Marta Alicja Trzeciak
Trawka się zazieleniła

Trawka się zazieleniła? Marihuana to już zupełnie inny produkt. Efekt silniejszy, haj większy

12 sierpnia 2025
Marihuana Marihuana Shutterstock
Współczesna marihuana nie jest tą samą używką co 10–20 lat temu. Wraz ze wzrostem konsumpcji produktów z THC wzrosła również naukowa wiedza na ich temat.
Zawartość THC w konopiach nieustannie rośnie. W ciastkach czy żelkach z marihuaną może osiągać nawet 60 proc.Tayler Derden/Shutterstock, Thichaa/Shutterstock, Bukhta Yurii/Shutterstock Zawartość THC w konopiach nieustannie rośnie. W ciastkach czy żelkach z marihuaną może osiągać nawet 60 proc.

Gdyby ten tekst powstawał przed dekadą, zacząłby się od omówienia dwóch wykresów. Pierwszy pochodzi z 2007 r. z czasopisma „The Lancet”, w którym eksperci analizowali używki, oceniając, z jakim ryzykiem uzależnienia się wiążą. Konopie zajmowały w tych klasyfikacjach pozycje relatywnie niskie. Drugi wykres zamieszczono w publikacji „Drugs and Society” z 2006 r. Zestawia różne substancje, pokazując indeks bezpieczeństwa, czyli stosunek dawki aktywnej do śmiertelnej. W czołówce są tu heroina, alkohol, kokaina i morfina, a marihuana znajduje się na szarym końcu – razem z LSD i psylocybiną.

Wniosek byłby więc następujący: lepiej wypić szklankę wody, niż zapalić jointa, ale konopie to mniejsze zło, którego można od czasu do czasu popróbować. Jednak w tej kwestii wiele się zmieniło. Po pierwsze, dzisiejsza marihuana to zupełnie inny produkt. Po drugie, zmienił się profil jej użytkowania. Po trzecie, współczesne badania są lepiej i skrupulatniej prowadzone niż te, które robiono w przeszłości.

Mniejsze zło

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol odpowiada za 2,6 mln zgonów rocznie. Nie może się mierzyć z wyrobami tytoniowymi, które w tym samym czasie uśmiercają ponad 7 mln ludzi. Chociaż w odniesieniu do marihuany brakuje równie wiarygodnych danych (dlaczego – o tym za chwilę), należy się spodziewać, że jest znacznie mniej szkodliwa niż te dwie legalne używki. Co nie znaczy, że konopie wywołują efekty jedynie pozytywne.

Polityka 33.2025 (3527) z dnia 12.08.2025; Nauka ProjektPulsar.pl; s. 58
Oryginalny tytuł tekstu: "Trawka się zazieleniła"
Z wykształcenia lekarka weterynarii i dziennikarka. Z zawodu i pasji popularyzatorka nauk przyrodniczych i medycznych, factcheckerka (Stowarzyszenie Demagog). Autorka książek popularnonaukowych („Czy słonie dają klapsy?”, „Laboratorium w szufladzie. Zoologia”) i ich recenzentka. Wierzy, że dżdżownice będą pierwszymi bohaterkami kolonizacji Marsa.
