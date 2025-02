Eksplozja botów i mowy nienawiści to realia Twittera, odkąd przejął go Elon Musk

Naukowcy dokładnie zbadali, co działo się na platformie X pod rządami kontrowersyjnego miliardera. Okazało się między innymi, że największy wzrost – aż o 260 proc. – odnotowano w przypadku liczby transfobicznych wpisów.

Pod koniec październiku 2022 r. Musk kupił Twittera, którego przemianował na X. Miliarder deklarował wówczas, że będzie zwalczał spam i aktywność botów oraz złagodzi ograniczenia w moderowaniu treści, co miało – jego zdaniem – poszerzyć wolność słowa na tej platformie społecznościowej. Grupa naukowców z kilku amerykańskich ośrodków akademickich postanowiła sprawdzić, stosując rygorystyczne metody naukowe, czy rzeczywiście w okresie pełnienia przez Muska funkcji dyrektora generalnego (do czerwca 2023) poprawiła się jakość dyskusji na platformie i ograniczono działalność botów. Rezultaty ich badań opublikowało właśnie czasopismo „PLOS ONE”.

X pod okiem naukowców

Dokładnej analizie poddano zawartość platformy od początku 2022 r. do czerwca 2023 r., skupiając się na dwóch kluczowych aspektach: występowaniu mowy nienawiści oraz aktywności nieautentycznych kont. Choć nie ustalono uniwersalnej definicji mowy nienawiści, badacze przyjęli, że są to ataki słowne lub obraźliwy język wymierzony w konkretne grupy tożsamościowe, np. osoby określonej rasy, tożsamości płciowej czy orientacji seksualnej. To podejście jest zgodne z szerokim konsensusem w środowisku naukowym.

By zbadać skalę tego zjawiska, zastosowano dwuetapową metodę. Najpierw, za pomocą specjalnego słownika terminów często używanych w mowie nienawiści, zbierano posty zawierające potencjalnie szkodliwe treści. Następnie wykorzystano narzędzie Perspective API (stworzone przez Google’a) do odfiltrowania wpisów o niskim poziomie toksyczności lub treści wyłącznie seksualnych. Do analizy codziennie wybierano posty w pięciominutowych interwałach. Ponadto, by mieć punkt odniesienia, naukowcy równolegle badali próbki „zwykłych” wpisów zawierających kilka najpopularniejszych angielskich słów. Dzięki temu mogli sprawdzić, czy wzrost mowy nienawiści nie wynikał po prostu ze zwiększonej ogólnej aktywności użytkowników.

Eksplozja mowy nienawiści i jeszcze więcej botów

Okazało się, że po przejęciu platformy przez Muska liczba postów zawierających mowę nienawiści wzrosła o ok. 50 proc. Co więcej, średnia liczba polubień takich postów skoczyła aż o 70 proc. Badacze przeanalizowali również różne formy mowy nienawiści. Największy wzrost – aż o 260 proc. – odnotowano w przypadku transfobicznych wpisów. Natomiast liczba postów homofobicznych zwiększyła się o 30 proc., a rasistowskich o 42 proc. Dla porównania: ogólna aktywność na platformie wzrosła w tym czasie jedynie o 8 proc.