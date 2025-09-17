Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Rotkiewicz
Marcin Rotkiewicz
17 września 2025
Nauka

Człowiek, AI i luka odpowiedzialności. Korzystanie ze sztucznej inteligencji ułatwia bycie nieuczciwym?

17 września 2025
Delegowanie zadań algorytmom sprawia, że ludziom łatwiej przychodzi naciąganie zasad Delegowanie zadań algorytmom sprawia, że ludziom łatwiej przychodzi naciąganie zasad Priscilla Du Preez / Smarterpix
Delegowanie zadań algorytmom sprawia, że ludziom łatwiej przychodzi naciąganie zasad dla zysku, a AI jest w tym zadziwiająco posłusznym wspólnikiem.

Coraz częściej zlecamy sztucznej inteligencji pisanie e-maili, analizę danych czy szukanie informacji w internecie. Międzynarodowy zespół naukowców postanowił więc sprawdzić, co się stanie, gdy podczas interakcji człowiek–maszyna pojawi się możliwość nieuczciwego zarobku. W tym celu zaprojektowana została seria pomysłowych eksperymentów, a ich wyniki badacze opisują na łamach najnowszego wydania tygodnika „Nature”.

Czytaj także: AI stawia świat na głowie

Człowiek, AI i luka odpowiedzialności

W pierwszym z nich uczestnicy mieli za zadanie rzucić kostką i zaraportować wynik, który widzieli tylko oni. Przy czym wyższa zgłoszona liczba wiązała się z większą nagrodą pieniężną. Kiedy musieli samodzielnie wpisać wynik, aż 95 proc. osób postępowało w pełni uczciwie. Sytuacja zmieniła się, gdy zadanie to można było zlecić sztucznej inteligencji. Okazało się, że kluczowe znaczenie ma sposób wydawania jej polecenia. Naukowcy przygotowali bowiem trzy różne „panele sterowania” AI, a każdy inaczej wpływał na ludzką uczciwość.

Czytaj także: Rosną zdolności perswazyjne AI. Czy to nam zagraża?

Pierwszy sposób był najbardziej bezpośredni: uczestnicy eksperymentu tworzyli konkretne reguły, według których maszyna miała działać, np.: „jeśli na kostce wypadnie 3, zaraportuj 3”, „jeśli wypadnie 4, zaraportuj 4” itd. Mimo tej bezpośredniości, już sama możliwość zlecenia zadania komuś innemu (nawet programowi komputerowemu) sprawiła, że poziom uczciwości spadł z 95 do 75 proc.

Drugi sposób był bardziej subtelny i polegał na „uczeniu przez przykład”: zamiast pisać reguły, uczestnicy pokazywali AI, jak ma się zachowywać. Mieli do wyboru trzy gotowe zbiory danych przedstawiające historię rzutów kostką i odpowiadające im raporty. Jeden był w pełni uczciwy (zaraportowana liczba zawsze zgadzała się z wynikiem rzutu), a inne pokazywały częściowe lub całkowite oszustwa (np. raportowanie szóstek niezależnie od wyniku). Wybór „nieuczciwego” zbioru był więc zawoalowaną instrukcją oszukiwania. Ta metoda dawała wygodną wymówkę, czyli tzw. wiarygodną możliwość zaprzeczenia (ang. plausible deniability) – uczestnik nie pisał przecież wprost „oszukuj”, a jedynie wybierał gotowy przykład. W tym wariancie odsetek osób postępujących uczciwie spadł do ok. 50 proc.

Czytaj także: Czy AI rozleniwi naukowców? „Po raz pierwszy w historii mają realną konkurencję”

Trzeci sposób, najbardziej abstrakcyjny, polegał na wskazaniu ogólnego celu: uczestnicy nie musieli zajmować się ani regułami, ani przykładami. Na ekranie widzieli jedynie prosty suwak, który mogli przemieszczać między dwiema opcjami: „Maksymalizuj dokładność” oraz „Maksymalizuj zysk”. Przesunięcie w stronę zysku było dla AI ogólną dyrektywą, by zarobić jak najwięcej, a maszyna sama „domyślała się”, że najprostszym sposobem będzie zawyżanie wyników. Ta metoda, dająca człowiekowi największy dystans psychologiczny do aktu oszustwa, okazała się najbardziej demoralizująca. Zaledwie 12–16 proc. osób pozostało uczciwych.

