Dr inż. Małgorzata K. Włodarczyk-Biegun laureatką Nagród Naukowych 2022

Prowadzi badania ważne dla rozwoju inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej, wykorzystując biodruk 3D.

Rocznik 1986. Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Dr inż. Małgorzata K. Włodarczyk-Biegun w projektach badawczych skupia się na biodruku 3D w celu opracowania nowoczesnych implantów, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb pacjenta i usprawniających leczenie poważnych uszkodzeń ciała. W szczególności chodzi o rekonstrukcje połączeń między tkankami twardymi i miękkimi (np. kość-ścięgno, kość-więzadło), których wierne odwzorowanie i skuteczne leczenie jest dziś bardzo ograniczone.

Rozwijana przez nią technika jest wszechstronna, dlatego dodatkowe prace prowadzi nad biodrukowanymi implantami do rekonstrukcji siateczki beleczkowej oka, odpowiedzialnej za regulację ciśnienia w gałce ocznej, której zatykanie prowadzi do jaskry. Dr Małgorzata K. Włodarczyk-Biegun zajmuje się również opracowaniem drukowanych modeli tkanek pozwalających na precyzyjne testowanie leków oraz poznanie biologii konkretnych tkanek i komórek, będąc jedną z niewielu na świecie badaczek wykorzystujących technikę elektropisania stopionym polimerem.

W swojej karierze naukowej, prowadzonej po uzyskaniu w Polsce magisterium z inżynierii biomedycznej oraz psychologii, obroniła doktorat na uniwersytecie w Wageningen w Holandii, następnie pracowała w INM-Leibniz Institute for New Materials w Saarbrücken oraz na uniwersytecie w Groningen. Prowadzone przez nią badania są ważne dla rozwoju inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej, za co otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. L’Oréal-UNESCO for Women in Science.