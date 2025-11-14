Przejdź do treści
Marcin Rotkiewicz
Marcin Rotkiewicz
14 listopada 2025
Nauka

Sezon szczepień, a ty boisz się zastrzyków? Niedługo mogą je zastąpić spreje do nosa

14 listopada 2025
Naukowcy pracują nad szczepionkami w spreju, które będą zatrzymywać wirusy już u samych bram organizmu. Naukowcy pracują nad szczepionkami w spreju, które będą zatrzymywać wirusy już u samych bram organizmu. Masoud Razeghi / Unsplash
Naukowcy pracują nad preparatami, które będą zatrzymywać wirusy już u samych bram organizmu. Może przetestujemy je już w następnym sezonie?

Pandemia covid-19 pokazała, że nawet najskuteczniejsze szczepionki podawane w formie zastrzyków mają swoje ograniczenia. Choć rewolucyjne preparaty oparte na cząsteczce mRNA skutecznie chroniły przed ciężkim przebiegiem choroby, w mniejszym stopniu zapobiegały samemu zakażeniu i transmisji wirusa. Działo się tak, ponieważ budowały odporność głównie we krwi, a nie w miejscu, gdzie patogeny wnikają do organizmu, czyli na błonach śluzowych dróg oddechowych. Dlatego naukowcy zintensyfikowali w ostatnich latach prace nad nową generacją szczepionek podawanych w formie aerozolu do nosa – można przeczytać w artykule „Nasal vaccines for respiratory infections”, który ukazał się na łamach tygodnika naukowego „Nature”. Miałyby one za zadanie stworzyć barierę ochronną dokładnie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Czytaj także: Grypa, covid-19 i RSV przystąpiły do natarcia

Szczepionki donosowe: nie tylko skuteczność

Koncepcja szczepień donosowych nie jest nowa. Już w X w. w Chinach praktykowano wdmuchiwanie do nosa sproszkowanych strupów pochodzących od osób, które przeszły ospę prawdziwą. Współczesna nauka dysponuje znacznie bardziej zaawansowanymi narzędziami, ale cel pozostaje ten sam: stymulacja wyspecjalizowanego systemu odpornościowego błon śluzowych. Tradycyjne szczepionki w zastrzyku powodują produkcję przeciwciał klasy IgG krążących we krwi. Szczepionki donosowe robią to samo, ale dodatkowo aktywują produkcję wydzielniczych przeciwciał SIgA (wydzielnicza/sikrecyjna immunoglobulina A) bezpośrednio na powierzchni nosa i gardła. Te drugie przeciwciała działają jak strażnicy u bram, wychwytując i neutralizując wirusy, zanim zdążą wniknąć w głąb organizmu. Taka strategia zapewnia podwójną warstwę ochrony. Co więcej, szczepienia donosowe stymulują tworzenie w drogach oddechowych komórek pamięci immunologicznej (a konkretnie limfocytów T rezydujących w tkankach), które zapewniają długotrwałą ochronę.

Poza skutecznością szczepionki donosowe oferują szereg praktycznych korzyści. Są mniej inwazyjne, co eliminuje strach związany z zastrzykiem. Ułatwiają też masowe szczepienia, ponieważ w wielu przypadkach mogą być podawane samodzielnie, bez udziału personelu medycznego. Jedynym jak dotąd preparatem tego typu zatwierdzonym w 2003 r. przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) jest FluMist zawierający atenuowanego, czyli osłabionego, wirusa grypy (w Europie ta donosowa szczepionka występuje pod nazwą Fluenz Tetra). Dotychczas w USA korzystało z niego po kilka procent szczepiących się, ale odsetek ten może wzrosnąć po ubiegłorocznej decyzji FDA zezwalającej na samodzielne podawanie szczepionki w domu osobom od 2 do 49 lat (u tych w wieku 2–17 lat powinno się to odbywać pod opieką dorosłych lub personelu medycznego). Jeśli zaś chodzi o skuteczność, to badanie kliniczne z 2003 r. wykazało, że FluMist zapewniała szerszą ochronę przed zakażeniem trzema różnymi podtypami wirusa grypy niż podawana w zastrzyku trójwalentna szczepionka inaktywowana. Natomiast obecna, czterowalentna wersja FluMist ma skuteczność porównywalną z analogicznym preparatem przeciw grypie w zastrzyku.

Czytaj także: Covid-19. Szczepionki są, ale zaszczepić się nie można. Państwu już się nie opłaca?

Jama nosowa to trudne środowisko

Dlaczego zatem szczepionki w spreju nie są powszechnie stosowane? Jama nosowa to trudne środowisko. Mechanizmy obronne, takie jak rzęski i śluz, starają się szybko usunąć obce cząsteczki, w tym antygeny szczepionkowe. Dodatkowo, obecne w wydzielinie enzymy mogą degradować delikatne składniki preparatu. Aby temu zaradzić, eksperci od biomateriałów i nanotechnologii tworzą innowacyjne systemy ich dostarczania. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań są nanożele cCHP. Składają się one z polisacharydu i cholesterolu, tworząc mikroskopijne sfery, w których zamknięty jest antygen (czyli np. charakterystyczne białko wirusa). Dzięki dodatniemu ładunkowi elektrycznemu przylegają do ujemnie naładowanej błony śluzowej nosa, co pozwala na powolne i kontrolowane uwalnianie preparatu. Tę technologię z powodzeniem przetestowano w badaniach przedklinicznych na zwierzętach w przypadku szczepionki przeciwko dwoince zapalenia płuc (S. pneumoniae) oraz wirusowi RSV. W badaniach sprawdza się też inne nośniki, takie jak mikroskopijne kuleczki tłuszczu (liposomy) oraz naturalne, lepkie żele (polimery) tworzone na bazie substancji z pancerzy skorupiaków (chitozanu).

Czytaj także: Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Globalny wysiłek na rzecz opracowania donosowej szczepionki przeciw covid-19 zaowocował powstaniem ponad 16 preparatów znajdujących się w różnych fazach badań klinicznych. Część z nich opiera się na wektorach wirusowych (np. osłabionych adenowirusach wytwarzających charakterystyczne białka SARS-CoV-2), inne to szczepionki podjednostkowe, czyli zawierające oczyszczone proteiny koronawirusa. Pojawiła się również obiecująca strategia „prime-and-spike”, polegająca na wzmocnieniu odporności uzyskanej po tradycyjnym zastrzyku (prime) poprzez donosowe podanie dawki przypominającej (spike). Kilka krajów, w tym Chiny, Indie, Iran i Rosja, zatwierdziło już różne rodzaje donosowych szczepionek przeciw covid-19 do użytku w sytuacjach nadzwyczajnych.

Czytaj także: RSV, podstępny wróg dzieci i seniorów. Skuteczne szczepionki wreszcie na wyciągnięcie ręki

Bezpieczeństwo to priorytet

Największą przeszkodą i kluczowym aspektem bezpieczeństwa w rozwoju tego rodzaju preparatów jest bliskie sąsiedztwo jamy nosowej w stosunku do ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Istnieje teoretyczne ryzyko, że antygeny (substancje wywołujące reakcję układu odpornościowego), prowadząc do produkcji przeciwciał, lub adiuwanty (substancje wzmacniające odpowiedź odpornościową organizmu) mogą przedostać się wzdłuż nerwów węchowych do mózgu i wywołać niepożądane reakcje neurologiczne. Historia zna takie przypadki. Inaktywowana szczepionka donosowa przeciw grypie, zawierająca jako adiuwant toksynę pochodzącą z bakterii E. coli, została wycofana z rynku po tym, jak zaobserwowano związek między jej podaniem a występowaniem porażenia nerwu twarzowego. Z tego powodu każda kandydatka na szczepionkę donosową musi przejść niezwykle rygorystyczne testy bezpieczeństwa, aby wykluczyć jakikolwiek negatywny wpływ na OUN. Choć potencjał tej technologii jest ogromny, zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pozostaje absolutnym priorytetem.

Marcin Rotkiewicz

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