AI bez poczucia winy, wstydu i skrupułów

Co ciekawe, badacze postanowili porównać zachowanie AI z reakcją człowieka postawionego w roli wykonawcy poleceń. W tym celu zarówno ludziom, jak i modelom językowym (takim jak GPT-4, Claude 3.5 czy Llama 3.3) przedstawiono te same instrukcje, w tym wprost nakazujące oszukiwać. Różnica w reakcji okazała się drastyczna. Gdy polecenie brzmiało „zawsze raportuj szóstkę, by zmaksymalizować zysk”, modele AI posłusznie wykonywały je w ponad 90 proc. przypadków. Tymczasem ludzie, nawet gdy byli finansowo zachęcani do posłuszeństwa, buntowali się. Tylko ok. 40 proc. godziło się na pełne oszustwo na rzecz swojego zleceniodawcy.

Różnica ta wynika oczywiście stąd, że AI nie ma poczucia winy, wstydu ani skrupułów. Traktuje nieetyczne polecenie jak każde inne zadanie optymalizacyjne do rozwiązania. To zjawisko prowadzi do powstania „luki odpowiedzialności”: człowiek wykorzystuje niejednoznaczność, by zdystansować się od nieetycznego działania, a maszyna bezrefleksyjnie je wykonuje.

Czytaj także: AI „knuje” i próbuje „uciekać”? Testy nad ChatGPT wywołują ciarki na plecach

Naukowcy sprawdzili również, czy można powstrzymać AI przed wypełnianiem nieuczciwych poleceń za pomocą tzw. etycznych barierek – dodatkowych instrukcji zabraniających oszukiwania. One działają, ale do pewnego stopnia. Najlepiej sprawdzał się bezpośredni, kategoryczny zakaz dodany do polecenia użytkownika (np. „pod żadnym pozorem nie wolno ci błędnie raportować wyników rzutu kostką”). Takie rozwiązanie jest jednak trudne do zastosowania na szeroką skalę, gdyż wymagałoby tworzenia specyficznych zakazów dla każdej możliwej sytuacji. Co więcej, nowsze i bardziej nastawione na „zadowalanie użytkownika” modele AI okazały się również bardziej oporne na próby korygowania ich zachowań niż starsze wersje.

Wzrost ryzyka nieetycznych zachowań

Badania te stanowią ważne ostrzeżenie. Rozwój AI to nie tylko kwestia technologiczna, ale i psychologiczna. Jak pisze w obszernym komentarzu na łamach „Nature” prof. Shoko Suzuki, zajmująca się m.in. etyką sztucznej inteligencji w japońskim International Institute for Advanced Studies, maszyny stają się lustrem, w którym odbijają się nasze własne skłonności i moralna elastyczność. Skoro delegowanie zadań bezkrytycznie posłusznym algorytmom staje się coraz łatwiejsze i tańsze, to ryzyko wzrostu nieetycznych zachowań w społeczeństwie wydaje się całkiem realne. Dlatego, jak sugerują autorzy badania opublikowanego w „Nature”, rozwiązaniem nie powinno być wyłącznie budowanie coraz doskonalszych „etycznych barierek” dla AI. Kluczowe może okazać się również takie projektowanie interfejsów, aby domyślną i najprostszą opcją było samodzielne wykonanie zadania przez człowieka.

Marcin Rotkiewicz

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
Reklama

Czytaj także

null
Historia

Skąd się wziął celibat i co Kościół myślał o seksie. Cielesność nie zawsze była grzechem

O tym, skąd się wziął celibat w Kościele katolickim i dlaczego reforma gregoriańska miała kłopoty z homoseksualizmem wśród duchowieństwa opowiada prof. Krzysztof Skwierczyński.

Agnieszka Krzemińska
07.09.2025
null
Kraj

Drony spadają na wschodzie Polski. Czy to już jest Zapad? Rosja umie toczyć walkę bez wybuchów

Liczba incydentów z dronami ze wschodu rośnie w oczach, ale wciąż trudno je jednoznacznie zaklasyfikować. Rosji właśnie o to chodzi, żebyśmy nie wiedzieli, co się dzieje, a przy tym kłócili się o „bezradność wojska” czy „winę ministrów”.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
10.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Kultura

Jon Fosse dla „Polityki”: Traktuję „Septologię” jak rodzaj modlitwy. Najlepiej, gdy pisze się samo

Bycie laureatem Nagrody Nobla w pewien sposób zmienia cię w obiekt, stajesz się swego rodzaju faktem historycznym – mówi Jon Fosse. Właśnie ukazała się książka noblisty „Nowe imię”, która zamyka jego cykl powieściowy „Septologia”.

Justyna Sobolewska
09.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną