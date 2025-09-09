AI stawia świat na głowie. Co teraz? „Czuję się współodpowiedzialny. I namawiam: korzystajcie”

Rozmowa z dr. Wojciechem Zarembą, współzałożycielem OpenAI i współtwórcą ChatGPT, oraz z Marią Mach, dyrektorką Funduszu Zdolni.pl, o tym, co jest potrzebne, żeby tworzyć wynalazki, i co będzie potrzebne w przyszłości.

JOANNA CIEŚLA: Czujesz się bardziej dumny czy bardziej winny?

WOJCIECH ZAREMBA: Czuję się współodpowiedzialny za rozwój sztucznej inteligencji i za to, jakie będą jego skutki. Jest jasne, że stajemy wobec zmiany cywilizacyjnej porównywalnej z rewolucją agrarną, że zmieni się każdy aspekt życia. To wielka szansa – na wzrost dobrobytu, na zrozumienie świata i wszechświata. Ale to też może być trudne.

To może być demolka.

WZ: Zmniejszamy jej ryzyko, jeśli uczymy się i uczestniczymy. Między innymi dlatego spotykam się z młodymi ludźmi w Polsce, żeby zachęcić ich do udziału w pracach nad nowymi technologiami i do korzystania z nich. Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że ten pozytywny wpływ AI przeważy, bo ludzie będą te systemy rozumieć i przystosowywać do swoich potrzeb. A jeszcze co do mnie: nie czuję się dumny. Jak się nad tym zastanawiam, to czuję raczej zdziwienie, a przede wszystkim wdzięczność za to, że mogę współtworzyć tę zmianę. Dlatego zaprosiłem do naszej rozmowy Marię Mach, dyrektorkę Funduszu Zdolni.pl, który wspiera dzieci pasjonujące się różnymi dziedzinami: matematyką, chemią, fizyką, sztuką. Ta organizacja miała na mnie wielki pozytywny wpływ, a Maria świetnie rozumie, jak to wszystko się stało.

Podobno zaczęło się od konstrukcji bomb?

MARIA MACH: Wojtek zgłosił się do nas do Funduszu jako uczeń zainteresowany chemią. I rzeczywiście chwilami załamywaliśmy ręce, widząc, jak to zainteresowanie się wyraża. Ale było jasne, że do różnych wyczynów napędza go szalona ciekawość. A my staramy się takie motywy wspierać.

Brzmi dość wywrotowo.

MM: Oczywiście nie pochwalam stwarzania zagrożeń. Ale jeśli eliminujemy z życia dzieci sytuacje jakkolwiek niebezpieczne, to nie możemy oczekiwać, że te dzieci będą miały jak i kiedy rozwijać w sobie odwagę, potrzebną także do różnych poszukiwań.