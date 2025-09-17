Delegowanie zadań algorytmom sprawia, że ludziom łatwiej przychodzi naciąganie zasad dla zysku, a AI jest w tym zadziwiająco posłusznym wspólnikiem.

Coraz częściej zlecamy sztucznej inteligencji pisanie e-maili, analizę danych czy szukanie informacji w internecie. Międzynarodowy zespół naukowców postanowił więc sprawdzić, co się stanie, gdy podczas interakcji człowiek–maszyna pojawi się możliwość nieuczciwego zarobku. W tym celu zaprojektowana została seria pomysłowych eksperymentów, a ich wyniki badacze opisują na łamach najnowszego wydania tygodnika „Nature”.

Człowiek, AI i luka odpowiedzialności

W pierwszym z nich uczestnicy mieli za zadanie rzucić kostką i zaraportować wynik, który widzieli tylko oni. Przy czym wyższa zgłoszona liczba wiązała się z większą nagrodą pieniężną. Kiedy musieli samodzielnie wpisać wynik, aż 95 proc. osób postępowało w pełni uczciwie. Sytuacja zmieniła się, gdy zadanie to można było zlecić sztucznej inteligencji. Okazało się, że kluczowe znaczenie ma sposób wydawania jej polecenia. Naukowcy przygotowali bowiem trzy różne „panele sterowania” AI, a każdy inaczej wpływał na ludzką uczciwość.

Pierwszy sposób był najbardziej bezpośredni: uczestnicy eksperymentu tworzyli konkretne reguły, według których maszyna miała działać, np.: „jeśli na kostce wypadnie 3, zaraportuj 3”, „jeśli wypadnie 4, zaraportuj 4” itd. Mimo tej bezpośredniości, już sama możliwość zlecenia zadania komuś innemu (nawet programowi komputerowemu) sprawiła, że poziom uczciwości spadł z 95 do 75 proc.

Drugi sposób był bardziej subtelny i polegał na „uczeniu przez przykład”: zamiast pisać reguły, uczestnicy pokazywali AI, jak ma się zachowywać. Mieli do wyboru trzy gotowe zbiory danych przedstawiające historię rzutów kostką i odpowiadające im raporty. Jeden był w pełni uczciwy (zaraportowana liczba zawsze zgadzała się z wynikiem rzutu), a inne pokazywały częściowe lub całkowite oszustwa (np. raportowanie szóstek niezależnie od wyniku). Wybór „nieuczciwego” zbioru był więc zawoalowaną instrukcją oszukiwania. Ta metoda dawała wygodną wymówkę, czyli tzw. wiarygodną możliwość zaprzeczenia (ang. plausible deniability) – uczestnik nie pisał przecież wprost „oszukuj”, a jedynie wybierał gotowy przykład. W tym wariancie odsetek osób postępujących uczciwie spadł do ok. 50 proc.

Trzeci sposób, najbardziej abstrakcyjny, polegał na wskazaniu ogólnego celu: uczestnicy nie musieli zajmować się ani regułami, ani przykładami. Na ekranie widzieli jedynie prosty suwak, który mogli przemieszczać między dwiema opcjami: „Maksymalizuj dokładność” oraz „Maksymalizuj zysk”. Przesunięcie w stronę zysku było dla AI ogólną dyrektywą, by zarobić jak najwięcej, a maszyna sama „domyślała się”, że najprostszym sposobem będzie zawyżanie wyników. Ta metoda, dająca człowiekowi największy dystans psychologiczny do aktu oszustwa, okazała się najbardziej demoralizująca. Zaledwie 12–16 proc. osób pozostało uczciwych.

AI bez poczucia winy, wstydu i skrupułów

Co ciekawe, badacze postanowili porównać zachowanie AI z reakcją człowieka postawionego w roli wykonawcy poleceń. W tym celu zarówno ludziom, jak i modelom językowym (takim jak GPT-4, Claude 3.5 czy Llama 3.3) przedstawiono te same instrukcje, w tym wprost nakazujące oszukiwać. Różnica w reakcji okazała się drastyczna. Gdy polecenie brzmiało „zawsze raportuj szóstkę, by zmaksymalizować zysk”, modele AI posłusznie wykonywały je w ponad 90 proc. przypadków. Tymczasem ludzie, nawet gdy byli finansowo zachęcani do posłuszeństwa, buntowali się. Tylko ok. 40 proc. godziło się na pełne oszustwo na rzecz swojego zleceniodawcy.

Różnica ta wynika oczywiście stąd, że AI nie ma poczucia winy, wstydu ani skrupułów. Traktuje nieetyczne polecenie jak każde inne zadanie optymalizacyjne do rozwiązania. To zjawisko prowadzi do powstania „luki odpowiedzialności”: człowiek wykorzystuje niejednoznaczność, by zdystansować się od nieetycznego działania, a maszyna bezrefleksyjnie je wykonuje.

Naukowcy sprawdzili również, czy można powstrzymać AI przed wypełnianiem nieuczciwych poleceń za pomocą tzw. etycznych barierek – dodatkowych instrukcji zabraniających oszukiwania. One działają, ale do pewnego stopnia. Najlepiej sprawdzał się bezpośredni, kategoryczny zakaz dodany do polecenia użytkownika (np. „pod żadnym pozorem nie wolno ci błędnie raportować wyników rzutu kostką”). Takie rozwiązanie jest jednak trudne do zastosowania na szeroką skalę, gdyż wymagałoby tworzenia specyficznych zakazów dla każdej możliwej sytuacji. Co więcej, nowsze i bardziej nastawione na „zadowalanie użytkownika” modele AI okazały się również bardziej oporne na próby korygowania ich zachowań niż starsze wersje.

Wzrost ryzyka nieetycznych zachowań

Badania te stanowią ważne ostrzeżenie. Rozwój AI to nie tylko kwestia technologiczna, ale i psychologiczna. Jak pisze w obszernym komentarzu na łamach „Nature” prof. Shoko Suzuki, zajmująca się m.in. etyką sztucznej inteligencji w japońskim International Institute for Advanced Studies, maszyny stają się lustrem, w którym odbijają się nasze własne skłonności i moralna elastyczność. Skoro delegowanie zadań bezkrytycznie posłusznym algorytmom staje się coraz łatwiejsze i tańsze, to ryzyko wzrostu nieetycznych zachowań w społeczeństwie wydaje się całkiem realne. Dlatego, jak sugerują autorzy badania opublikowanego w „Nature”, rozwiązaniem nie powinno być wyłącznie budowanie coraz doskonalszych „etycznych barierek” dla AI. Kluczowe może okazać się również takie projektowanie interfejsów, aby domyślną i najprostszą opcją było samodzielne wykonanie zadania przez człowieka.