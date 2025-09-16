RSV, podstępny wróg dzieci i seniorów. Skuteczne szczepionki wreszcie na wyciągnięcie ręki

Co roku RSV powoduje na świecie blisko 33 mln infekcji wśród dzieci poniżej 5. roku życia, z czego 3 mln przypadków kończy się hospitalizacją. Poważnie zagrożeni są także seniorzy. W Polsce niemal każdy z nas miał z kontakt z wirusem, ale to wcale nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni.

Jeszcze niedawno RSV, syncytialny wirus oddechowy, pozostawał na obrzeżach społecznej świadomości. Dla wielu to wciąż skrót bez znaczenia. A przecież RSV corocznie odpowiada za miliony zakażeń i dziesiątki tysięcy zgonów, głównie wśród niemowląt i osób starszych. Najnowsze ogólnopolskie badanie pokazuje, że niemal każdy z nas miał z nim kontakt, ale to wcale nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni.

Co to jest RSV

RSV to wirus RNA, którego nazwa pochodzi od charakterystycznej zdolności do tworzenia syncytiów, czyli wielojądrowych komórek powstałych w wyniku fuzji zainfekowanych komórek nabłonka dróg oddechowych. Przebycie zakażenia nie zapewnia trwałej odporności – reinfekcje są powszechne. Objawy zakażenia RSV zwykle przypominają przeziębienie: pojawia się katar, kaszel, gorączka, ból gardła i ogólne osłabienie. Jednak na ciężki przebieg choroby wywołanej przez tego wirusa, włącznie z zapaleniem oskrzelików, płuc i trudnościami w oddychaniu, w szczególności są narażeni najmłodsi i najstarsi.

Dane są bezlitosne: każdego roku RSV powoduje na świecie blisko 33 mln infekcji wśród dzieci poniżej 5. roku życia. Z tego blisko 3 mln to przypadki tak poważne, że kończą się hospitalizacją. Dla wielu rodzin oznacza to dramatyczną walkę o życie najmłodszych, którzy w przebiegu infekcji nie potrafią oddychać samodzielnie i wymagają pomocy respiratora. W Polsce lekarze doskonale wiedzą, że sezon RSV potrafi przeciążyć oddziały pediatryczne. Ale zagrożeni są także seniorzy – w Europie wirus potrafi odesłać do szpitali 270 tys. osób w wieku 60+.

Przez dekady RSV był jak cichy intruz. Choć odkryto go już w 1959 r., przez wiele lat nie dysponowano odpowiednimi metodami diagnostycznymi ani skuteczną profilaktyką. W związku z tym wiele zakażeń przechodziło niezauważonych, klasyfikowanych jako „niespecyficzne infekcje wirusowe” lub mylnie przypisywanych innym patogenom.

Rewolucja profilaktyki RSV – na wyciągniecie ręki

Dopiero w ostatnich latach medycyna nadrobiła zaległości. Przełom przyniósł rok 2023 – zarejestrowano pierwsze szczepionki przeciw RSV dla dorosłych, zwłaszcza seniorów, oraz kobiet w ciąży. W tym drugim przypadku celem szczepienia jest przekazanie przeciwciał dziecku przez łożysko, tak aby w pierwszych miesiącach życia było chronione przez tzw. pasywną odporność – w okresie, gdy jego układ immunologiczny jest jeszcze niedojrzały i wyjątkowo podatny na infekcje.

Na szczepionki dla najmłodszych wciąż czekamy, ale dla niemowląt dostępne jest inne rozwiązanie – nirsewimab, długo działające przeciwciało podawane w jednej dawce domięśniowo, zapewniające ochronę przez cały sezon epidemiczny. To ogromny postęp w porównaniu do wcześniejszego preparatu – paliwizumabu – który wymagał comiesięcznych podań i był przeznaczony tylko dla wybranych wcześniaków. Wyniki badań klinicznych oraz dane z praktyki potwierdzają, że zarówno szczepienia dla dorosłych i ciężarnych, jak i nirsewimab dla niemowląt znacząco ograniczają liczbę hospitalizacji z powodu RSV i odciążają system opieki zdrowotnej.

Co wiemy o narażeniu Polaków na RSV?

W dobie nowych możliwości profilaktycznych musimy znać rzeczywisty poziom narażenia populacji na RSV. Ocenić go można dzięki analizie seroprewalencji – czyli badaniu obecności przeciwciał we krwi, zwłaszcza tych z klasy IgG, które utrzymują się długo i świadczą o przebytym zakażeniu. Niedawno polscy naukowcy opublikowali w czasopiśmie „Vaccines” wyniki pierwszego ogólnopolskiego badania seroprewalencji RSV. Przeanalizowano próbki surowicy pobrane w sezonie epidemicznym 2023/24 od 700 pochodzących z całego kraju osób w różnym wieku. Żaden z badanych nie był szczepiony przeciw RSV ani nie otrzymał nirsewimabu. Co wykazano?

Najrzadziej przeciwciała występowały u niemowląt poniżej 1. roku życia – tylko u 35 proc. Ich obecność mogła wynikać z kontaktu z wirusem, ale w wielu przypadkach była efektem przekazania matczynych przeciwciał przez łożysko. Niestety, tego typu ochrona zaczyna wygasać już około drugiego miesiąca życia i najczęściej całkowicie zanika po ukończeniu sześciu miesięcy.

Wśród dzieci w wieku 2–3 lat przeciwciała wykryto u ponad 60 proc., a u starszych dzieci – u ponad 90proc. W przypadku dorosłych, szczególnie po 60. roku życia, obecność przeciwciał była niemal powszechna (99 proc.). Co więcej, najwyższe stężenia odnotowano właśnie u seniorów, co najpewniej jest efektem kumulacji reinfekcji wraz z wiekiem.

Dlaczego przeciwciała po infekcji nie chronią?

Te obserwacje mogą jednak zrodzić istotne pytania. Skoro przeciwciała są tak powszechne – szczególnie u seniorów – to dlaczego właśnie oni tak często chorują ciężko? Przecież przeciwciała powinny pełnić funkcję ochronną. To prowokuje natychmiast kolejne, bardzo ważne pytanie o to, co więcej może dać szczepienie przeciw RSV, skoro jego rolą jest właśnie sprowokowanie produkcji przeciwciał przeciw wirusowi?

Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Istotne jest to, jakie konkretnie przeciwciała powstają i jakiego rodzaju odpowiedź immunologiczna została uruchomiona. Żeby to zrozumieć, trzeba wpierw wyjaśnić, że głównym białkiem wirusa, przeciw któremu powstają przeciwciała po infekcji, jest powierzchniowe białko F. Białko to występuje jednak w dwóch formach: prefuzyjnej (pre-F) – obecnej zanim wirus zacznie infekować komórki i uważanej za niestabilną, oraz postfuzyjnej (post-F) – pojawiającej się po fuzji wirusa z komórką.

Problem w tym, że w czasie naturalnego zakażenia białko F szybko przechodzi w formę post-F, zanim zostanie prawidłowo rozpoznane przez układ odpornościowy. W efekcie organizm produkuje głównie przeciwciała przeciwko post-F – niestety znacznie słabiej neutralizujące wirusa. Co więcej, w niektórych przypadkach mogą one wręcz sprzyjać zakażeniu i jego ciężkości. To właśnie przez ten mechanizm w latach 60. doszło do porażki jednej z pierwszych kandydatek na szczepionkę przeciw RSV, opartej na inaktywowanym wirusie – zaszczepione w badaniu klinicznym dzieci przechodziły infekcję gorzej niż niezaszczepione. Dopiero w latach 2000. zrozumiano, że przyczyną była obecność w szczepionce białka F w niepożądanej formie post-F – i to otworzyło drogę do bezpiecznej profilaktyki.

W rezultacie kumulowania się kolejnych infekcji osoby starsze, najczęściej zakażane i o najwyższym stężeniu przeciwciał anty-RSV, wcale nie będą lepiej chronione – wręcz przeciwnie. A na domiar złego ich położenie pogarszać będą fizjologiczne procesy starzenia się układu odporności i częstsze występowanie chorób przewlekłych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca czy choroba obturacyjna płuc, zwiększających ryzyko cięższego przebiegu.

Nowoczesne szczepionki – skuteczna broń przeciw RSV

I tu na scenę wchodzą nowe szczepionki przeciw RSV. Skonstruowano je tak, by zawierały tylko i wyłącznie białko F w formie pre-F i to jeszcze w odpowiedni sposób stabilizowanej, by uniemożliwić jej przechodzenie w post-F. Dzięki temu układ odpornościowy produkuje silnie neutralizujące przeciwciała, które skutecznie blokują wirusa i zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Na tym polega przewaga odporności poszczepiennej nad tą powstałą po zakażeniu.

Warto po nią sięgnąć nie tylko, by uniknąć samego zakażenia, ale i jego niekiedy długotrwałych konsekwencji. U dorosłych, zwłaszcza starszych, wirus często prowadzi do powikłań sercowo-naczyniowych – aż jeden na pięciu hospitalizowanych pacjentów doświadcza ostrego incydentu sercowego, nawet jeśli wcześniej nie miała chorób serca.

RSV może też ułatwiać rozwój wtórnych infekcji bakteryjnych. W niektórych krajach odpowiada nawet za 2 proc. ogólnej liczby antybiotykoterapii. Ponad 15 proc. pacjentów hospitalizowanych z powodu RSV ma nadkażenie bakteryjne, a co dziesiąty zmaga się z infekcją szczepem wielolekoopornym. Szczepienia mogą więc ograniczyć nie tylko liczbę hospitalizacji, ale i presję antybiotykową. Co ważne, dzieci matek zaszczepionych przeciw RSV w ciąży aż o połowę rzadziej wymagają antybiotykoterapii w pierwszych miesiącach życia. To bardzo ważne, ponieważ nadmierne stosowanie antybiotyków w tym okresie może zaburzyć rozwój mikrobiomu i dojrzewanie układu odpornościowego dziecka.

Refundacja szczepień przeciw RSV – krok milowy

W związku z tym należy pochwalić decyzję o tym, by szczepienia przeciw RSV objąć w Polsce refundacją. Od 1 kwietnia 2025 r. są one całkowicie bezpłatne dla kobiet w ciąży (jedna dawka między 24. a 36. tygodniem ciąży) oraz dla osób powyżej 65. roku życia, a także refundowane w 50 proc. osobom w wieku 60–64. Dla pozostałych dorosłych dostępne są jedynie komercyjnie. Nirsewimab dla niemowląt nadal nie jest refundowany, choć pozostaje nadzieja, że sytuacja ta wkrótce się zmieni.

RSV potrafi zaatakować znienacka – i siać poważne spustoszenie, szczególnie w życiu najmłodszych i najstarszych. Dziś mamy realne, skuteczne i bezpieczne narzędzia profilaktyczne, które mogą temu zapobiec. Warto z nich skorzystać, zanim będzie za późno. Zadbaj o siebie, swoich bliskich, swoje dzieci i rodziców. Szczepienia przeciw RSV to nie koszt – to inwestycja w zdrowie i spokój. Nie czekaj, aż wirus przypomni o sobie w najgorszy możliwy sposób.