Alarmujące wyniki badań. O takich ilościach nanoplastiku w oceanie o nie śniło się naukowcom

Najnowsze badania ujawniają przerażającą skalę zanieczyszczenia tego oceanu. Tylko w jego warstwach powierzchniowych może być 27 mln ton tworzyw sztucznych. Do tej pory sądzono, że tyle plastiku znajduje się we wszystkich oceanach świata.

Problem zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem jest powszechnie znany, jednak uwaga badaczy do tej pory skupiała się głównie na widocznych gołym okiem odpadach – makroplastiku oraz nieco mniejszym mikroplastiku. Istnieje jednak trzecia, najdrobniejsza frakcja: nanoplastik. Są to cząsteczki o średnicy mniejszej niż mikrometr, czyli tysiąc razy mniejszej niż milimetr. Powstają głównie w wyniku degradacji większych kawałków plastiku pod wpływem działania fal morskich i promieniowania ultrafioletowego. Do niedawna ich obecność w oceanach pozostawała niemal całkowicie niezbadana z powodu ogromnych trudności wykrywania takich drobin i ich analizy. Tę lukę w wiedzy wypełniają przełomowe badania międzynarodowego zespołu naukowców, które publikuje najnowsze wydanie prestiżowego tygodnika naukowego „Nature”.

Nanoplastik rażąco niedoszacowany

Podczas rejsu holenderskim statkiem badawczym RV Pelagia w 2020 r., uczeni pobrali próbki wody z 12 miejsc na trasie przecinającej północny Atlantyk – od subtropikalnego wiru oceanicznego (NASG) aż po wybrzeża Europy. Pochodziły one z różnych głębokości: warstwy powierzchniowej (10 m), wód pośrednich (1 tys. m) oraz z warstwy przydennej. Korzystając z zaawansowanej metody spektrometrii mas, naukowcy byli w stanie zidentyfikować i określić stężenie trzech popularnych tworzyw sztucznych (polimerów): politereftalanu etylenu (PET), polistyrenu (PS) i polichlorku winylu (PVC).

Wyniki okazały się alarmujące. Nanoplastik okazał się wszechobecny w całym słupie wody, od powierzchni aż po dno oceanu. Jego stężenie wahało się od ok. 1,5 do 32 mg na 1 m sześc. wody morskiej. Najwyższe wartości, średnio 25 mg, odnotowano w wodach powierzchniowych w pobliżu kontynentu europejskiego, co wskazuje na lądowe źródła zanieczyszczeń, takie jak rzeki czy transport atmosferyczny (niezwykle małe i lekkie cząsteczki plastiku mogą być przenoszone na ogromne odległości przez wiatr, podobnie jak kurz, pyłki roślin czy pył wulkaniczny). Średnie stężenie w warstwie powierzchniowej na całym badanym obszarze wyniosło 18,1 mg i było prawie półtora razy wyższe niż w wodach na głębokości tysiąca metrów. W warstwie przydennej stężenie było najniższe, ale wciąż znaczące – średnio 5,5 mg na 1 m sześc.

Na podstawie zebranych danych naukowcy podjęli próbę oszacowania całkowitej masy nanoplastiku. Okazało się, że w samej tylko przypowierzchniowej warstwie umiarkowanego i subtropikalnego północnego Atlantyku (chodzi o najwyższą, dobrze wymieszaną przez wiatr i fale warstwę wody w ogromnym, centralnym basenie Atlantyku Północnego, z wyłączeniem jego najzimniejszych, arktycznych części) może znajdować się ok. 27 mln ton nanoplastiku (PET, PS i PVC). Ta liczba jest wręcz szokująca, ponieważ przewyższa nawet wcześniejsze szacunki dotyczące masy makro- i mikroplastików w całym Oceanie Atlantyckim lub nawet we wszystkich oceanach na świecie. Oznacza to, że dotychczasowe modele jego ilości były rażąco niedoszacowane, ponieważ nie uwzględniały „niewidzialnej” frakcji nano.

Gdzie się podział nanoplastik PE i PP?

Co ciekawe, badacze nie wykryli w próbkach nanoplastików polietylenu (PE) i polipropylenu (PP), mimo że te dwa polimery stanowią około połowy światowej produkcji tworzyw sztucznych i dominują wśród pływających odpadów. Naukowcy nie potrafią w pełni wyjaśnić tej zagadki, ale sugerują kilka możliwości. Po pierwsze, intensywna degradacja pod wpływem światła słonecznego mogła tak bardzo zmienić strukturę chemiczną cząsteczek PE i PP, że stały się one nierozpoznawalne za pomocą zastosowanej metody analitycznej. Po drugie, ich sygnał chemiczny mógł zostać zamaskowany przez naturalną materię organiczną obecną w wodzie morskiej. Po trzecie, stężenie nanoplastików PE i PP w wodzie było po prostu poniżej progu wykrywalności.

Odkrycie tak ogromnych ilości nanoplastiku w Atlantyku ma fundamentalne znaczenie dla oceny ryzyka ekologicznego. Ze względu na swój mikroskopijny rozmiar nanocząsteczki mogą z łatwością przenikać bariery biologiczne (m.in. błony komórkowe, ściany jelit czy skrzela), wnikać do komórek i tkanek organizmów morskich, a następnie ulegać bioakumulacji. To sprawia, że nanoplastik może być najbardziej problematyczną i niebezpieczną dla życia w oceanach frakcją plastikowych zanieczyszczeń. Opublikowane w „Nature” wyniki jednoznacznie wskazują na pilną potrzebę dalszych badań nad pochodzeniem, transportem i losem nanoplastiku w środowisku morskim, a także jego wpływem na całe ekosystemy.