Dr Krzysztof Sękowski finalistą Nagród Naukowych 2025

Zajmuje się metodologią, epistemologią i filozofią języka.

Pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proponuje, by klasyczne kwestie typu „czym jest prawda?” rozumieć jako pytania o to, jak powinniśmy używać tego pojęcia, by najlepiej spełniało swoją funkcję. To stosunkowo nowe podejście pozwala opisywać i ulepszać słowa tak, by były bardziej precyzyjne, sprawiedliwe czy funkcjonalne. Interesuje go, jak dzięki temu można uchwycić logikę sporów – zarówno tych filozoficznych, jak i codziennych. W wydanej w 2024 r. książce analizuje rolę intuicji w filozofii języka, pokazując, że eksperymenty myślowe to nie oderwane od rzeczywistości fantazje, lecz naukowe narzędzia do porządkowania znaczeń określeń.

Dr Sękowski jest autorem kilkunastu artykułów w prestiżowych czasopismach, brał udział w międzynarodowych grantach i był stypendystą w USA, Hiszpanii i Austrii. Mimo że jego badania są wysoce teoretyczne, budują ramy metodologiczne pozwalające lepiej analizować, jak działają eksperymenty myślowe, na jakich zasadach opieramy się na intuicjach i co to mówi o naszym rozumieniu pojęć. Dzięki temu filozofia zyskuje narzędzia do krytycznej analizy samej siebie oraz bardziej świadomego i precyzyjnego operowania językiem w nauce i debacie publicznej.