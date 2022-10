Dr Ewelina Kowalewska finalistką Nagród Naukowych 2022

Dr Kowalewska zajmuje się zaburzeniem o charakterze kompulsywnych zachowań seksualnych u kobiet oraz osób LGBT+.

Rocznik 1987. Klinika Psychiatrii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Dr Ewelina Kowalewska jest od 2014 r. związana z zespołem badawczo-klinicznym Hiperseksualność.pl, kierowanym przez dr. hab. Mateusza Golę (finalistę Nagród Naukowych w 2017 r.). W 2020 r. obroniła pracę doktorską pt. „Trudności w funkcjonowaniu seksualnym a nałogowe korzystanie z pornografii”. Obecnie zajmuje się – jako pierwsza naukowczyni w Polsce i jedna z pierwszych na świecie – zaburzeniem o charakterze kompulsywnych zachowań seksualnych (ang. Compulsive Sexual Behavior Disorder) u kobiet oraz osób LGBT+. Dąży do ustalenia skali tego zjawiska, określenia form aktywności seksualnej osób dotkniętych tym problemem oraz czynników, które wpływają na rozwój objawów CSDB.

W swoich badaniach wykorzystuje metody psychologiczne, eksperymentalne oraz neuronaukowe. Jej celem jest nie tylko umożliwienie opracowania nowych metod interwencji terapeutycznych, lecz także zmiany w społecznym postrzeganiu problemu, który do tej pory był uważany za dotykający głównie mężczyzn (aż 95 proc. dotychczasowych badań przeprowadzono z udziałem mężczyzn o orientacji heteroseksualnej). Kieruje grantem Preludium Narodowego Centrum Nauki poświęconym temu tematowi. Była również stypendystką w programie im. Iwanowskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dr Kowalewska jest autorką kilkunastu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych (w ośmiu przypadkach była pierwszą autorką) oraz recenzentką m.in. w „Journal of Sexual Medicine”, „Journal of Behavioral Addictions” oraz „Archives of Sexual Behavior”. Od czterech lat jest również członkinią International Society for the Study of Behavioral Addictions.