Dziura ozonowa już niedługo zniknie. A co z ochroną klimatu? Walczmy o niego tak samo

Według nowych prognoz problem dziury ozonowej może przestać istnieć w przeciągu czterech dekad. Międzynarodowe wysiłki, by jej przeciwdziałać, przynoszą korzystne rezultaty i powinny inspirować do bardziej skutecznych działań na rzecz ochrony klimatu.

Zwiększone stężenie ozonu w stratosferze, zwane ozonosferą, jest niezbędne dla ochrony życia na Ziemi. Pochłania bowiem wysokoenergetyczne promieniowanie ultrafioletowe. Całkowicie absorbuje fale UV-C (o długości 100–280 nm), które są wysoce toksyczne dla organizmów. Pochłania również ok. 90 proc. fal UV-B (280–315 nm), które są bardzo aktywne biologicznie i nadmierna ekspozycja na nie sprzyja starzeniu się skóry i jej nowotworom. Wreszcie ozonosfera filtruje ok. połowy promieniowania UV-A ( (314–400 nm), które potrafi wnikać w głębsze warstwy skóry i odpowiada za szybko pojawiającą się opaleniznę. Przez długi czas uważano, że może jedynie powodować starzenie się skóry i pojawianie się zmarszczek, ale nowsze badania dowodzą, że do pewnego stopnia sprzyja też powstawaniu nowotworów skóry.

Nauka w służbie planety

Środowisko naukowe zaczęło ostrzegać o możliwości kurczenia się warstwy ozonowej i tego konsekwencjach już w latach 70. Największą rolę odegrali w tym względzie dwaj chemicy: Sherwood Rowland i Mario Molina, którzy opisali niszczycielski wpływ freonów na warstwę ozonową. Związki te należą do chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych i począwszy od lat 40., znalazły zastosowanie przemysłowe jako środki chłodnicze w lodówkach, chłodniach i systemach klimatyzacyjnych. Z technologicznego punktu widzenia uważano je za niezwykle atrakcyjne z uwagi na właściwości chemiczne. Nie utleniają substancji, z którymi się stykają, nie rozpuszczają się w wodzie i są bardzo lotne. Paradoksalnie to właśnie z tego powodu zaczęły stanowić zagrożenie, bo uwolnione do atmosfery przemieszczają się w jej wyższe stratosferyczne partie. Tam ulegają rozszczepieniu pod wpływem działania światła ultrafioletowego, co w rezultacie uwalnia wolne rodniki chloru. Te z kolei biorą udział w całym łańcuchu reakcji chemicznych, które doprowadzają do systematycznego niszczenia ozonu.

Z tego powodu już w 1976 r. wpisano je na listę związków stanowiących zagrożenie dla środowiska, jednak nie wycofano ich wtedy z użycia. Przyczyniły się do tego dopiero obserwacje ubytku stężenia stratosferycznego ozonu nad Antarktydą poczynione w latach 80. Postępowało ono w zastraszającym tempie: w 1987 r. warstwa ozonu była o połowę mniejsza niż 5 lat wcześniej, a do 1989 r. zniknęło prawie 95 proc. początkowej jego ilości. Ukuto wtedy termin dziury ozonowej, który zyskał globalny rozgłos. Podobnie jak i odpowiedzialne za jego powstawanie freony pochodzące z działalności człowieka. Szczyt ich emisji przypadł na 1988 r. – 1,46 mln ton, czyli niemal dziewięć razy więcej niż ze źródeł naturalnych. Zaczęto głośno mówić o tym, że dziura ozonowa grozi poważnymi konsekwencjami dla zdrowia publicznego i środowiska. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że z każdym 10-proc. spadkiem stężenia ozonu zapadalność na raka skóry zwiększać będzie się o 300 tys. nowych przypadków. Pogorszenie możliwości absorbowania światła ultrafioletowego przez ozonosferę jest niebezpieczne również dla innych organizmów, w tym roślin uprawnych, co przekłada się na straty w rolnictwie.

Protokół montrealski: sukces solidarności wobec ochrony środowiska

Problem dziury ozonowej, który w 1992 r. zidentyfikowano również na półkuli północnej, udało się jednak stłumić. Wpierw w 1985 r. państwa członkowskie ONZ uchwaliły Konwencję wiedeńską o ochronie warstwy ozonowej, a następnie w 1987 t. podpisały Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, później wielokrotnie modyfikowany. Oba dokumenty ratyfikowane były przez wszystkie kraje świata, które zobowiązały się tym samym do systematycznego zaprzestawania produkcji ponad 100 substancji przyczyniających się do niszczenia warstwy ozonowej. Kilkukrotnie wprowadzane poprawki do Protokołu montrealskiego doprowadziły do niemal całkowitej redukcji ich emisji z działalności człowieka w 2014 r. Śledząc stężenia freonów w atmosferze, udało się również namierzyć w 2018 r. nielegalne ich emisje pochodzące z Chin.