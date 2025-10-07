Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Przemek Berg
Przemek Berg
7 października 2025
Nauka

Nobel z fizyki za tunelowanie kwantowe. Tłumaczymy, o co chodzi

7 października 2025
Nobel z fizyki 2025: John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis Nobel z fizyki 2025: John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis mat. pr.
Tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki otrzymało trzech uczonych z USA: John Clarke z Berkeley University, Michele H. Devoret z Yale University oraz John M. Martinis z University of California w Santa Barbara.

Nagrodzeni badacze zajmują się mechanika kwantową, a szczególnie pewnym jej fenomenem zwanym tunelowaniem. Otóż w świecie makroskopowym, którego elementy składają się z ogromnej liczby cząsteczek, jeśli rzucimy piłką w ścianę, ta na pewno odbije się od niej. Inaczej jest w świecie kwantów, w którym pojedyncza cząstka może czasami przeniknąć przez przeszkodę i objawić się po jej drugiej stronie. Zjawisko to nosi nazwę właśnie tunelowania kwantowego. Dzisiejsi laureaci otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie makroskopowego kwantowego mechanicznego tunelowania i kwantyfikacji energii w obwodzie elektrycznym. Czyli pokazali, że kwantowe tunelowanie może być obserwowane w makroskopowej skali.

Czego dokonali Clarke, Devoret i Martinis

W latach 1984 i 1985 wspólnie przeprowadzili serie eksperymentów w Berkeley. Zbudowali obwód elektryczny z dwoma nadprzewodnikami, komponentami, które mogą przewodzić prąd bez żadnego oporu elektrycznego. Oddzielili je cienką warstwą materiału, który w ogóle nie przewodził prądu, tzw. przerwą Josephsona. W tym eksperymencie wykazali, że są w stanie kontrolować i badać zjawisko, w którym wszystkie naładowane cząstki w nadprzewodniku zachowują się zgodnie, tak jakby były pojedynczą cząstką wypełniającą cały obwód. Ten podobny do cząstki układ jest uwięziony w stanie, w którym prąd płynie bez żadnego napięcia – stanie, w którym nie ma wystarczającej ilości energii, aby uciec. W eksperymencie układ pokazuje swój kwantowy charakter poprzez wykorzystanie tunelowania w celu ucieczki ze stanu zerowego napięcia, generując napięcie elektryczne. Laureatom udało się również wykazać, że system jest skwantowany, co oznacza, że pochłania lub emituje energię tylko w określonych ilościach.

Ten typ makroskopowego stanu kwantowego daje nowe możliwości eksperymentów z wykorzystaniem zjawisk rządzących mikroskopijnym światem cząstek. Można go traktować jako formę sztucznego atomu na dużą skalę – atomu, który można podłączyć do nowych zestawów testowych lub wykorzystać w nowej technologii kwantowej. Na przykład sztuczne atomy już są używane do symulacji innych systemów kwantowych i pomagają w ich zrozumieniu. Innym przykładem jest eksperyment z komputerem kwantowym przeprowadzony przez Johna Martinisa, w którym wykorzystał on dokładnie taką kwantyzację energii, jaką zademonstrował wraz z dwoma pozostałymi laureatami. Użył obwodu ze skwantowanymi stanami jako jednostkami informacyjnymi – bitem kwantowym. Najniższy stan energetyczny i kolejny większy funkcjonowały odpowiednio jako zero i jeden. Obwody nadprzewodzące są jedną z technik badanych w próbach skonstruowania przyszłego komputera kwantowego. Tegoroczni laureaci przyczynili się w ten sposób zarówno do osiągnięcia praktycznych korzyści w laboratoriach fizycznych, jak i do dostarczenia nowych informacji dla teoretycznego zrozumienia naszego świata fizycznego.

Laureaci Nagrody Nobla 2025

John Clarke urodził się w 1942 r.i jest z pochodzenia Brytyjczykiem, z kolei Michele H. Devoret (rocznik 1953) urodził się we Francji. Najmłodszy z nagrodzonych – John M. Martinis (rocznik 1958) – jest Amerykaninem i od początku tego wieku zajmuje się kubitami złącz Josepshona, co ma pomóc w budowie pierwszego komputera kwantowego.

Przemek Berg

Przemek Berg

Dziennikarz naukowy na stałe związany z tygodnikiem „Polityka” (od 1988 r.) i z miesięcznikiem „Wiedza i Życie” (od 2011 r.). Pisze głównie o astronomii, fizyce i astrofizyce. Bliskie mu są także tematy związane ze zmianami klimatu ziemskiego i zagrożeniem wielu gatunków zwierząt. Kocha zwierzęta.
Reklama

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną