kontrowersje.

Lecanemab, bo tak nazywa się terapeutyk opracowany przez japońską firmę farmaceutyczną Eisai i amerykański Biogen, zawiera przeciwciało przeciwko beta-amyloidowi, czyli białku, którego złogi mogą powstawać w mózgu pacjentów z chorobą Alzheimera. Pod względem mechanizmu działania jest kuzynem aducanumabu, innego przeciwciała opracowanego przez te same firmy. Oba leki zostały dopuszczone przez amerykańską Agencję Badań Żywności i Leków (FDA) w trybie przyspieszonym i w obu przypadkach decyzja ta wywołała kontrowersje. Dlaczego?

Nieprawidłowości Agencji i agresywne działania Eisai i Biogenu

Gdy w czerwcu 2021 r. FDA podejmowała decyzję dotyczącą aducanumabu, dane dotyczące jego skuteczności w leczeniu alzheimera były niekompletne i niejednoznaczne. Wielu badaczy wskazywało, że niejasne jest, czy może faktycznie w istotny sposób opóźniać postępujące zmiany funkcji poznawczych u pacjentów. Nic więc dziwnego, że ekspercki komitet doradczy FDA był zdecydowanie przeciwny jego dopuszczeniu (wynikiem 8 do 1). Trzech z jego członków zrezygnowało z funkcji, gdy Agencja podjęła decyzję sprzeczną z rekomendacją. Opublikowane w grudniu 2022 r. wyniki dochodzenia przeprowadzone przez Kongres USA nie zostawiają na FDA suchej nitki. Proces dopuszczenia aducanumabu miał być sprzeczny z zasadami Agencji i pełen nieprawidłowości. Firmie farmaceutycznej zarzucono natomiast planowanie agresywnych metod wprowadzenia leku na rynek pomimo obaw o skuteczność, bezpieczeństwo i przystępność cenową preparatu, który ostatecznie dla jednego pacjenta kosztuje rocznie 28 tys. dol.

Ekspertów o zdanie nie zapytano

Można by więc oczekiwać, że w przypadku lecanemabu Agencja wykaże się większą skrupulatnością. Nic bardziej mylnego. Tym razem w ogóle nie zwrócono się do komitetu doradczego o jakąkolwiek rekomendację, tylko od razu podjęto odgórną decyzję o dopuszczeniu leku. Czy to z obawy, że eksperci znowu będą krytyczni i nieprzekonani? A może dlatego, że pomimo raportu Kongresu na Agencję i firmy nie nałożono żadnej kary?

Nie ulega wątpliwości, że takie postępowanie Agencji budzi istotne wątpliwości odnośnie do transparentności procesu oceny leku. Dla porównania, spotkanie komitetu doradczego FDA w sprawie kandydatki na szczepionkę przeciw covid, które odbyło się pod koniec 2020 r., było publiczne, transmitowane online, obfitowało w różne prezentacje i liczne dyskusje. Dopiero po kilku godzinach obrad przystąpiono do głosowania. Taka praktyka, w przeciwieństwie do postępowania w przypadku lecanemabu, działa na korzyść Agencji, bo pozwala budować jej wiarygodność w oczach opinii publicznej.

Lecanemab. Istotność statystyczna, ale czy kliniczna?

Podstawą dopuszczenia lecanemabu było badanie kliniczne trzeciej fazy, do którego włączono 195 dorosłych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub wczesną chorobą Alzheimera, u których potwierdzono obecność złogów beta-amyloidu w mózgu. Uczestników w losowy sposób rozdzielono do grupy otrzymującej placebo bądź badanej, której co dwa tygodnie przez łącznie 18 miesięcy podawano lek w dawce 10 mg na kg masy ciała. Efekt? W grupie badanej zaobserwowano spowolnienie pogorszenia funkcji poznawczych o 27 proc. w porównaniu z placebo. Mierzono je przy pomocy klinicznej oceny otępienia CDR-SB, a bezwzględna różnica pomiędzy grupami wynosiła 0,45 pkt. Chociaż efekt ten był istotny statystycznie, autorzy artykułu redakcyjnego na łamach czasopisma naukowego „The Lancet” ostrzegają, że może on nie mieć żadnego znaczenia klinicznego. Badanie przeprowadzone w 2019 r. wskazuje bowiem, że minimalna klinicznie istotna różnica powinna wynosić 0,98 pkt. dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, u których przypuszcza się początki choroby Alzheimera oraz aż 1,63 pkt. wśród pacjentów z potwierdzoną jej łagodną formą.

Czy zatem lecanamab jest warty swojej ceny, która wynosić ma 26,5 tys. dol. na rok na pacjenta? Apelując o temperowanie nadziei i rozgłosu medialnego, autorzy artykułu w „The Lancet” podkreślają, że choć wyniki badan takich leków jak lecanamab mogą utorować drogę do wypracowania metod leczenia choroby Alzheimera, to obecnie kluczowe wciąż pozostaje przeciwdziałanie czynnikom ryzyka demencji, takim jak nadciśnienie, palenie tytoniu, cukrzyca i otyłość.

Kosztowne badania, skomplikowane podanie, skutki uboczne

To nie koniec kontrowersji dotyczących dopuszczenia lecanemabu. U jednego na pięciu uczestników badania, którzy otrzymywali lek, stwierdzono występowanie nieprawidłowości radiologicznych związanych z beta-amyloidem – zdarzenia niepożądanego związanego ze stosowaniem przeciwciał przeciw beta-amyloidowi, które manifestuje się obrzękiem i mikrokrwotokami. Wcześniej stwierdzano je również u ok. jednej trzeciej pacjentów, którym podawano aducanumab. Co więcej, jedna z osób otrzymujących lecanemab zmarła po wystąpieniu licznych krwotoków śródmózgowych podczas leczenia z powodu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu.

Niektórzy eksperci zwracają ponadto uwagę, że system opieki zdrowotnej nie jest obecnie przygotowany do stosowania takich leków jak lecanemab. Wymaga to bowiem wykonania najpierw kosztownych badań diagnostycznych, np. pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) lub punkcji lędźwiowych w celu analizy płynu mózgowo-rdzeniowego. W USA nie są one w pełni pokrywane przez firmy ubezpieczeniowe. Poza tym problematyczne jest samo podawanie leku – wymaga wykonywania wlewów dwa razy w miesiącu z jednoczesnym prowadzeniem monitoringu potencjalnych skutków ubocznych. Wymaga więc dużego zaangażowania tak ze strony klinicznej, jak i samego pacjenta. Daleko tu więc do ideału doustnej tabletki przyjmowanej regularnie o określonej porze dnia w warunkach domowych.

Czy FDA wyciągnie wnioski?

Do grona leków dopuszczonych przez FDA do przeciwdziałania łagodnym stanom choroby Alzheimera być może wkrótce dołączy trzeci preparat – przeciwciało o nazwie donanemab, opracowane przez koncern Eli Lilly, które obecnie znajduje się w trzeciej fazie badania klinicznego. Czy ponownie proces oceny jego skuteczności i bezpieczeństwa będzie kontrowersyjny i podważający wiarygodność agencji?