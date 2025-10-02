Rok przełomu dla nauki? Raczej znów rok przetrwania. Budżet się nie spina na pół miliarda

Nic dziwnego, że w lutym badacze mieli jeszcze nadzieję, a dzisiaj słychać tylko zawód i poczucie, że nikomu w rządzie naprawdę nie zależy.

Maria Skłodowska-Curie wpatrująca się w pustą skarbonkę – taki obrazek od kilku dni krąży w mediach społecznościowych. Naukowcy masowo ustawiają go jako zdjęcie profilowe, bo tak się czują na początku nowego roku akademickiego: bez pieniędzy, z coraz większą frustracją i coraz mniejszą wiarą w obietnice polityków.

Nauka: koszt czy inwestycja

Nauka w Polsce od lat nie jest traktowana jak inwestycja, lecz jak koszt. I choć co kilka lat politycy składają deklaracje mające podnieść innowacyjność nauki i przekonują, że wierzą w geniusz polskich badaczy, na końcu i tak wszystko rozbija się o pieniądze. Które zamiast rosnąć, stale maleją – w 2005 r. Polska wydawała na naukę 1,27 proc. PKB, dziś to zaledwie 1,02 proc.

Rok temu premier Donald Tusk ogłaszał „rok przełomu”, a minister finansów Andrzej Domański zapewniał, że „złotówka zainwestowana w badania generuje od 4 do 7 zł zwrotu w gospodarce”. W praktyce NCN dostało pół miliarda złotych w obligacjach i 100 mln zł podwyżki, ale w budżecie na 2025 r. zapisano tylko symboliczny wzrost o 1,4 proc. – do 1,7 mld zł.

Tegoroczny budżet nie przynosi żadnej rewolucji – ani w finansowaniu uczelni, ani Narodowego Centrum Nauki, o którego środki badacze walczyli jeszcze jesienią. Nie zmienią się też stypendia doktorantów, które wciąż są niższe niż płaca minimalna. Poza pieniędzmi na 3-proc. podwyżki budżet na naukę i szkolnictwo wyższe nie spina się na jakieś pół miliarda złotych. To wystarcza na podtrzymanie bieżących konkursów, ale nie na rozwój. Nic dziwnego, że w lutym badacze mieli nadzieję, a dzisiaj słychać tylko zawód i poczucie, że nikomu w rządzie naprawdę nie zależy.

Księgowość, nie realne wsparcie

Minister nauki Dariusz Wieczorek ostrzegał jeszcze w 2024 r., że aby odbudować nakłady na badania, potrzebne jest minimum 0,05 proc. PKB rocznie – ok. 2 mld zł. Bez tego studia staną się niedostępne, a najlepsi badacze odejdą. Jego następca Marcin Kulasek wnioskował o 1,8 mld zł więcej, ale resort finansów odmówił – tłumacząc to deficytem i zbrojeniami. Udało się zdobyć jedynie niewielką podwyżkę, a część wydatków przeniesiono do funduszy okołobudżetowych.

To jednak księgowość, nie realne wsparcie. Według wielu badaczy finansowanie utrzymywane jest na poziomie minimalnym, potrzebnym do podtrzymania dydaktyki, nie rozwoju innowacji. Efekt? Spadek polskich uczelni w rankingu szanghajskim: z 11 w 2022 r. do 7 w 2024.

Oczywiście nie jest tak, że problem leży wyłącznie po stronie polityków. W środowisku mówi się też o marnotrawstwie środków, mnożeniu projektów bez przełomowych efektów i braku przejrzystości w rozdawaniu grantów. Tak czy owak, polska nauka znalazła się w błędnym kole – naukowcy zwalają winę na brak pieniędzy, politycy na brak wyników. Koniec końców stoimy w miejscu.

Po ogłoszeniu planów budżetowych naukowcy napisali 29 września list otwarty do prezydenta, premiera i marszałków Sejmu i Senatu, który podpisało ponad 3,7 tys. osób. Przypominają w nim politykom ich własne słowa o „polskiej racji stanu” (prezydent Karol Nawrocki) i konieczności inwestycji w badania. Rada NCN ostrzega, że przy obecnym budżecie wskaźnik sukcesu w konkursach spadnie poniżej 12 proc. – co oznacza, że wiele świetnych projektów nie zostanie sfinansowanych.

Polska: zaplecze siły roboczej

Amerykańscy naukowcy sfrustrowani polityką Trumpa i cięciami finansowania przenoszą się do Europy, szukając stabilnych grantów i szacunku społecznego. Polska jednak nie skorzysta na tym „drenażu mózgów”. Z wydatkami rzędu 1,2 proc. PKB odstajemy od unijnej średniej (2 proc.). W krajach, które inwestują w naukę najwięcej – w Korei Południowej ponad 5 proc. PKB, w Izraelu ok. 5,6 proc., a w Niemczech czy Szwecji ponad 3 proc. – widać wyraźną korelację między nakładami a rozwojem technologii i gospodarki. Koreańczycy stworzyli globalnych gigantów w elektronice i telekomunikacji, Izrael stał się startupową potęgą, a Niemcy utrzymują przewagę w innowacyjnej inżynierii i przemyśle. W Polsce zamiast inwestycji mamy protezy budżetowe i krótkoterminowe łatanie dziur.

Bez zmiany myślenia pozostaniemy zapleczem taniej siły roboczej i podwykonawcą cudzych technologii. To nie tylko kwestia prestiżu. Jeśli nauka nie stanie się strategicznym priorytetem, bez realnego zwiększenia nakładów grozi nam odpływ młodych, rozpad zespołów badawczych i stagnacja innowacyjna. Żadne obligacje tego nie załatają. Zmienić trzeba nie tylko cyfry w budżecie, ale i sposób myślenia o nauce – jako o strategicznej inwestycji w przyszłość kraju.

Z tym że podobne apele środowiska wystosowywane są od lat. Nakłady spadają, ale badaczy wciąż jest dużo i – przynajmniej w części – jakoś sobie radzą. To daje politykom wygodny pretekst, by nie widzieć problemu. A zatem mamy stały pat.